अमेरिका की जॉब छोड़ 'लड्डू' बेच रहा इंजीनियर कपल, सालाना कमाई सुनकर छोड़ देंगे खुद की नौकरी!

Success Story Techie Couple: अक्सर लोग पढ़ाई-लिखाई करके अमेरिका जाने और वहां सेटल होने का सपना देखते हैं. एक बार जब वहां लाखों रुपये की नौकरी लग जाए, तो उसे छोड़ना किसी के लिए भी आसान नहीं होता. लेकिन हैदराबाद के एक कपल ने कुछ अलग ही सोच रखा था. उन्होंने न सिर्फ अमेरिका की अपनी सेटल जिंदगी को अलविदा कहा, बल्कि भारत लौटकर एक ऐसा बिजनेस शुरू किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था. सॉफ्टवेयर इंजीनियर संदीप जोगीपार्टी और उनकी पत्नी कविता गोपू ने कॉर्पोरेट लाइफ छोड़कर हेल्दी लड्डुओं का स्टार्टअप शुरू किया और आज वे सालाना लाखों रुपये की कमाई कर रहे हैं.

अमेरिका की ऐशो-आराम वाली जिंदगी को कहा अलविदा

संदीप जोगीपार्टी सालों तक अमेरिका में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे. उनके पास एक बेहतरीन करियर और अच्छी सैलरी थी. लेकिन उनके दिल में हमेशा से कॉर्पोरेट दुनिया से अलग अपना खुद का कुछ शुरू करने का सपना था. संदीप को मिठाइयों से बहुत प्यार था और यही प्यार धीरे-धीरे एक बड़े बिजनेस आइडिया में बदल गया. साल 2018 में संदीप और उनकी पत्नी कविता गोपू ने एक बड़ा और साहसिक फैसला लिया. दोनों अपनी अच्छी-भली नौकरियों को छोड़कर हैदराबाद वापस आ गए.

सेहत और परंपरा से जुड़ा 'LadduBox' का जन्म

हैदराबाद लौटने के बाद दोनों ने किसी दूसरी टेक कंपनी में नौकरी खोजने के बजाय कुछ ऐसा करने की सोची जो सेहत, परंपरा और घर के स्वाद से जुड़ा हो. संदीप ने गौर किया था कि बाजार में मिलने वाली ज्यादातर मिठाइयां सेहत के लिए अच्छी नहीं होतीं. इसी सोच के साथ उन्होंने पारंपरिक और गुड़ आधारित मिठाइयों पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया. आखिरकार साल 2019 में इस जोड़े ने आधिकारिक तौर पर 'LadduBox' नाम से एक स्टार्टअप लॉन्च किया. इस स्टार्टअप का पूरा फोकस लोगों को गिल्ट-फ्री यानी बिना किसी पछतावे के मीठा खाने का विकल्प देना था.

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रागी से लेकर अलसी तक के 11 अनोखे फ्लेवर

बाजार में मिलने वाले आम लड्डुओं के विपरीत, लड्डू बॉक्स के लड्डुओं में चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता. इन्हें बनाने के लिए बाजरा, रागी, अलसी के बीज, मूंगफली, ड्राई फ्रूट्स, गुड़ और शुद्ध देशी घी जैसी पौष्टिक चीजों का इस्तेमाल किया जाता है. अमूमन हलवाई की दुकानों पर सैकड़ों तरह की मिठाइयां मिलती हैं, लेकिन इस कपल ने सिर्फ लड्डुओं पर फोकस किया. उन्होंने नारियल, रागी, मल्टीग्रेन और उड़द की दाल जैसे 11 अलग-अलग स्वादों में लड्डू पेश किए. खास बात यह है कि बिना किसी केमिकल के भी इन लड्डुओं की शेल्फ लाइफ पूरे 21 दिनों की होती है.

पहले ही साल में 55 लाख रुपये का टर्नओवर

शुरुआत में यह एक बेहद रिस्की करियर शिफ्ट लग रहा था, लेकिन संदीप और कविता की मेहनत रंग लाई. जैसे ही उन्होंने ऑनलाइन पर अपने प्रोडक्ट्स बेचना शुरू किया, सेहत के प्रति जागरूक ग्राहकों ने इसे हाथों-हाथ लिया. लॉन्चिंग के पहले ही साल में इस स्टार्टअप ने करीब 55 लाख रुपये का टर्नओवर हासिल कर लिया.

लड्डू के बाद खाखरा और चिक्की में भी एंट्री

ऑनलाइन डिमांड तेजी से बढ़ने के बाद हैदराबाद के इस कपल ने अपने बिजनेस का दायरा और बढ़ा दिया है. अब लड्डू बॉक्स केवल लड्डुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ब्रांड ने खाखरा, चिक्की, नट्स और अन्य पारंपरिक भारतीय स्नैक्स भी बेचना शुरू कर दिया है. ये सभी स्नैक्स पूरी तरह से प्राकृतिक और पौष्टिक सामग्री से बनाए जाते हैं. आज यह कपल उन तमाम युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन चुका है जो अपनी बंधी-बंधाई नौकरी से बाहर निकलकर कुछ नया और अनोखा करने की चाह रखते हैं.

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