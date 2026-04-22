IIT में फेल, 4 साल की डिग्री 6 साल में पूरी, फिर भी Microsoft ने दिया 1.2 करोड़ का पैकेज! जानें क्यों?

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Success Story Microsoft Job Offer: अक्सर माना जाता है कि अगर आप IIT नहीं जा पाए या कॉलेज में आपकी बैक लग गई, तो करियर खत्म है. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल एक टेकिए की कहानी ने इस मिथक को पूरी तरह तोड़ दिया है. कभी IIT का एंट्रेंस फेल करने वाले और 4 साल की डिग्री को 6 साल में घिसट-घिसट कर पूरा करने वाले इस शख्स को आज Microsoft ने 1.2 करोड़ रुपये का सालाना पैकेज ऑफर किया है. यह कहानी किसी चमत्कार की नहीं बल्कि कभी हार न मानने वाले जज्बे की है.
इस टेकिए ने रेडिट पर अपनी आपबीती शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने 12वीं के बाद IIT के लिए एक साल का ड्रॉप लिया था. लेकिन नतीजा उम्मीद के उलट रहा और उनकी रैंक सुधरने के बजाय और खराब हो गई. मजबूरी में उन्हें एक टियर-2 इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेना पड़ा. वहां भी उनका मन नहीं लगा और हालात इतने बिगड़े कि जो डिग्री 4 साल में पूरी होनी चाहिए थी, उसे पूरा करने में उन्हें 6 साल लग गए.
इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने कुछ स्टार्टअप्स शुरू किए लेकिन वे सभी बुरी तरह फ्लॉप रहे. इसके बाद उन्होंने सेल्स की नौकरी की और फिर टियर-2 कॉलेज से MBA किया. करियर की गाड़ी पटरी पर आती दिख रही थी कि तभी उन्हें एक टॉक्सिक बॉस मिल गया जिसने उनका जीना मुहाल कर दिया. इसके बाद उन्होंने अमेरिका से PhD करने का प्लान बनाया और एडमिशन भी मिल गया, लेकिन कोविड महामारी ने उस सपने पर भी पानी फेर दिया और उन्हें खाली हाथ भारत लौटना पड़ा.
From IIT reject to Microsoft. 6 years to finish a 4-year degree. 1.2 Cr+ TC
by u/No-Platform9493 in ProductManagement_IN
भारत लौटने के बाद उन्होंने 11 लाख के पैकेज पर एक स्टार्टअप जॉइन किया. करीब डेढ़ साल बाद 22 लाख की नौकरी मिली लेकिन वहां का माहौल इतना टॉक्सिक था कि उनकी सैलरी का बड़ा हिस्सा थेरेपी और दवाइयों में खर्च होने लगा. उन्होंने बताया कि वह 31 साल के थे और उनके साथ के लोग उनसे कहीं ज्यादा कमा रहे थे. लेकिन उन्होंने दूसरों को देखना छोड़ दिया और केवल अपने काम पर फोकस किया.
जब सब कुछ मुश्किल लग रहा था, तभी उनकी किस्मत ने पलटी मारी. उन्हें Microsoft से कॉल आया और इंटरव्यू के बाद उन्हें 1.2 करोड़ रुपये से ज्यादा का टोटल कंपनसेशन (TC) ऑफर किया गया. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि टियर-2 कॉलेज, डिग्री में देरी, असफल स्टार्टअप और टॉक्सिक बॉस, इनमें से किसी भी चीज ने उन्हें अयोग्य नहीं बनाया, बल्कि सिर्फ उनकी सफलता में थोड़ी देरी की.
इस कहानी के वायरल होने के बाद लोग उन्हें असली 'इंस्पिरेशन' बता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि आपकी कहानी ने यह उम्मीद जगाई है कि सफलता का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता. वहीं अन्य लोग उनसे उनके इंटरव्यू प्रोसेस और प्रोफाइल के बारे में पूछ रहे हैं. इस टेकिए का संदेश साफ है कि अगर आप अभी अपने जीवन के कठिन दौर में हैं, तो बस टिके रहिए, काम करते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए.