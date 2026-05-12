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'बहुत काली है' कहकर चिढ़ाया, आज वही 'स्लम की राजकुमारी' बनी इंटरनेशनल ब्रांड का चेहरा

International Model Success Story: धारावी की मलीशा खारवा की प्रेरणादायक कहानी. जानें कैसे एक 'स्लम प्रिंसेस' ने अपने सांवले रंग के तानों को मात देकर इंटरनेशनल फैशन जगत में अपनी पहचान बनाई.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 12, 2026, 06:53 AM IST
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'बहुत काली है' कहकर चिढ़ाया, आज वही 'स्लम की राजकुमारी' बनी इंटरनेशनल ब्रांड का चेहरा

Dharavi Slum Princess: कहते हैं कि सपने देखने वालों के लिए आसमान छोटा पड़ जाता है. मुंबई के धारावी की तंग गलियों से निकलकर एक 18 साल की लड़की ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है. मलीशा खारवा, जिन्हें आज दुनिया 'स्लम प्रिंसेस' के नाम से जानती है, कभी अपने गहरे रंग के कारण लोगों के तानों का शिकार होती थीं. लेकिन आज उनकी सफलता की गूंज सात समंदर पार तक सुनाई दे रही है. यह कहानी सिर्फ एक मॉडल की नहीं, बल्कि रूढ़ियों को तोड़ने वाले एक अटूट हौसले की है.

तंग गलियों में पले बड़े सपने

मलीशा खारवा का जन्म 13 जनवरी 2008 को मुंबई के धारावी में हुआ, जो एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक है. उनके पिता मुकेश खारवा बच्चों की पार्टियों में क्लाउन (जोकर) बनकर परिवार का गुजारा करते थे. आर्थिक तंगहाली और छोटी सी जगह में रहने के बावजूद मलीशा ने हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखा. वह प्रियंका चोपड़ा जोनस जैसी स्टार्स को अपना आदर्श मानती थीं और खुद को फैशन मैग्जीन के कवर पर देखने की कल्पना करती थीं.

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तानों से नहीं मानी हार

सपनों के इस सफर में मलीशा के लिए राह आसान नहीं थी. उनके पड़ोसी और दोस्त अक्सर उन्हें याद दिलाते थे कि समाज के खूबसूरती के पैमाने क्या हैं. कई लोगों ने उनसे कहा कि उनका रंग बहुत गहरा है और वह कभी मॉडल नहीं बन सकतीं. लेकिन मलीशा ने इन बातों को खुद पर हावी नहीं होने दिया और अपने आत्मविश्वास को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया.

 

 

एक मुलाकात जिसने बदल दी जिंदगी

मलीशा की जिंदगी साल 2020 में तब पूरी तरह बदल गई, जब अमेरिकी अभिनेता और निर्माता रॉबर्ट हॉफमैन मुंबई आए. उन्होंने मलीशा के आत्मविश्वास और कैमरे के सामने उनके खास अंदाज को पहचाना. हॉफमैन ने उनकी कहानी दुनिया के सामने रखने का फैसला किया, जिसके बाद मलीशा को प्रोफेशनल मॉडलिंग के मौके मिलने लगे. उनकी सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब लग्जरी स्किनकेयर ब्रांड 'फॉरेस्ट एसेंशियल्स' ने उन्हें अपने 'युवती' कैंपेन का चेहरा चुना.

इंटरनेशनल मैग्जीन्स में मलीशा का जलवा

ब्रांड कैंपेन के बाद मलीशा की सफलता की रफ्तार थमी नहीं. उन्होंने 'कॉस्मोपॉलिटन इंडिया', 'वोग इंडिया', 'एले इंडिया' और 'ग्राजिया इंडिया' जैसे बड़े फैशन मैग्जीन्स में जगह बनाई. आज वह इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर एक यूथ आइकन बन चुकी हैं, जहां वह धारावी की अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स की झलकियां शेयर करती हैं. उनकी ईमानदारी और 'सेल्फ-लव' के संदेश युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं.

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ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को दी कड़ी चुनौती

मलीशा की कहानी सिर्फ ग्लैमर के बारे में नहीं है, बल्कि यह इस बात का सबूत है कि प्रतिभा किसी भी कोने से आ सकती है. वह भारत में रंग और सुंदरता को लेकर पुराने पड़ चुके नजरियों को चुनौती दे रही हैं. मॉडलिंग के अलावा वह समाज में योगदान देने की भी इच्छा रखती हैं. उम्मीद और प्यार के संदेशों से प्रेरित उनकी ज्वेलरी लाइन भी उनके रचनात्मक प्रभाव को दर्शाती है.

क्यों वायरल हो रही है मलीशा की कहानी?

आज के दौर में मलीशा की यात्रा यह साबित करती है कि अगर आपमें खुद पर भरोसा और दृढ़ इच्छाशक्ति है, तो दुनिया का कोई भी दरवाजा आपके लिए बंद नहीं है. सोशल मीडिया की बढ़ती ताकत और खूबसूरती के प्रति बदलते नजरिए ने उन्हें एक ग्लोबल मंच दिया है. 'स्लम प्रिंसेस' अब उन करोड़ों लड़कियों के लिए प्रेरणा है जो अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठकर कुछ बड़ा करने का साहस जुटा रही हैं.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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