चीन-अमेरिका देखते रह गए! भारतीय रोबोट की सिंगापुर में डिमांड, आए करोड़ों के ऑर्डर; आनंद महिंद्रा ने कही ऐसी बात

Anand Mahindra Startup Success: जेनरोबोटिक्स ने एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय सफलता हासिल करते हुए सिंगापुर की वॉटर अथॉरिटी के साथ 80 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट जीता है. इस डील के तहत कंपनी अगले दो साल में 44 रोबोट तैनात करेगी, जो सीवर नेटवर्क की सफाई और जांच का काम करेंगे. खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के लिए 600 से ज्यादा ग्लोबल कंपनियों को पीछे छोड़कर जेनरोबोटिक्स ने यह मुकाम हासिल किया.

आनंद महिंद्रा ने क्यों जताई खुशी?

आनंद महिंद्रा ने इस उपलब्धि पर खास खुशी जताई, क्योंकि उन्होंने 2020 में इस स्टार्टअप में निवेश किया था. उन्होंने कहा कि उनका निवेश सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि कंपनी के उद्देश्य से प्रेरित था. उनका मानना है कि इस सफलता ने यह साबित कर दिया कि अगर इरादा सही हो, तो मुनाफा और सामाजिक बदलाव दोनों साथ आ सकते हैं. जेनरोबोटिक्स ने ‘Bandicoot’ रोबोट इसलिए बनाया ताकि देश में मैनुअल स्कैवेंजिंग जैसी खतरनाक और अमानवीय प्रथा को खत्म किया जा सके. यह काम न सिर्फ लोगों की गरिमा को ठेस पहुंचाता था, बल्कि उनकी जान को भी जोखिम में डालता था.

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Indian deep-tech startup Genrobotics has secured an ₹80 crore contract with Singapore’s water authority to deploy 44 robots for cleaning & inspecting sewer networks over the next two years. The company beat over 600 global firms following an 18-month evaluation. This was… pic.twitter.com/OQgJqYg5Bf — anand mahindra (@anandmahindra) March 23, 2026

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क्या यह सिर्फ बिजनेस था या एक मिशन?

यह स्टार्टअप सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए नहीं बना था. इसका मकसद समाज में बड़ा बदलाव लाना था. आनंद महिंद्रा ने इसे ‘परपज-लेड कंपनी’ बताया, यानी ऐसी कंपनी जो सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए काम करती है. यही वजह है कि उन्होंने इसे एक खास उदाहरण के रूप में पेश किया. सिंगापुर के बाद जेनरोबोटिक्स को भारत में भी बड़ी सफलता मिली है. कंपनी ने अहमदाबाद मुनिसिपल कॉपरेशन से 17 करोड़ रुपये का टेंडर भी जीता है. इसके तहत ‘बंदीकूट मोबिलिटी+’ रोबोट को तैनात किया जाएगा, जिससे शहर में सीवर सफाई का काम और सुरक्षित व आधुनिक बनेगा.

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स्टार्टअप दूसरों के लिए प्रेरणा

जेनरोबोटिक्स जैसे स्टार्टअप यह दिखाते हैं कि अगर किसी कंपनी का उद्देश्य समाज में बदलाव लाना हो, तो वह वैश्विक स्तर पर भी सफल हो सकती है. आनंद महिंद्रा ने इसे अपना #MondayMotivation बताया और कहा कि ऐसे स्टार्टअप्स ही भविष्य की दिशा तय करेंगे, जहां टेक्नोलॉजी और इंसानियत दोनों साथ आगे बढ़ेंगे.