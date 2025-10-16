Advertisement
Video: किसान ने धोती-कुर्ता में ली 3 करोड़ रुपये की मर्सिडीज जी-वैगन, डिलीवरी लेने आया तो दंग रह गए शोरूम वाले

Success Story Indian Farmer: मुंबई के एक किसान ने ₹3 करोड़ की मर्सिडीज G-वागन खरीदी, लेकिन लोगों का ध्यान उसकी सादगी ने खींचा. धोती-कुर्ता पहनकर पत्नी के साथ शोरूम पहुंचे इस किसान की कहानी सोशल मीडिया पर छा गई.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 16, 2025, 09:26 AM IST
Success Story Indian Farmer Video: मर्सिडीज G-क्लास सिर्फ एक कार नहीं, बल्कि स्टेटस सिंबल मानी जाती है. बॉलीवुड सितारों और बिजनेसमैन की गाड़ियों में अक्सर दिखने वाली ये लग्जरी SUV अब एक किसान के गैराज में पहुंच गई है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक किसान अपनी नई ₹3 करोड़ की मर्सिडीज G-वागन की डिलीवरी लेते हुए नजर आता है. खास बात यह रही कि वो किसी सेलिब्रिटी की तरह नहीं, बल्कि अपनी परंपरा निभाते हुए धोती-कुर्ता पहनकर और पत्नी के साथ पहुंचे थे.

कौन है वो किसान जिसने मर्सिडीज खरीदा?

शोरूम के अंदर किसान ने बड़ी शांति से गाड़ी को अनविल किया. उनकी पत्नी ने कार की चाभी लेने से पहले आरती उतारी और फिर दोनों ने मुस्कुराते हुए कार में बैठकर इंजन स्टार्ट किया. वो दृश्य इतना सादगी भरा और भावुक था कि कुछ ही घंटों में वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया. लोगों ने कहा, “अब देखो, असली क्लास यही है, जब सादगी में भी लग्जरी झलकती है.” वहीं कुछ यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में लिखा, “इनकम टैक्स वालों की नजर ना लगे!”

लोगों ने इस किसान की सफलता पर क्या कहा?

कई लोगों ने इसे मेहनत की जीत बताया तो कुछ ने तंज कसा कि अब कहां गए वो लोग जो किसानों को गरीब कहते थे? एक यूजर ने लिखा, “जमीनें बेचकर गाड़ी लेना तरक्की नहीं होती.” जबकि दूसरे ने कहा, “कृषि वेशभूषा में लग्जरी दिखाना ही तो हमारी असली संस्कृति है.” सोशल मीडिया पर इस किसान को रियल क्लास विद कल्चर बताया जा रहा है.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

क्या खास है ₹3 करोड़ की Mercedes G-Wagen में?

इस लग्जरी SUV में 3.0-लीटर का 6-सिलिंडर डीज़ल इंजन है, जो 326 bhp की पावर और 750 Nm टॉर्क देता है. 9-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से लैस यह गाड़ी 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार सिर्फ 5.8 सेकंड में पकड़ लेती है. 241 mm ग्राउंड क्लीयरेंस और 210 किमी/घंटा की टॉप स्पीड इसे हर तरह के रास्तों के लिए परफेक्ट बनाती है. इसकी लंबाई 4,825 mm और चौड़ाई 2,187 mm है, जो इसे एक दमदार और रॉयल लुक देती है.

