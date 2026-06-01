बीवी ने मंगाया था ब्रेड का पैकेट, घर लौटा बन गया 4.75 करोड़ का मालिक! किस्मत हो तो ऐसी

Success Story Of Lucky Man: कहते हैं कि किस्मत जब भी देती है, छप्पर फाड़कर देती है. कुछ ऐसा ही हुआ है अमेरिका के साउथ कैरोलिना में रहने वाले एक शख्स के साथ. वो घर से सिर्फ खाने के लिए ब्रेड लेने निकला था, लेकिन जब वापस लौटा तो उसकी जेब में करोड़ों रुपये थे. यह कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि सौ फीसदी सच है. आइए जानते हैं कि ब्रेड के एक पैकेट ने कैसे इस इंसान को पल भर में करोड़पति बना दिया.

ब्रेड की चाहत और किस्मत का मोड़

यह पूरी घटना साउथ कैरोलिना के मिडलैंड्स इलाके की है. यहां रहने वाला एक आम शख्स रोजमर्रा की तरह अपने घर के पास वाले स्टोर पर गया था. उसकी पत्नी या परिवार ने उससे सिर्फ एक पैकेट ब्रेड लाने को कहा था. वो सुम्प्टर में साउथ गुइग्नार्ड ड्राइव पर स्थित 'पिगली विगली' नाम के एक स्टोर पर रुका. उसने ब्रेड तो खरीदी ही, लेकिन काउंटर पर रखे एक लॉटरी टिकट को देखकर उसका मन डोल गया.

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900 का टिकट और बड़ा दांव

शख्स ने वहां से ब्रेड के साथ-साथ $10 (करीब 900 रुपये) का एक स्क्रैच-ऑफ लॉटरी टिकट भी खरीद लिया. इस टिकट का नाम 'रूबी रेड ट्रेजर्स' था. उस वक्त उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह $10 का छोटा सा दांव उसकी पूरी जिंदगी को एक नया मोड़ देने वाला है. वो ब्रेड और टिकट लेकर चुपचाप अपने घर लौट आया.

घर आकर जब स्क्रैच किया टिकट

घर पहुंचने के बाद उस शख्स ने बड़े ही आराम से उस टिकट को स्क्रैच करना शुरू किया. जैसे-जैसे टिकट स्क्रैच होता गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं. टिकट पर एक या दो डॉलर नहीं, बल्कि पूरे $500,000 (करीब 4.7 करोड़ रुपये) का इनाम लिखा हुआ था. उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि वो इतनी बड़ी रकम जीत चुका है.

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जीरो गिनते-गिनते घूम गया सिर

साउथ कैरोलिना एजुकेशन लॉटरी के अधिकारियों से बात करते हुए इस विजेता ने अपना अनुभव शेयर किया. उसने बताया कि वो पल उसके लिए बेहद अवास्तविक था. उसने कहा, "आप जो देख रहे होते हैं, आपको उस पर यकीन नहीं होता. मैं बार-बार स्क्रीन और टिकट पर बने जीरो की गिनती कर रहा था कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही है." इतनी बड़ी रकम जीतने के बाद आमतौर पर लोग तुरंत प्लानिंग शुरू कर देते हैं. लेकिन इस खुशकिस्मत विजेता का कहना है कि उसने अभी तक यह तय नहीं किया है कि वो इन पैसों का क्या करने वाला है. वो फिलहाल इस बड़ी जीत के जश्न को महसूस करना चाहता है और जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहता.