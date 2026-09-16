/Success Story: चाय छोड़िए, 5-10 रुपये में बिकने वाले पान से कैसे की 50 करोड़ की कमाई? किसान के बेटे ने बदला पूरा बिजनेस

Success Story Paan Cafe Business: जब भी हम पान की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में किसी नुक्कड़ या गली-मोहल्ले की छोटी सी गुमटी की तस्वीर सामने आती है. लेकिन क्या कोई सोच सकता है कि इसी पारंपरिक पान के बिजनेस को एक मॉडर्न कैफे ब्रांड बनाकर 50 करोड़ रुपये का टर्नओवर हासिल किया जा सकता है? बिहार के बक्सर जिले के रहने वाले पीएन ठाकुर ने कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है. उन्होंने सिर्फ 2 लाख रुपये की लागत से पान का बिजनेस शुरू किया और आज वो 400 से भी ज्यादा आउटलेट्स के मालिक बन चुके हैं.
पीएन ठाकुर एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं. उनका कोई बड़ा पारिवारिक बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था. उन्होंने देश के नामचीन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से MBA की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने कॉरपोरेट सेक्टर में अच्छे पैकेज पर नौकरी भी की. लेकिन उनके अंदर हमेशा से खुद का कुछ अलग और बड़ा बिजनेस शुरू करने का जुनून था. वो किसी ऐसे अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर को चुनना चाहते थे जिसमें काम करने की अपार संभावनाएं हों.
नौकरी के दौरान ही पीएन ठाकुर ने नोटिस किया कि भारत में पान बेहद पॉपुलर है लेकिन इसका मार्केट बहुत बिखरा हुआ और अनऑर्गनाइज्ड है. लोग आमतौर पर महिलाओं या बच्चों के साथ पान की दुकानों पर जाने से कतराते थे. ठाकुर ने सोचा कि अगर इस पारंपरिक बिजनेस में साफ-सफाई, बेहतरीन प्रेजेंटेशन, ब्रांडिंग और फैमिली-फ्रेंडली माहौल जोड़ दिया जाए तो यह गेम-चेंजर साबित हो सकता है. इसी सोच के साथ उन्होंने पारंपरिक दुकान को एक 'मॉडर्न पान कैफे' में बदलने का प्लान बनाया.
साल 2016 में पीएन ठाकुर ने 'मस्त बनारसी पान' नाम से अपने ब्रांड की नींव रखी. बिजनेस शुरू करने के लिए उनके पास महज 2 लाख रुपये की शुरुआती पूंजी थी. इस मुश्किल सफर में उनकी पत्नी माया कुमारी ने उनका पूरा साथ दिया. माया ने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपनी जमा पूंजी यानी सेविंग्स को बिजनेस में लगा दिया. शुरुआत में लोगों की सोच बदलना सबसे बड़ी चुनौती थी क्योंकि लोग पान के बिजनेस को बहुत छोटा मानते थे.
पीएन ठाकुर ने अपने कैफे को पूरी तरह से तंबाकू-फ्री रखा ताकि परिवार का हर सदस्य बिना किसी झिझक के वहां आ सके. इसके अलावा उन्होंने पारंपरिक बनारसी पान के साथ-साथ कई नए और इनोवेटिव फ्लेवर्स मेन्यू में शामिल किए. ग्राहकों को साफ-सुथरा माहौल, हाइजीनिक सर्विंग और एक अलग एक्सपीरियंस मिलने लगा जिससे देखते ही देखते उनके आउटलेट पर लोगों की भीड़ जुटने लगी.
जब एक आउटलेट हिट हो गया तो पीएन ठाकुर ने फ्रेंचाइजी मॉडल के जरिए अपने बिजनेस का विस्तार करना शुरू किया. इस मॉडल की मदद से देश भर के कई युवा एंटरप्रेन्योर्स भी उनके साथ जुड़ते चले गए. आज मस्त बनारसी पान के देश के 20 से ज्यादा राज्यों और 320 से अधिक शहरों में 400 से ज्यादा आउटलेट्स मौजूद हैं. सबसे खास बात यह है कि उन्होंने बिना किसी बाहरी फंडिंग के इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है.
कंपनी के आंकड़ों के मुताबिक, आज उनके सभी आउटलेट्स को मिलाकर हर दिन करीब 1 लाख पान सर्व किए जाते हैं. जो बिजनेस कभी सिर्फ 2 लाख रुपये की मामूली रकम से शुरू हुआ था, वो आज करीब 50 करोड़ रुपये के सालाना टर्नओवर तक पहुंच चुका है. 400 आउटलेट्स का आंकड़ा पार करने के बाद अब कंपनी रुकने के मूड में बिल्कुल नहीं है. मस्त बनारसी पान का अगला लक्ष्य आने वाले दो सालों में अपने नेटवर्क को 600 आउटलेट्स तक पहुंचाना है. पीएन ठाकुर का सपना है कि बनारसी पान को सिर्फ एक लोकल पहचान तक सीमित न रखा जाए, बल्कि इसे भारत का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित कंज्यूमर ब्रांड बनाया जाए.