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Hindi Newsजरा हटकेकिसान के बेटे को मिली Amazon में धांसू नौकरी! कंपनी ने पिता के लिए भेजा ऐसा सरप्राइज गिफ्ट, रो पड़े यूजर्स

किसान के बेटे को मिली Amazon में धांसू नौकरी! कंपनी ने पिता के लिए भेजा ऐसा सरप्राइज गिफ्ट, रो पड़े यूजर्स

Success Story Of Farmer Son: बेंगुलरु के सॉफ्टवेयर इंजीनियर शैलेंद्र यादव को अमेज़न में SDE-2 की नौकरी मिलने के बाद कंपनी ने उनके किसान पिता के लिए एक बेहद खास सरप्राइज गिफ्ट हैम्पर भेजा है. पिता के संघर्ष और कंपनी के इस खूबसूरत जेस्चर की पढ़ें पूरी कहानी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 31, 2026, 05:54 AM IST
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किसान के बेटे को मिली Amazon में धांसू नौकरी! कंपनी ने पिता के लिए भेजा ऐसा सरप्राइज गिफ्ट, रो पड़े यूजर्स

Success Story Amazon Techie: किसी भी कामयाबी के पीछे एक लंबा सफर, कड़ा संघर्ष और परिवार के अनगिनत बलिदान छिपे होते हैं. ऐसी ही एक दिल छू लेने वाली सफलता की कहानी बेंगलुरु के सॉफ्टवेयर इंजीनियर शैलेंद्र यादव की सामने आई है. शैलेंद्र यादव अपने पूरे किसान परिवार में पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और अब दिग्गज ग्लोबल टेक कंपनी अमेजन में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर का पद हासिल किया है.

ऑफर लेटर देखकर रो पड़े थे पिता

शैलेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पर एक बेहद इमोशनल वीडियो शेयर किया है जिसमें उनके पिता अमेजन द्वारा भेजे गए एक खास सरप्राइज गिफ्ट हैम्पर को खोलते नजर आ रहे हैं. दरअसल, इसके पहले अप्रैल महीने में शैलेंद्र ने एक और वीडियो शेयर किया था जो जमकर वायरल हुआ था. उस वीडियो में जब शैलेंद्र ने अपने पिता को पहली बार बिना बताए सीधे अमेजन का ऑफर लेटर थमाया था, तो उनके पिता अपने आंसू नहीं रोक पाए थे. इंटरनेट पर उस वीडियो को करोड़ों लोगों ने देखा और खूब प्यार बरसाया. इसी वायरल वीडियो पर नजर पड़ने के बाद अमेजन कंपनी ने इस पिता के संघर्ष को सलाम करने का फैसला किया.

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अमेजन से आया स्पेशल सरप्राइज गिफ्ट

इस बार कंपनी ने सिर्फ शैलेंद्र के लिए ही नहीं, बल्कि उनके पिता के लिए भी एक स्पेशल जॉइनिंग किट भेजी है. इस खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर में एक टी-शर्ट, 'Dad' वाली एक कैप, एक छोटा पौधा, एक पेन, एक मग और चॉकलेट शामिल थी. इन सब चीजों के साथ कंपनी ने एक बेहद प्यारा संदेश भी भेजा था जिसमें लिखा था, "हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत किसी ऐसे व्यक्ति से होती है जिसने सबसे पहले भरोसा किया हो. हमने आपके बेटे के ऑफर लेटर पर आपका रिएक्शन देखा और हम खुद को आपके साथ इस जश्न को मनाने से नहीं रोक पाए. बधाई हो! आपने एक ऐसे इंसान को गढ़ने में मदद की है जिस पर हमें अपनी टीम में शामिल करने पर गर्व है.-टीम अमेजन."

 

 

यह सपना कभी सिर्फ मेरा नहीं था

इस खूबसूरत पल को शेयर करते हुए शैलेंद्र यादव ने कैप्शन में अपने दिल की बात लिखी. उन्होंने लिखा, "एक वक्त था जब उन्होंने मेरे ऑफर लेटर को अपने हाथों में पकड़ा था और वह अपने आंसू रोक नहीं पाए थे. उसी पल मुझे अहसास हुआ कि यह सपना कभी सिर्फ मेरा अकेला नहीं था. हर देर रात तक जागना, हर एक त्याग और हर खामोश दुआ में वह मेरे से भी बहुत पहले से शामिल थे. आज जब अमेजन ने उनके लिए भी एक जॉइनिंग किट भेजी, तो उनके चेहरे की मुस्कान ने इस पल को और भी ज्यादा खास बना दिया. कुछ कामयाबियां हमेशा के लिए आपके साथ रह जाती हैं, यह कामयाबी हमेशा हम दोनों की रहेगी."

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शैलेंद्र एक ऐसे किसान परिवार से आते हैं जहां उच्च शिक्षा की राहें बेहद कठिन थीं. उनके पिता ने बेटे की पढ़ाई का खर्च उठाने और उसे आगे बढ़ाने के लिए खेती के साथ-साथ कई छोटी-मोटी प्राइवेट नौकरियां भी कीं. पिता के इसी कड़े संघर्ष की बदौलत शैलेंद्र अपनी पढ़ाई जारी रख पाए और आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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