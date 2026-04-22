Advertisement
trendingNow13187645
Hindi Newsजरा हटकेIIT में फेल, 4 साल की डिग्री 6 साल में पूरी, फिर भी Microsoft ने दिया 1.2 करोड़ का पैकेज! जानें क्यों?

IIT में फेल, 4 साल की डिग्री 6 साल में पूरी, फिर भी Microsoft ने दिया 1.2 करोड़ का पैकेज! जानें क्यों?

Success Story: IIT में रिजेक्शन और 6 साल में इंजीनियरिंग पूरी करने वाले एक युवा ने Microsoft में 1.2 करोड़ का जॉब ऑफर पाकर सबको चौंका दिया है. जानिए उनकी प्रेरणादायक कहानी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 22, 2026, 07:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IIT में फेल, 4 साल की डिग्री 6 साल में पूरी, फिर भी Microsoft ने दिया 1.2 करोड़ का पैकेज! जानें क्यों?

Success Story Microsoft Job Offer: अक्सर माना जाता है कि अगर आप IIT नहीं जा पाए या कॉलेज में आपकी बैक लग गई, तो करियर खत्म है. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल एक टेकिए की कहानी ने इस मिथक को पूरी तरह तोड़ दिया है. कभी IIT का एंट्रेंस फेल करने वाले और 4 साल की डिग्री को 6 साल में घिसट-घिसट कर पूरा करने वाले इस शख्स को आज Microsoft ने 1.2 करोड़ रुपये का सालाना पैकेज ऑफर किया है. यह कहानी किसी चमत्कार की नहीं बल्कि कभी हार न मानने वाले जज्बे की है.

IIT का सपना टूटा, बढ़ी मुश्किलें

इस टेकिए ने रेडिट पर अपनी आपबीती शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने 12वीं के बाद IIT के लिए एक साल का ड्रॉप लिया था. लेकिन नतीजा उम्मीद के उलट रहा और उनकी रैंक सुधरने के बजाय और खराब हो गई. मजबूरी में उन्हें एक टियर-2 इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेना पड़ा. वहां भी उनका मन नहीं लगा और हालात इतने बिगड़े कि जो डिग्री 4 साल में पूरी होनी चाहिए थी, उसे पूरा करने में उन्हें 6 साल लग गए.

स्टार्टअप में फेल और कोविड की मार

इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने कुछ स्टार्टअप्स शुरू किए लेकिन वे सभी बुरी तरह फ्लॉप रहे. इसके बाद उन्होंने सेल्स की नौकरी की और फिर टियर-2 कॉलेज से MBA किया. करियर की गाड़ी पटरी पर आती दिख रही थी कि तभी उन्हें एक टॉक्सिक बॉस मिल गया जिसने उनका जीना मुहाल कर दिया. इसके बाद उन्होंने अमेरिका से PhD करने का प्लान बनाया और एडमिशन भी मिल गया, लेकिन कोविड महामारी ने उस सपने पर भी पानी फेर दिया और उन्हें खाली हाथ भारत लौटना पड़ा.

Add Zee News as a Preferred Source

 

From IIT reject to Microsoft. 6 years to finish a 4-year degree. 1.2 Cr+ TC
by u/No-Platform9493 in ProductManagement_IN

 

टॉक्सिक वर्क कल्चर

भारत लौटने के बाद उन्होंने 11 लाख के पैकेज पर एक स्टार्टअप जॉइन किया. करीब डेढ़ साल बाद 22 लाख की नौकरी मिली लेकिन वहां का माहौल इतना टॉक्सिक था कि उनकी सैलरी का बड़ा हिस्सा थेरेपी और दवाइयों में खर्च होने लगा. उन्होंने बताया कि वह 31 साल के थे और उनके साथ के लोग उनसे कहीं ज्यादा कमा रहे थे. लेकिन उन्होंने दूसरों को देखना छोड़ दिया और केवल अपने काम पर फोकस किया.

1.2 करोड़ का जैकपॉट

जब सब कुछ मुश्किल लग रहा था, तभी उनकी किस्मत ने पलटी मारी. उन्हें Microsoft से कॉल आया और इंटरव्यू के बाद उन्हें 1.2 करोड़ रुपये से ज्यादा का टोटल कंपनसेशन (TC) ऑफर किया गया. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि टियर-2 कॉलेज, डिग्री में देरी, असफल स्टार्टअप और टॉक्सिक बॉस, इनमें से किसी भी चीज ने उन्हें अयोग्य नहीं बनाया, बल्कि सिर्फ उनकी सफलता में थोड़ी देरी की.

सोशल मीडिया पर मिली जमकर तारीफ

इस कहानी के वायरल होने के बाद लोग उन्हें असली 'इंस्पिरेशन' बता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि आपकी कहानी ने यह उम्मीद जगाई है कि सफलता का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता. वहीं अन्य लोग उनसे उनके इंटरव्यू प्रोसेस और प्रोफाइल के बारे में पूछ रहे हैं. इस टेकिए का संदेश साफ है कि अगर आप अभी अपने जीवन के कठिन दौर में हैं, तो बस टिके रहिए, काम करते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

success storyIITMicrosoft

Trending news

सरकारी अस्पताल में गार्ड बना सर्जन, भगवान भरोसे हुई मरीज की सर्जरी; कौन है जिम्मेदार
DNA
सरकारी अस्पताल में गार्ड बना सर्जन, भगवान भरोसे हुई मरीज की सर्जरी; कौन है जिम्मेदार
रात में बैन और दिन में अकेले की सवारी, बंगाल में वोटिंग से पहले EC ने बदले नियम
Bengal Assembly Elections
रात में बैन और दिन में अकेले की सवारी, बंगाल में वोटिंग से पहले EC ने बदले नियम
डॉक्टरों को महंगे गिफ्ट्स-फ्री फॉरेन ट्रिप्स पर लगेगी लगाम? सरकार का बड़ा एक्शन
Drug Marketing
डॉक्टरों को महंगे गिफ्ट्स-फ्री फॉरेन ट्रिप्स पर लगेगी लगाम? सरकार का बड़ा एक्शन
संयुक्त राष्ट्र 'एंटी इंडिया गैंग' का नया गढ़? UN के भारत विरोधी एजेंडे का DNA टेस्ट
DNA
संयुक्त राष्ट्र 'एंटी इंडिया गैंग' का नया गढ़? UN के भारत विरोधी एजेंडे का DNA टेस्ट
पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी और दुश्मनों के लिए 'साहब'; आखिर क्या है कांग्रेस की मंशा
DNA
पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी और दुश्मनों के लिए 'साहब'; आखिर क्या है कांग्रेस की मंशा
वसूली के बाद अब साइबर क्राइम में घुस रहा बिश्नोई गैंग? कैसे तैयार कर रहा सिंडिकेट
DNA
वसूली के बाद अब साइबर क्राइम में घुस रहा बिश्नोई गैंग? कैसे तैयार कर रहा सिंडिकेट
नासिक TCS के बाद पुणे की MNC, दफ्तरों की धार्मिक गतिविधियों पर मंत्री ने जताई चिंता
Nasik TCS Conversion case
नासिक TCS के बाद पुणे की MNC, दफ्तरों की धार्मिक गतिविधियों पर मंत्री ने जताई चिंता
कभी हर दिन कमाते थे 2000, अब... बैसरन घाटी के पोनी ऑपरेटर्स के कैसे हैं हाल?
baisaran valley
कभी हर दिन कमाते थे 2000, अब... बैसरन घाटी के पोनी ऑपरेटर्स के कैसे हैं हाल?
क्या है सीएम हिमंता का 'मीट चैलेंज', जिसके लिए ममता बनर्जी को दिया असम आने का न्योता
West Bengal Assembly Elections 2026
क्या है सीएम हिमंता का 'मीट चैलेंज', जिसके लिए ममता बनर्जी को दिया असम आने का न्योता
गुजरात में योगी मॉडल! धर्मेश को मारने वालों की कराई परेड, बुलजोडर से घर भी ढहाया
Ahmedabad Murder
गुजरात में योगी मॉडल! धर्मेश को मारने वालों की कराई परेड, बुलजोडर से घर भी ढहाया