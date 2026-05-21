हर महीने 5 लाख की सैलरी! क्यों छोड़ दी 60 लाख की जॉब और चुना ऐसा फील्ड? बोला- अब मैं ज्यादा खुश हूं...

Success Story: आज के कॉर्पोरेट दौर में एक आलीशान नौकरी, लाखों का पैकेज और बड़ा पद हर किसी की चाहत होती है. लोग सोचते हैं कि एक बार इस मुकाम पर पहुंच गए तो जिंदगी सेट है. लेकिन दिल्ली के एक आंत्रेप्नोयर की कहानी यह बताती है कि कॉर्पोरेट की दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है. साल 2018 में जब यह शख्स एक चीनी मल्टीनेशनल कंपनी में डायरेक्टर के पद पर था और 60 लाख रुपये सालाना कमा रहा था, तब अचानक उसे नौकरी से निकाल दिया गया. उस समय सिर पर 2 करोड़ रुपये का होम लोन था और कोई दूसरा बैकअप प्लान नहीं था. लेकिन इस झटके ने उन्हें बर्बाद नहीं किया, बल्कि उन्हें एक सफल बिजनेसमैन बना दिया.

टॉप पोजीशन और 60 लाख का पैकेज

यह कहानी दिल्ली के एक ऐसे शख्स की है जो 37 साल की उम्र में कामयाबी के शिखर पर थे. वह एक नामी चीनी कंपनी में सीनियर लीडरशिप रोल में थे और उनका मासिक वेतन करीब 5 लाख रुपये था. जिंदगी बेहद शानदार चल रही थी और उन्होंने दिल्ली में एक आलीशान घर के लिए 2 करोड़ रुपये का होम लोन भी ले रखा था. उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले दिन उनके लिए कितनी बड़ी परीक्षा लेकर आने वाले हैं.

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अचानक मिला टर्मिनेशन लेटर

12 सितंबर 2018 का दिन उनकी जिंदगी का सबसे काला दिन साबित हुआ. कंपनी ने उन्हें एक परफॉर्मेंस का हवाला देते हुए टर्मिनेशन लेटर थमा दिया. इस लेटर में लिखा था कि मैनेजमेंट उनके काम से खुश नहीं है और उन्हें तुरंत प्रभाव से निकाला जा रहा है. बिजनेसमैन ने लिंक्डइन पर इस दर्द को शेयर करते हुए लिखा कि उन्हें सिर्फ 3 दिन का नोटिस दिया गया और बिना किसी पैकेज के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. उस समय उनका पूरा आत्मसम्मान टूट गया था.

108 रिजेक्शन्स और पैनिक अटैक

नौकरी जाने के बाद के महीने किसी नरक से कम नहीं थे. उन्होंने काम की तलाश में एक-एक करके 108 कोल्ड कॉल्स किए, लेकिन हर जगह से सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन ही सुनने को मिला. इस तनाव के कारण उन्हें रात के 3 बजे पैनिक अटैक आने लगे थे. जब वह दिनभर घर पर बैठते तो पड़ोसी उन्हें अजीब नजरों से देखते थे. यहां तक कि उनकी बेटी ने उनसे एक ऐसा सवाल पूछ लिया था जिसका जवाब उस बेबस पिता के पास नहीं था.

डिप्रेशन और सिगरेट की लत

इस मुश्किल दौर में शर्म और तनाव ने उनके शरीर पर हमला कर दिया था. वह रात-रात भर सो नहीं पाते थे और तनाव को कम करने के लिए एक रात में 12 से 15 सिगरेट फूंकने लगे थे. इस लत को पूरी तरह से छोड़ने में उन्हें बाद में 8 साल का लंबा समय लगा. उन्होंने लोगों को सलाह देते हुए लिखा कि पैसा तो वापस कमाया जा सकता है, लेकिन एक बार शरीर खराब हो जाए तो उसे ठीक करना नामुमकिन है.

रिजेक्शन से सीखे जीवन के बड़े सबक

इस बुरे दौर ने उन्हें मानसिक रूप से बहुत मजबूत बना दिया. उन्होंने समझ लिया कि रिजेक्शन को कभी भी व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना चाहिए. उन्होंने एक बेहतरीन गणित समझाते हुए लिखा कि अगर आप प्रयास करते हैं, तो 70 लोग आपको इग्नोर करेंगे, 30 लोग सिर्फ सहानुभूति दिखाएंगे लेकिन मदद नहीं करेंगे. केवल 5 लोग आपके लिए दरवाजा खोलेंगे और उनमें से कोई 1 आपकी अगली पूरी दहाई को बदल देगा.

ऐसे हुआ एक बिजनेसमैन का पुनर्जन्म

उन्होंने महसूस किया कि वह सालों से सिर्फ एक कॉर्पोरेट लोगो के गुलाम बने हुए थे. इसके बाद उन्होंने नौकरी ढूंढना बंद किया और कंसल्टिंग-एंटरप्रेन्योरशिप की राह चुनी. अपनी कड़ी मेहनत के दम पर उन्होंने आगे चलकर 6,500 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स में सलाह दी और 19 राज्यों में 65 से अधिक कॉर्पोरेट्स के साथ काम किया. उन्होंने लिखा कि वह टर्मिनेशन मेरा अंत नहीं था, बल्कि मेरा एक जबरन पुनर्जन्म था. डिग्री समय के साथ एक्सपायर हो जाती है, लेकिन आपका हुनर हमेशा बढ़ता रहता है.

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