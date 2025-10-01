Advertisement
Success Story: कैसे एक गांव का लड़का बना अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियन? जोश से भर देगी पूरी कहानी

Success Story: अगर आपने भारत के बॉक्सिंग स्टार मनदीप जांगड़ा की वास्तविक जीवन कहानी अब तक नहीं सुनी तो आपको कहानीकार सुधांशु नए अंदाज में सुना रहे हैं. उनका यूट्यूब का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं.

 

Oct 01, 2025
Success Story of Mandeep Jangra: भारत के बॉक्सिंग स्टार मनदीप जांगड़ा की असल जीवन की कहानी बेहद ही कम लोगों को पता है. उन्होंने कैसे गांव में संघर्ष करके इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियन बनने तक का सफर किया, इसके बारे में कहानीकार सुधांशु राय खुद एक सीरीज लेकर आए हैं. मनदीप के बचपन से लेकर अर्जुन पुरस्कार विजेता बनने तक की कठिन लेकिन प्रेरक यात्रा की कहानी सुनने को मिलती है. हरियाणा के एक छोटे से गांव से निकलकर वैश्विक मंच पर नाम कमाने वाले मनदीप की कहानी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जिसे सुधांशु राय ने अपने यूट्यूब-स्पॉटिफाई पर शेयर किया है.

यह भी पढ़ें: बच्चों के नाम रखवाने के लिए लोग इस खूबसूरत मॉडल को चुकाते हैं लाखों, ऐसा क्यों करते हैं मां-बाप?

बचपन में मनदीप को किन संघर्षों से गुजरना पड़ा?

मनदीप की परवरिश उनके जन्म से पहले शुरू हुई, जब उनकी दादी ने अपनी मामूली बचत से पहली बॉक्सिंग किट खरीदी. उन्होंने कठिनाइयों में ही ट्रेनिंग शुरू की- बिस्कुट और दूध पर दिन गुजारना, टूटा हुआ हाथ लेकर रिंग में उतरना और अच्छे पोषण और संसाधनों की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा. लेकिन यह सारी परेशानियां उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति को तोड़ नहीं सकीं.

कैसे मिली मनदीप को अंतरराष्ट्रीय पहचान और सम्मान?

मनदीप का जुनून उन्हें 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक दिलाने में सफल रहा. इसके बाद वह विश्व मुक्केबाजी महासंघ का विश्व खिताब जीतने वाले भारत के पहले मुक्केबाज बने. उनके योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया. यह दिखाता है कि संघर्ष चाहे जितना भी बड़ा हो, सफलता उससे बड़ी हो सकती है. मनदीप ने बताया कि एक समय ऐसा भी था जब उनके पिता ने दवाइयों के लिए पैसे दिए, ताकि वह ट्रेनिंग जारी रख सकें. उन्होंने उस पल को अपनी डायरी में लिखा और आज भी उसे याद रखते हैं. उनका मानना है कि पारिवारिक समर्थन ने उन्हें कभी हार न मानने की ताकत दी.

यह भी पढ़ें: वो रहस्यमयी मछली जो जमीन पर चलती है, पेड़ों पर चढ़ती है! समुद्री तूफान में रहती है जिंदा

क्या आज भी मनदीप समाज के लिए कुछ कर रहे हैं?

मनदीप न केवल बॉक्सिंग में सक्रिय हैं, बल्कि उन्होंने अपने गांव में एक ट्रस्ट की स्थापना की है जो वंचित बच्चों को मुफ्त ट्रेनिंग और उपकरण प्रदान करता है. उनका मानना है कि सपने पैसे से नहीं, जज्बे से पूरे होते हैं. यह पहल सुनिश्चित करती है कि कोई भी बच्चा सिर्फ आर्थिक तंगी के कारण अपने सपने अधूरे न छोड़े. सुधांशु राय कहते हैं, "ड्रीमर्स सिर्फ जीत की कहानी नहीं है, बल्कि उनके पीछे की लड़ाई की भी कहानी है." मनदीप जांगड़ा की यह कहानी साहस, त्याग और आत्मविश्वास का प्रतीक है.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा

success story

Trending news

;