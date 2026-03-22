कभी ₹150 की नौकरी, अब ऑक्सफर्ड में जलवा! महाराष्ट्र के इस किसान की कहानी सुनकर दुनिया रह गई दंग

कभी महीने के सिर्फ 150 रुपये कमाने वाला एक युवा, आज दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मंचों में से एक ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी सफलता की कहानी सुनाने जा रहा है. महाराष्ट्र के अमरावती जिले के किसान रवींद्र माणिकराव मेटकर ने अपने संघर्ष और मेहनत से ऐसा मुकाम हासिल किया है, जिसकी मिसाल दी जाती है. गरीबी, संसाधनों की कमी और मुश्किल हालातों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी. अब उनका जीवन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका है.

₹150 की नौकरी से शुरू हुआ संघर्षपूर्ण सफर

रवींद्र मेटकर का जीवन आसान नहीं था. उनके पिता एक ग्रेड-4 सरकारी कर्मचारी थे और घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी. पढ़ाई के बाद उन्होंने एक फार्मेसी में काम शुरू किया, जहां उन्हें सिर्फ 150 रुपये महीना मिलता था. न अच्छे कपड़े थे और न ही कॉलेज जाने के लिए साइकिल. लेकिन उन्होंने हालातों से समझौता नहीं किया और आगे बढ़ने का सपना देखा. इसी छोटे से कदम ने उनके बड़े सफर की नींव रखी, जो आगे चलकर इतिहास बन गया.

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100 मुर्गियों से 15 करोड़ के कारोबार तक

पिता से मिले 3000 रुपये और 100 मुर्गियों के साथ रवींद्र ने पोल्ट्री फार्मिंग शुरू की. शुरुआती मेहनत रंग लाई और 2006 तक उनके पास 20,000 पक्षी हो गए. लेकिन उसी साल बर्ड फ्लू ने उनका पूरा कारोबार खत्म कर दिया. फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी. 2008 में 25 लाख रुपये का कर्ज लेकर दोबारा शुरुआत की. आज उनके पास 1.8 लाख मुर्गियों का बड़ा फार्म है और उनका सालाना कारोबार करीब 15 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है.

दुनिया के मंचों पर भारतीय किसान की पहचान

रवींद्र मेटकर को कई अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थानों में व्याख्यान के लिए बुलाया जा चुका है. वे यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, आईआईटी भिलाई और कई कृषि विश्वविद्यालयों में अपने अनुभव साझा कर चुके हैं. वे खेती के साथ-साथ गेहूं, मक्का, फल और ऑर्गेनिक खेती भी करते हैं. अब उन्हें ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी के ‘AI For Every Mind’ कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित किया गया है, जहां वे अपनी प्रेरणादायक यात्रा दुनिया के सामने रखेंगे.