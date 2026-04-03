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Hindi Newsजरा हटकेछंटनी में दो बार निकाली गई ये एम्प्लाई, मां बनी तो छोड़ा करियर, 2 साल बाद फिर से शुरू की जॉब! बोली- मैं शर्मिंदा...

छंटनी में दो बार निकाली गई ये एम्प्लाई, मां बनी तो छोड़ा करियर, 2 साल बाद फिर से शुरू की जॉब! बोली- मैं शर्मिंदा...

दो बार लेऑफ और मदरहुड ब्रेक के बाद कैसे उन्होंने अपनी पहचान फिर से बनाई. आज वह एक सफल डिजिटल मार्केटिंग कोच हैं और सालाना 5-फिगर USD में कमाई कर रही हैं. मां बनने और करियर के संघर्ष की पूरी दास्तान यहां पढ़ें

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 03, 2026, 07:23 AM IST
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छंटनी में दो बार निकाली गई ये एम्प्लाई, मां बनी तो छोड़ा करियर, 2 साल बाद फिर से शुरू की जॉब! बोली- मैं शर्मिंदा...

Layoff Story: क्या मां बनना किसी महिला के करियर के लिए अंत की शुरुआत है? समाज भले ही 'हां' कहे, लेकिन डॉ. प्रिया पोरवाल की कहानी इस सोच को जड़ से उखाड़ फेंकती है. डॉ. प्रिया पोरवाल की कहानी आज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. 39 साल की प्रिया ने अपने करियर के सबसे मुश्किल दौर को खुलकर शेयर किया. उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें दो बार नौकरी से निकाला गया और उसी दौरान वह मां भी बनीं. उनका कहना है कि ये समय उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी.

पहली बार नौकरी जाने पर क्या हुआ?

प्रिया पोरवाल एक इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रही थीं. पांच साल की नौकरी के बाद अचानक उन्हें लेऑफ का सामना करना पड़ा. उसी समय वह 35 साल की उम्र में मां बनी थीं. उन्होंने बताया कि यह झटका इतना बड़ा था कि उन्हें संभलने में कई महीने लग गए. ऐसा लगा जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो.

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मां बनने के बाद करियर क्यों रुका?

नौकरी जाने के बाद प्रिया ने अपने बच्चे की देखभाल के लिए कुछ समय का ब्रेक लिया. इस दौरान उनके मन में अनिश्चितता और डर था कि आगे क्या होगा. उन्होंने कई कॉलेजों में विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर काम करने की कोशिश की, लेकिन स्थिरता नहीं मिल सकी. दूसरी नौकरी भी ज्यादा समय तक नहीं चल पाई क्योंकि वहां का वर्क कल्चर उन्हें सूट नहीं कर रहा था.

 

 

फिर कैसे किया करियर का रीस्टार्ट?

इतनी मुश्किलों के बावजूद प्रिया ने खुद को फिर से खड़ा करने का फैसला किया. उन्होंने सोचा कि अब वह अपने तरीके से काम करेंगी. कई डिग्री (M.Tech, MBA, Doctorate) होने के बावजूद उन्हें शुरुआत करना आसान नहीं लगा. लेकिन उन्होंने डिजिटल और एफिलिएट मार्केटिंग में कदम रखा और धीरे-धीरे अपनी पहचान बनानी शुरू की. आज प्रिया पोरवाल एक सफल डिजिटल और एफिलिएट मार्केटिंग कोच बन चुकी हैं. वह सालाना डॉलर में पांच अंकों की कमाई कर रही हैं. उनकी यह सफलता इस बात का सबूत है कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती.

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लोगों ने कैसे किया रिएक्ट?

उनकी इस प्रेरणादायक कहानी को सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने देखा और पसंद किया. कई यूजर्स ने उनकी हिम्मत और जज्बे की तारीफ की. एक यूजर ने लिखा कि बार-बार गिरने के बाद फिर से उठना आसान नहीं होता. वहीं दूसरे ने कहा कि सबसे मुश्किल काम खुद की पहचान को दोबारा बनाना होता है. उनकी कहानी आज कई महिलाओं के लिए उम्मीद की किरण बन चुकी है.

About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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