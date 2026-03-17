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Hindi Newsजरा हटकेSuccess Story: ठेले पर नान बेचा, मां ने सुसाइड को सोचा... लेकिन फिर नहीं मानी हार, यूं बना मिस्टर इंडिया! पढ़ें अनकही दास्तां

Success Story: ठेले पर नान बेचा, मां ने सुसाइड को सोचा... लेकिन फिर नहीं मानी हार, यूं बना मिस्टर इंडिया! पढ़ें अनकही दास्तां

Mr India Rajkumar Success Story: बिहार के छपरा के राजकुमार की प्रेरणादायक कहानी, जिन्होंने तंगहाली और भूख से लड़कर 'मिस्टर इंडिया' का खिताब जीता. आज भी दिल्ली की सड़कों पर नान का ठेला लगाकर परिवार पालने वाले इस जांबाज बॉडीबिल्डर के बेमिसाल संघर्ष की पूरी दास्तां.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 17, 2026, 07:33 AM IST
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Success Story: ठेले पर नान बेचा, मां ने सुसाइड को सोचा... लेकिन फिर नहीं मानी हार, यूं बना मिस्टर इंडिया! पढ़ें अनकही दास्तां

Bodybuilder Rajkumar Chhapra: दिल्ली की व्यस्त सड़कों पर जब आप तंदूर की गर्मी के बीच एक शख्स को नान बेलते हुए देखते हैं, तो शायद ही अंदाजा लगा पाएं कि पसीने से तरबतर यह व्यक्ति देश का गौरव है. यह कहानी बिहार के सारण, छपरा जिले के एक ऐसे जांबाज की है, जिसने अभावों को अपनी ताकत बनाया और 38 साल की उस उम्र में बॉडीबिल्डिंग की दुनिया में कदम रखा, जहां लोग अक्सर रिटायरमेंट की योजना बनाने लगते हैं.

मौत के साये से जीत के मंच तक

राजकुमार का शुरुआती जीवन किसी डरावने सपने से कम नहीं था. गरीबी का आलम यह था कि एक वक्त ऐसा भी आया जब उनकी मां, गरीबी और भूख से हार मानकर अपने कलेजे के टुकड़े के साथ जीवन लीला समाप्त करने की दहलीज पर खड़ी थीं. लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. जिस राजकुमार के पास बचपन में दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष था, उसी ने भविष्य में अपनी फौलादी मांसपेशियों से दुनिया को हैरान कर दिया.

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आजीविका की तलाश उन्हें देश की राजधानी ले आई. दिल्ली की गलियों में उन्होंने 'नान' का ठेला लगाना शुरू किया. सुबह से शाम तक जलते तंदूर के सामने खड़े रहकर उन्होंने पाई-पाई जोड़ी. उनके मन में बॉडी बिल्डिंग का जुनून बचपन से था, लेकिन जिम की फीस भरने की हैसियत नहीं थी. आखिर 2016 में, जब उनकी आयु 38 वर्ष हो चुकी थी, उन्होंने पहली बार जिम की दहलीज लांघी.

ढलती उम्र में चढ़ता जुनून

जब राजकुमार ने कसरत शुरू की, तो समाज और परिवार की तंज भरी बातें भी सुनीं. लोगों ने उन्हें 'पागल' तक कहा, क्योंकि इस उम्र में लोग भारी वजन उठाने से कतराते हैं. लेकिन उनके कोच दीपक बोहत ने राजकुमार के भीतर छिपे उस अंगारे को पहचान लिया जो बुझने को तैयार नहीं था. दीपक बताते हैं कि राजकुमार की ऊर्जा किसी युवा एथलीट से कहीं अधिक है. दिन भर 8-9 घंटे की कड़ी मेहनत और ठेले पर काम करने के बाद भी वे जिम में उसी स्फूर्ति के साथ पसीना बहाते हैं.

देखें वीडियो-

पदकों की बारिश और उपलब्धियां

2023 राजकुमार के जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. महज कुछ वर्षों की ट्रेनिंग के बाद उन्होंने स्टेज पर आग लगा दी.

मिस्टर हिमालय: करियर का पहला बड़ा खिताब.

मिस्टर नॉर्थ इंडिया: जूनियर और सीनियर दोनों श्रेणियों में स्वर्ण पदक.

मिस्टर इंडिया क्लासिक: राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक जमाई और विजेता बने.

मिस्टर दिल्ली: 2024 में इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की.

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आंखों में तिरंगा और दिल में उम्मीद

कुल मिलाकर अब तक उनके पास 12 से अधिक विभिन्न चैंपियनशिप की ट्रॉफियां हैं. आज भी राजकुमार की दिनचर्या में कोई खास बदलाव नहीं आया है. वे आज भी दिल्ली में अपना ठेला लगाते हैं क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है. मिस्टर इंडिया बनने के बाद भी आर्थिक तंगी उनका पीछा नहीं छोड़ रही, लेकिन उनके हौसले हिमालय से ऊंचे हैं. उनका एकमात्र सपना अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करना है. वे चाहते हैं कि सात समंदर पार भी भारत का तिरंगा लहराए और दुनिया देखे कि एक 'नान बेचने वाला' भी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बॉडीबिल्डर बन सकता है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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