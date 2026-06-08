/IIT-JEE में फेल होने वाले लड़के ने पिता को दी 55 लाख की BMW, हर महीने की कमाई जानकर उड़ जाएंगे होश!

IIT JEE Failure Success Story: 26 साल के शौर्य शिखर ने इस सोच को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है. एक समय था जब शौर्य आईआईटी-जेईई परीक्षा में फेल हो गए थे और खुद को सबसे बड़ा फेलियर मान चुके थे. आज वही शौर्य हर महीने लाखों रुपये यानी 7-फिगर सैलरी कमा रहे हैं. उन्होंने हाल ही में अपने पिता को रिटायरमेंट पर 55 लाख रुपये की ब्रैंड न्यू BMW कार गिफ्ट की है. मशहूर एंटरप्रेन्योर अंकुर वारिकू ने सोशल मीडिया पर उनकी यह जादुई कहानी शेयर की है, जो इंटरनेट पर हर किसी को रोने और सोचने पर मजबूर कर रही है.
वजन 110 किलो और कॉलेज से नफरत
इस नाकामी का असर शौर्य की मानसिक और शारीरिक सेहत पर भी पड़ा. उस समय उनका वजन 110 किलोग्राम से ज्यादा हो गया था. इंजीनियरिंग न मिलने के कारण उन्होंने एक आम कॉलेज से बीबीए (BBA) की पढ़ाई शुरू की. शौर्य को अपने उस कॉलेज से सख्त नफरत थी. वे हर दिन इसी हीन भावना के साथ जीते थे कि अब लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है.
अंकुर वारिकू की टीम में एंट्री और बदलाव
लगभग 5 साल पहले शौर्य की मुलाकात मशहूर कंटेंट क्रिएटर अंकुर वारिकू से हुई. वे वारिकू की टीम में शामिल हो गए. शुरुआती दिनों में वे बहुत डरे हुए और आत्मविश्वास से महरुम थे. लेकिन उन्होंने एक बात गांठ बांध ली थी, चाहे जो हो जाए, रुकना नहीं है. वे हर दिन काम सीखते गए और अपनी स्किल्स को मजबूत करते गए. धीरे-धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी.
हर महीने लाखों की कमाई और फिटनेस
आज 5 साल बाद शौर्य की जिंदगी 180 डिग्री बदल चुकी है. 26 साल की उम्र में वे हर महीने 7-फिगर यानी लाखों रुपये की इनकम जेनरेट कर रहे हैं. सिर्फ पैसा ही नहीं, शौर्य ने अपनी सेहत पर भी जमकर काम किया और आज वे अपने जीवन के सबसे फिट दौर में हैं. उनका वह डिप्रेशन और बढ़ा हुआ वजन अब इतिहास बन चुका है.
पिता को दिया 55 लाख का चमचमाता तोहफा
शौर्य की इस सफलता का सबसे खूबसूरत पल तब आया जब उन्होंने अपने पिता के रिटायरमेंट को यादगार बना दिया. शौर्य ने अपने पिता को 55 लाख रुपये की एक लग्जरी बीएमडब्ल्यू (BMW) कार गिफ्ट की. अंकुर वारिकू ने बताया कि इस कार का डाउन पेमेंट शौर्य की नेटवर्थ का 5% भी नहीं है और इसकी ईएमआई उनकी सैलरी का महज 7% है. यह एक बेटे का अपने पिता को दिया गया सबसे बेहतरीन जवाब और सम्मान था.