रातों-रात ऐसे करोड़पति बन गया ये पिता, फिर बेटी के लिए कर दिया सबकुछ कुर्बान! बोला- मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि...

Inspirational Father Story: कहते हैं कि किस्मत बदलते देर नहीं लगती, लेकिन जब वह बदलती है तो आपके साथ-साथ आपके अपनों की जिंदगी भी संवर जाती है. ऐसा ही कुछ हुआ अमेरिका के मैरीलैंड में रहने वाले एक पिता के साथ, जिनकी सालों की मेहनत और एक छोटी सी बदली हुई आदत ने उन्हें रातों-रात 5 करोड़ रुपये (570,000 डॉलर) का मालिक बना दिया. इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात यह नहीं है कि उन्होंने इतनी बड़ी रकम जीती, बल्कि यह है कि इस रकम को जीतने के बाद उन्होंने जो फैसला लिया, उसने दुनिया भर के माता-पिता का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है.

एक छोटा सा बदलाव

मैरीलैंड के एलिकॉट सिटी के रहने वाले इस शख्स को लॉटरी खेलने का पुराना शौक था. वह पिछले कई सालों से हफ्ते में दो बार एक ही नंबरों के सेट के साथ 'मल्टी-मैच' लॉटरी खेल रहे थे. आमतौर पर उनकी आदत थी कि वह ड्रॉ के बाद अपने टिकट को मशीन से स्कैन करके चेक करते थे. लेकिन उस दिन उन्होंने अपनी इस रूटीन को थोड़ा बदलने का सोचा. उन्होंने मैरीलैंड लॉटरी की वेबसाइट पर जाकर खुद मैन्युअल तरीके से नंबरों का मिलान करने का फैसला किया.

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जब स्क्रीन पर दिखे वो जादुई नंबर

जैसे ही उन्होंने वेबसाइट पर विनिंग नंबर देखे, उनके होश उड़ गए. उनके टिकट की आखिरी लाइन के सभी छह नंबर बिल्कुल मैच कर रहे थे. वो नंबर थे 02, 06, 08, 12, 29 और 38. इन नंबरों के परफेक्ट मैच होते ही वह सीधे जैकपॉट के हकदार बन गए. विजेता ने बताया कि उनका पहला रिएक्शन पूरी तरह से अविश्वास का था. वह बस स्क्रीन पर उन नंबरों को देखते रह गए और उन्हें लगा कि यह कोई सपना है जो सच नहीं हो सकता.

जब दुकानदार ने पैसे देने से किया इनकार

जीतने के अगले ही दिन यह पिता खुशी-खुशी अपने पास की एक लॉटरी दुकान पर इनाम की रकम लेने पहुंचे. लेकिन वहां के स्टाफ ने टिकट देखने के बाद पैसे देने से साफ मना कर दिया. स्टाफ ने कहा कि यह रकम इतनी बड़ी है कि इसे इस छोटी दुकान से कैश नहीं किया जा सकता. यह सुनकर वह शख्स बुरी तरह डर गया. उसे लगा कि कहीं उसका यह टिकट चोरी न हो जाए या खो न जाए. उसने तुरंत टिकट के पीछे अपने साइन किए और उसे घर लाकर एक सुरक्षित जगह पर छुपा दिया.

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बेटी की पढ़ाई है असली जीत

खोने के डर से वह लगभग एक महीने तक घबराया रहा. आखिरकार हिम्मत जुटाकर वह लॉटरी हेडक्वार्टर पहुंचा और कैश पेआउट के रूप में 320,000 डॉलर (टैक्स कटने के बाद की राशि) का विकल्प चुना. जब उनसे पूछा गया कि वह इस पैसे का क्या करेंगे, तो उन्होंने जो कहा वह दिल छू लेने वाला था. इस प्राउड फादर ने कहा कि इस पैसे का मुख्य इस्तेमाल उनकी बेटी की यूनिवर्सिटी की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए किया जाएगा. उनके लिए अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित करना ही इस लॉटरी की असली जीत है.