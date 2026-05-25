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Hindi Newsजरा हटकेमिलिए उस शख्स से जिसने बदली गार्ड्स के बच्चों की तकदीर, कैसे झुग्गी-झोपड़ी से निकालकर बना दिया करोड़पति?

मिलिए उस शख्स से जिसने बदली गार्ड्स के बच्चों की तकदीर, कैसे झुग्गी-झोपड़ी से निकालकर बना दिया करोड़पति?

हैदराबाद के पोथुकुची श्रीनिवास ने कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर वॉचमैन के बच्चों को मुफ्त पढ़ाना शुरू किया. आज उनके 1500 से ज्यादा छात्र बड़ी कंपनियों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर लाखों कमा रहे हैं. जानिए पानी की टंकी से टेक कंपनियों तक के इस सफर की पूरी कहानी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 25, 2026, 06:48 AM IST
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मिलिए उस शख्स से जिसने बदली गार्ड्स के बच्चों की तकदीर, कैसे झुग्गी-झोपड़ी से निकालकर बना दिया करोड़पति?

Corporate Employee Success Story: सोचिए एक तरफ लाखों का सैलरी पैकेज, आराम की जिंदगी और एक बड़ी जर्मन कंपनी का रुतबा हो, और कोई उसे अचानक छोड़ दे. सुनने में यह किसी फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन हैदराबाद के पोथुकुची श्रीनिवास ने इसे सच कर दिखाया है. उन्होंने अपनी आलीशान कॉर्पोरेट लाइफ सिर्फ इसलिए छोड़ दी ताकि उन बच्चों के भविष्य को संवारा जा सके, जिनके माता-पिता दूसरों के घरों या सोसायटियों में वॉचमैन का काम करते हैं. आज उनके पढ़ाए बच्चे देश-विदेश की बड़ी कंपनियों में लाखों का पैकेज ले रहे हैं. आइए जानते हैं पानी की टंकी से शुरू हुई इस अनोखी और भावुक कर देने वाली सफलता की कहानी.

एक बातचीत जिसने सब कुछ बदल दिया

पोथुकुची श्रीनिवास पहले एक बड़ी जर्मन कंपनी में काम करते थे. ऑफिस के बाद वे सरकारी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे. इसी दौरान उनकी मुलाकात एक ऐसे बच्चे से हुई जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी. उस बच्चे ने श्रीनिवास से कहा कि वह अपना होमवर्क नहीं कर पाता क्योंकि शाम को उसे चाय के ठेले साफ करने पड़ते हैं और उसके घर में बिजली भी नहीं है. इस एक बात ने श्रीनिवास के दिल को बुरी तरह झकझोर दिया. उन्होंने महसूस किया कि गरीबी के कारण देश का टैलेंट दम तोड़ रहा है. इसके बाद उन्होंने साल 2003 में अपनी कॉर्पोरेट नौकरी को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया.

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पानी की टंकी बनी इंजीनियरों की फैक्ट्री

नौकरी छोड़ने के बाद श्रीनिवास ने अपने पिता के नाम पर 'पोथुकुची सोमासुंदरा सोशल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट' की शुरुआत की. उन्होंने शुरुआत में अपने घर से ही बच्चों को मुफ्त पढ़ाना शुरू किया. धीरे-धीरे बच्चों की संख्या बढ़ती गई. इसके बाद हैदराबाद के मियापुर में एक पुराना और अनोखा ठिकाना चुना गया, जो कि एक ओवरहेड वाटर टैंक यानी पानी की टंकी का निचला हिस्सा था. इसी अनोखे क्लासरूम में हर शाम वॉचमैन, हाउसहेल्प और गरीब मजदूरों के बच्चे जुटने लगे. आज यह जगह इन बच्चों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है.

1500 से ज्यादा बच्चों को मिला नया जीवन

श्रीनिवास का यह ट्रस्ट सिर्फ बच्चों को ट्यूशन ही नहीं पढ़ाता, बल्कि उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाता है. ट्रस्ट की तरफ से बच्चों को स्कूल की फीस, किताबें, यूनिफॉर्म और कोचिंग क्लासेस का पूरा खर्च दिया जाता है. इतना ही नहीं, जो लड़कियां शाम की क्लास में आती हैं, उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी दी जाती है. पिछले दो दशकों में इस ट्रस्ट ने 1500 से अधिक बच्चों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है.

वॉचमैन की बेटी और 20 लाख का पैकेज

इस अनोखी पाठशाला का असर आज साफ देखा जा सकता है. यहां पढ़ने वाले कई बच्चे आज बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल और इंजीनियर्स बन चुके हैं. इन्हीं में से एक हैं अकुला कल्याणी. कल्याणी के पिता एक अपार्टमेंट में वॉचमैन का काम करते थे. कल्याणी ने इसी पानी की टंकी वाले क्लासरूम में बैठकर अपनी पढ़ाई पूरी की. आज कल्याणी एक बड़ी आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और उनका सालाना पैकेज लगभग 20 लाख रुपये है. कल्याणी जैसी कई लड़कियां और लड़के आज अपने परिवार को गरीबी के दलदल से बाहर निकाल चुके हैं.

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समाज को वापस लौटाने का जज्बा

श्रीनिवास की इस मुहिम की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहां से पढ़कर निकलने वाले छात्र अपनी जड़ों को नहीं भूलते. आज जो छात्र बड़ी कंपनियों में अच्छी नौकरियों पर हैं, वे वापस इस ट्रस्ट में आते हैं. वे न सिर्फ आर्थिक रूप से मदद करते हैं, बल्कि नई पीढ़ी के बच्चों को गाइड भी करते हैं. अपार्टमेंट के गेट पर पहरा देने वाले गार्ड्स और घरों में झाड़ू-पोछा करने वाले पेरेंट्स के लिए यह ट्रस्ट एक ऐसा जरिया बन चुका है, जहां उनके बच्चों के सपनों को सच में उड़ान मिलती है.

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About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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