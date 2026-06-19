Millionaire Story: कहते हैं कि किस्मत बदलते देर नहीं लगती. ऐसा ही कुछ हुआ है अमेरिका के मिशिगन में, जहां एक शख्स की किस्मत ने आखिरी मिनट में ऐसी पलटी मारी कि वह देखते ही देखते करोड़पति बन गया. जब वह लॉटरी खरीदने पहुंचा, तो दुकान लगभग बंद होने वाली थी. उसने एक आखिरी स्क्रैच-ऑफ टिकट खरीदा और उसे क्या पता था कि यही टिकट उसकी सात पीढ़ियों की गरीबी दूर कर देगा.
हम सब अक्सर सोचते हैं कि काश कोई ऐसा चमत्कार हो जाए जो हमारी लाइफ को पूरी तरह बदल दे. यूपीआई न्यूज की रिपोर्ट्स के मुताबिक, मिशिगन के रहने वाले इस शख्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. वह हर रोज की तरह अपने काम से लौट रहा था. अचानक उसके मन में लॉटरी खेलने का विचार आया. जब वह काउंटर पर पहुंचा तो दुकान बंद होने में कुछ ही मिनट बचे थे. उसने बिना ज्यादा सोचे अपनी जेब से पैसे निकाले और आखिरी बची हुई स्क्रैच-ऑफ टिकट खरीद ली.
टिकट हाथ में आते ही उसने उसे वहीं खड़े-खड़े स्क्रैच करना शुरू किया. जैसे-जैसे वो सिक्का टिकट पर घिस रहा था, उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं. जैसे ही पूरा नंबर सामने आया, उस शख्स के पैरों तले जमीन खिसक गई. टिकट पर कोई छोटा-मोटा इनाम नहीं, बल्कि पूरे मिलियन डॉलर्स का जैकपॉट लग चुका था. उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो इंसान कुछ मिनट पहले आम जिंदगी जी रहा था, वो अब करोड़पति बन चुका है.
लॉटरी काउंटर पर मौजूद दुकानदार भी इस वाकये को देखकर हैरान रह गया. उसने बताया कि वह बस दुकान का शटर गिराने ही वाला था कि यह कस्टमर आ गया. अगर वह शख्स एक मिनट भी लेट होता, तो शायद यह टिकट कभी बिकती ही नहीं या फिर किसी और के हाथ लग जाती. इसे कहते हैं कि दाने-दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम. इस टिकट पर इसी शख्स का नाम लिखा था.
जब मीडिया ने इस नए करोड़पति से बात की, तो उसने बताया कि वह इस रकम से सबसे पहले अपने सारे कर्ज चुकाएगा. इसके बाद वह अपने परिवार के लिए एक खूबसूरत सा घर खरीदेगा और भविष्य के लिए कुछ पैसे सुरक्षित रखेगा. उसका कहना है कि वह अभी भी इस बात को पचा नहीं पा रहा है कि वह इतनी बड़ी रकम का मालिक बन चुका है.