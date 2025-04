Success Story: जब तक कलेक्टर नहीं बनूंगा तब तक गांव नहीं जाऊंगा... किसान का बेटा बना IAS, 2 करोड़ की गाड़ी से पहुंचा तो

Success Story IAS Officer: सुखराम भुनकर ने इस साल UPSC परीक्षा में 448वीं रैंक हासिल की और अब उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इस वीडियो में वे अपने राजस्थान के गांव भियाड में लग्जरी कारों के साथ पहुंचे. सुखराम एक किसान परिवार से हैं और उन्होंने कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई कर यह मुकाम हासिल किया.

वीडियो में सुखराम एक रेंज रोवर डिफेंडर SUV से उतरते दिख रहे हैं, जिसकी कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपये है. उनके साथ एक पॉर्श केयेन कार भी थी. यह उनका गांव में पहला दौरा था, जो उन्होंने कथित तौर पर जिला कलेक्टर के रूप में किया. वे वेस्टर्न कपड़ों और ट्रेडिशनल पगड़ी में नजर आए. गांव वालों ने उनका जोरदार स्वागत किया.

सपना पूरा होने की खुशी

एक्स पोस्ट के अनुसार, सुखराम ने कसम खाई थी कि वे अपने गांव तभी लौटेंगे, जब सरकारी नौकरी हासिल कर लेंगे. अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के बाद वे लग्जरी कारों के साथ गांव पहुंचे. वीडियो में उन्हें गांव वालों के साथ खुशी मनाते और दो छात्रों के कंधों पर बैठे देखा गया. उनके साथ एनसीसी के दो कैडेट भी थे. इस वीडियो को कुछ लोगों ने उत्सव और खुशी का प्रतीक बताया, वहीं कुछ ने इसे दिखावा भी बतलाया. कई लोगों ने एक सरकारी अधिकारी द्वारा लग्जरी कारों के इस्तेमाल पर सवाल उठाए.

"Kisaan ka Beta" visiting gaon after becoming "collector" in Defender SUV and Porsche Cayenne as escort + making hapless security guard parade in front him while he shamelessly sits on shoulders of students- this video encapsulates everything that is wrong with this country :) https://t.co/uSAaEOnPDy

— Diva Jain (@DivaJain2) April 28, 2025