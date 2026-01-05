Success Story: नौकरी छोड़ी, डंक मारने वालों से की दोस्ती! जिस तांडव को देख कांप गया दिल, उसी ने दिलाई 65 लाख की कमाई

दुनिया में जहां लोग आरामदायक नौकरी, एसी ऑफिस और मोटी सैलरी को ही सफलता मानते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिल से सही लगने वाले रास्ते पर चलने की हिम्मत दिखाते हैं. रायपुर में जन्मे और पुणे में बसे अमित गोडसे की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. एक ऐसा शख्स, जिसने आईटी सेक्टर की सुरक्षित नौकरी छोड़कर उन जीवों की रक्षा को अपना मकसद बना लिया, जिनसे ज्यादातर लोग डरते हैं. मधुमक्खियां. जिस तांडव को देखकर उनका दिल कांप उठा था, वही तांडव उनकी जिंदगी बदलने की वजह बन गया. आज अमित न सिर्फ हजारों मधुमक्खियों की जान बचा रहे हैं, बल्कि इसी काम से सालाना 65 लाख रुपये का टर्नओवर भी खड़ा कर चुके हैं.

करियर में ऐसा आया निर्णायक मोड़

अमित गोडसे पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं और मुंबई की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में करीब पांच साल तक नौकरी कर चुके थे. साल 2014 की एक गर्म दोपहर उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई. पुणे स्थित उनकी हाउसिंग सोसाइटी में एक बड़े मधुमक्खी के छत्ते को हटाने के लिए पेस्ट कंट्रोल टीम बुलाई गई. टीम के जाने के बाद अमित ने देखा कि फर्श पर सैकड़ों मरी हुई मधुमक्खियां पड़ी थीं. यह दृश्य उन्हें भीतर तक झकझोर गया. उन्हें समझ आया कि इंसान शहद तो चाहता है, लेकिन मधुमक्खियों को जिंदा नहीं. इसी एहसास ने उन्हें इकोसिस्टम और पॉलिनेशन की अहमियत के बारे में सोचने पर मजबूर किया. हालांकि, नौकरी छोड़ने का फैसला आसान नहीं था और शुरुआत में उनके माता-पिता भी इससे निराश हुए.

जमीनी अनुभव से सीखी मधुमक्खी बचाने की कला

नौकरी छोड़ने के बाद अमित को जल्द ही समझ आ गया कि किताबों और कोर्स से सिर्फ मधुमक्खी पालन सीखा जा सकता है, लेकिन मधुमक्खियों को बचाने की असली कला मैदान में उतरकर ही आती है. उन्होंने अलग-अलग आदिवासी इलाकों में समय बिताया और वहां के लोगों से मधुमक्खियों के व्यवहार को समझा. हाथों-हाथ अनुभव लेते हुए उन्होंने जाना कि हर प्रजाति की मधुमक्खी का स्वभाव अलग होता है. रॉक हनीबीज, ड्वार्फ हनीबीज या अन्य प्रजातियों को बिना नुकसान पहुंचाए कैसे सुरक्षित जगह शिफ्ट किया जाए—यह सब उन्होंने खुद सीखकर अपनाया. यही अनुभव आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बना और उन्होंने मधुमक्खियों के साथ ‘डंक मारने वालों की दोस्ती’ कर ली.

‘बी बास्केट’ की नींव और सफलता की उड़ान

साल 2016 में अमित ने पुणे में अपने स्टार्टअप ‘बी बास्केट’ की शुरुआत की. महज 3 लाख रुपये के शुरुआती निवेश से शुरू हुआ यह सफर आज एक मजबूत बिजनेस मॉडल बन चुका है. अमित की 9 सदस्यों की टीम अब तक पुणे और मुंबई में 17 हजार से ज्यादा मधुमक्खी के छत्तों को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर चुकी है. लोग अब पेस्ट कंट्रोल बुलाने के बजाय सीधे अमित की टीम से संपर्क करते हैं. ‘बी बास्केट’ सिर्फ रेस्क्यू तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों को पॉलिनेशन के लिए मधुमक्खी बॉक्स उपलब्ध कराना, शुद्ध शहद, मोम और रॉयल जेली जैसे उत्पाद बेचना भी इसका हिस्सा है. आज यह स्टार्टअप 65 लाख रुपये के सालाना टर्नओवर और करीब 35 प्रतिशत मुनाफे तक पहुंच चुका है.

भविष्य की योजनाएं और एक अलग सोच

अमित गोडसे मधुमक्खियों को बचाने के लिए पूरी तरह वैज्ञानिक और ऑर्गेनिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं. बड़ी मधुमक्खियों को भगाने के लिए वह ऑर्गेनिक धुएं और पेट्रोलियम जेली का सहारा लेते हैं, जबकि छोटी मधुमक्खियों को कार्टन बॉक्स में सुरक्षित शिफ्ट किया जाता है. उनकी सबसे बड़ी चुनौती शहरी लोगों की जल्दबाजी है, जो मधुमक्खियों को तुरंत हटाना चाहते हैं. बावजूद इसके, अमित का सपना है कि महाराष्ट्र के हर शहर में यह मॉडल अपनाया जाए ताकि एक भी मधुमक्खी बेवजह न मारी जाए. दिलचस्प बात यह है कि मधुमक्खियों के डंक को अमित नुकसान नहीं, बल्कि इम्यूनिटी बढ़ाने वाला मानते हैं. यही सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है और उनकी सफलता की असली वजह भी.