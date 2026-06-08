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IIT-JEE में फेल होने वाले लड़के ने पिता को दी 55 लाख की BMW, हर महीने की कमाई जानकर उड़ जाएंगे होश!

IIT-JEE परीक्षा में फेल होने और 110 किलो वजन से जूझने वाले 26 वर्षीय शौर्य शिखर ने कैसे बदली अपनी किस्मत? अंकुर वारिकू द्वारा शेयर की गई इस इंस्पायरिंग कहानी को पढ़ें, जिसने अपने पिता को 55 लाख की BMW कार गिफ्ट की है और आज हर महीने 7-फिगर की कमाई कर रहा है.

Written ByAlkesh Kushwaha
Published: Jun 08, 2026, 08:51 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 08:51 AM IST
IIT-JEE में फेल होने वाले लड़के ने पिता को दी 55 लाख की BMW, हर महीने की कमाई जानकर उड़ जाएंगे होश!

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Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिन्दुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी होते हुए जी न्यूज हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर साल 2021 में ज्वाइन किया. तब से अल्केश जी न्यूज में फीचर टीम को लीड कर रहे हैं. अल्केश ने पत्रकारिता करियर में अशोक सिंघल, केशरी नाथ त्रिपाठी,  अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा, राजपाल यादव समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़ी हस्तियों का इंटरव्य कर चुके हैं. जी न्यूज में उन्हें दो बार बेस्ट एम्प्लाई ऑफ द मंथ से नवाजा जा चुका है. यहां वह ट्रैवल, फीचर, ऑफ बीट, ट्रेंडिंग, वायरल की खबरें लिखते हैं. इसके अलावा इन्फोग्राफिक और एनालिसिस स्टोरी पर काफी अच्छी पकड़ है. 

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