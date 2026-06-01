25 लाख का पैकेज लात मार बना Ola ड्राइवर! 3 साल बाद जो हुआ, देख रिश्तेदारों के उड़ गए तोते

Success Story Ola Driver: आज के समय में जब हर युवा कैंपस प्लेसमेंट, लाखों के पैकेज और बड़ी कंपनियों के टैग के पीछे भाग रहा है, तब कोई अपनी चलती-चलाती 25 लाख रुपये की नौकरी छोड़ दे, तो आप उसे क्या कहेंगे? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ऐसी ही कहानी ने तहलका मचा रखा है. एक भाई ने दावा किया है कि उसके MBA पास भाई ने 25 LPA का ऑफर ठुकराकर ओला कैब चलाना शुरू किया और आज वह 5 गाड़ियों का मालिक है. लेकिन इस प्रेरणादायक कहानी पर अब इंटरनेट पर एक नई बहस छिड़ गई है और लोग इस दावे पर शक जता रहे हैं.

25 लाख की नौकरी को मारी लात

सोशल मीडिया पर 'Sachan' नाम के एक यूजर ने अपने भाई की अनोखी कहानी शेयर की है. उसने बताया कि उसके भाई के पास MBA की डिग्री थी और उसने 25 लाख रुपये सालाना का शानदार कॉर्पोरेट ऑफर हासिल किया था. लेकिन उसे ऑफिस की बंदिशें रास नहीं आईं. एक दिन उसने अचानक कॉर्पोरेट की दुनिया को अलविदा कह दिया और ओला कैब ड्राइवर बनने का फैसला कर लिया.

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समाज और रिश्तेदारों ने दिए ताने

जब एक पढ़े-लिखे लड़के ने ओला कैब चलाने का फैसला किया, तो उम्मीद के मुताबिक उसे समाज और रिश्तेदारों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा. सचन के मुताबिक, रिश्तेदारों ने ताने मारते हुए कहा, "क्या सोचा था और क्या बन गया." वहीं समाज के लोगों का कहना था कि लड़के ने अपनी पूरी पढ़ाई बर्बाद कर दी. लेकिन इन सब तानों के बावजूद उसने हार नहीं मानी.

3 साल में खड़ी की 5 कारों की फ्लीट

सचन ने दावा किया कि शुरुआत में एक गाड़ी से काम शुरू करने के बाद, उसके भाई ने अपने काम को एक छोटे बिजनेस में बदल दिया. आज 3 साल बाद, वह ओला प्लेटफॉर्म पर 5 कारों का मालिक है और हर महीने लगभग 1.5 लाख रुपये कमा रहा है. सचन ने पोस्ट के अंत में लिखा कि कभी-कभी जो रास्ता 'डाउनग्रेड' (नीचे गिरना) लगता है, वही असल में जीवन का सबसे बड़ा 'अपग्रेड' साबित होता है.

My brother completed his MBA from a Tier-2 college. He had a ₹25 LPA job offer in hand, but he was never truly satisfied. One day, he decided to quit his job. He became an OLA taxi driver. Society: “Padhai barbaad kar di.”

Relatives: “Kya socha tha, kya ban gaya…” 3 years… — Shashi Sachan (@Sachan8574) May 30, 2026

इंटरनेट पर क्यों छिड़ गई बहस?

यह कहानी पहली नजर में तो बहुत मोटिवेशनल लगती है, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर गहरी आपत्ति जताई है. लोगों ने इस दावे के पीछे के गणित पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं. यूजर्स का कहना है कि 1.5 लाख रुपये महीना कमाने का मतलब है सालाना 18 लाख रुपये की कमाई. अब लोग पूछ रहे हैं कि 5 कारों (जो समय के साथ पुरानी और कम कीमत की होती जाती हैं) से 18 लाख कमाना, 25 लाख की फिक्स कॉर्पोरेट जॉब से बेहतर कैसे हो गया?

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क्या सच में फायदेमंद है यह सौदा?

एक यूजर ने पूरा हिसाब-किताब समझाते हुए लिखा कि 5 कारों की मेंटेनेंस, ड्राइवरों की सैलरी और गाड़ियों की घटती कीमत (Depreciating Assets) को जोड़कर देखा जाए, तो यह घाटे का सौदा लगता है. इसके अलावा, कॉर्पोरेट जॉब में हर साल मिलने वाला इंक्रीमेंट और करियर ग्रोथ के मौके इस कैब बिजनेस से कहीं ज्यादा होते. यही वजह है कि लोग अब इस वायरल स्टोरी को सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट मान रहे हैं.