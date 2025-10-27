Success Story: इस कपल ने छोड़ी लाखों की जॉब! पुराने भारतीय खेलों को फिर से किया जिंदा और हर महीने कमाने लगे 2 लाख रुपये

Success Story Of Bengaluru Tech Couple: क्या आपने कभी सोचा है कि कोई अपनी सुरक्षित नौकरी छोड़ सिर्फ भारतीय परंपरा को जिंदा करने निकल पड़े? बेंगलुरु के कपल तनुश्री एसएन और शशिशेखर एस ने यही किया. दोनों आईटी सेक्टर से थे, लेकिन अब रोल द डाइस नाम के वेंचर से भारत के पारंपरिक खेलों को नया जीवन दे रहे हैं.

कैसे एक छोटे सपने ने ले लिया कारोबार का रूप?

द बेटर इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, रोल द डाइस की शुरुआत एक याद से हुई, बचपन के खेलों को फिर से घर लाने की. आज यह ₹2 लाख महीना कमाने वाला सफल स्टार्टअप है जिसने 10,000 से अधिक परिवारों तक अपने प्रोडक्ट पहुंचाए हैं. तनुश्री बताती हैं, “ये खेल सिर्फ टाइमपास नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति की जीती-जागती डोर हैं.”

आईटी प्रोफेशनल से ‘गेम मेकर्स’ तक का सफर

तनुश्री के पास BITS पिलानी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री है, जबकि शशिशेखर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं. दोनों ने ग्लोबल कंपनियों में काम किया, लेकिन बच्चों को स्क्रीन में गुम देखकर उन्हें चिंता हुई. तनुश्री कहती हैं, “हम अपने बच्चों को रूट्स से जोड़ना चाहते थे पुराने खेल इसके लिए परफेक्ट थे.”

हर गेम हैंडमेड है बिना प्लास्टिक, केवल लकड़ी, कपड़े और प्राकृतिक रंगों से. चन्नपटना के कारीगर हाथ से पासे और बोर्ड बनाते हैं, जबकि बेंगलुरु और मैसूर के कलाकार उन पर नक्काशी करते हैं. शशिशेखर बताते हैं, “हम सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनाते, बल्कि परंपरा को सहेजते हैं.” कई परिवारों ने बताया कि चौका-बारा और पगड़े जैसे गेम्स अब उनके घरों की शामों का हिस्सा हैं. एक बुज़ुर्ग दंपति ने कहा कि इन खेलों से घर में फिर से हंसी लौट आई. तनुश्री कहती हैं, “हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम यही है कि परिवार फिर से साथ बैठने लगे हैं.”

भविष्य की ओर जब परंपरा मिलेगी टेक्नोलॉजी से

अब यह कपल इन भारतीय खेलों को डिजिटल दुनिया से जोड़ने की तैयारी कर रहा है. Tollugatti नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जल्द लॉन्च होगा, जहां दादी मैसूर से अपनी पोती के साथ अमेरिका में खेल पाएंगी.