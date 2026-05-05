दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी ये महिला, BJP ने दिया टिकट; जीतकर राजनीति के दिग्गजों को चटा दी धूल!

Trending Photos
Success Story Of Kalita Majhi BJP: पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों ने पूरे देश को हैरान कर दिया है. राज्य में भाजपा की प्रचंड लहर के बीच एक ऐसी जीत हुई है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है. गुसकरा की रहने वाली कलिता माझी, जो कभी दूसरों के घरों में बर्तन मांजने और साफ-सफाई का काम करती थीं, अब विधायक चुन ली गई हैं. उन्होंने औसग्राम विधानसभा सीट से जीत हासिल कर राजनीति में नया इतिहास रच दिया है.
2500 की सैलरी से विधानसभा तक
कलिता माझी की कहानी किसी फिल्म की कहानी जैसी लगती है. विधायक बनने से पहले वह चार घरों में काम करके महीने के मात्र 2500 रुपये कमाती थीं. उनके पति एक प्लंबर हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद साधारण रही है. भाजपा ने जब उन्हें टिकट दिया था, तब बहुत से लोगों को लगा था कि एक घरेलू कामगार कैसे चुनाव लड़ पाएगी. लेकिन कलिता ने अपनी मेहनत और जनता के साथ जुड़ाव से सबको गलत साबित कर दिया.
यह भी पढ़ें: VIDEO: जनाजा निकल रहा था, देखते ही बंगाल में भाजपाइयों ने रोक दिया जीत का जश्न
हार के बाद मिली बड़ी सफलता
कलिता माझी के लिए यह सफर इतना आसान नहीं था. उन्होंने 2021 के विधानसभा चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन तब उन्हें तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार से हार का सामना करना पड़ा था. उस समय वह करीब 11 हजार वोटों से पिछड़ गई थीं. भाजपा ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया और उन्हें दोबारा मैदान में उतारा. इस बार कलिता ने 1,07,692 वोट हासिल किए और अपने प्रतिद्वंद्वी श्यामा प्रसन्न लोहार को 12,535 वोटों के अंतर से करारी शिकस्त दी.
3000 रुपए में घरों में जाकर बर्तन मांजने वाली बन गई MLA
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कलिता माजी ऐसा नाम है जो दूसरों के घरों में जाकर बर्तन मांजती थीं ,
बीजेपी नेताओं की नजर उन पर गई
उन्होंने कलिता माजी को अर्श से फर्श पर पहुंचा दिया।
कलिता माजी ने ऑसग्राम सीट से TMC के… pic.twitter.com/HV7mC5L7lx
— Gaurav Yadav (@ImGauravYadav9) May 5, 2026
बंगाल में भाजपा का 'कमल'
कलिता की यह जीत भाजपा की उस बड़ी जीत का हिस्सा है जिसने बंगाल की राजनीति को बदल दिया है. 294 सीटों वाली विधानसभा में भाजपा ने 206 सीटें जीतकर दो-तिहाई बहुमत हासिल कर लिया है. इसके साथ ही राज्य में तृणमूल कांग्रेस का 15 साल पुराना शासन खत्म हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस जीत को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि बंगाल में अब विकास का नया सूरज उगेगा.
यह भी पढ़ें: मां-बाप ने ₹65000 देकर रखे 4 बाउंसर, ताकि बेटी की मोबाइल देखने की लत छुड़वा सके!
ममता को लगा बड़ा झटका
इस चुनाव में न केवल सत्ता का परिवर्तन हुआ बल्कि बड़े चेहरों को भी हार का स्वाद चखना पड़ा है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद भवानीपुर सीट से चुनाव हार गईं, जहां उन्हें भाजपा के सुवेंदु अधिकारी ने शिकस्त दी. तृणमूल कांग्रेस के लिए यह एक बड़ा झटका है. ममता बनर्जी ने कुछ सीटों पर गड़बड़ी के आरोप जरूर लगाए हैं, लेकिन कलिता माझी जैसी जमीनी उम्मीदवारों की जीत ने यह साफ कर दिया है कि जनता बदलाव के मूड में थी.