Success Story: ताने सहे, अपमान झेला, पर हिम्मत नहीं हारी! ट्रांसवुमन PhD स्कॉलर की ये कहानी आपकी कंपा देगी रूह

Success Story Of Trans Woman: ओडिशा की ट्रांस महिला दीप्ति रंजन महापात्रा की संघर्षभरी जिंदगी, जेंट्स हॉस्टल से पीएचडी तक का सफर और समाज की सोच बदलने की उनकी जिद की पूरी कहानी जानिए इस खास रिपोर्ट में.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 21, 2026, 12:05 PM IST
Success Story Deepti Mohapatra: कभी उत्कल विश्वविद्यालय के जेंट्स हॉस्टल में डर और असहजता के साथ कदम रखने वाली दीप्ति रंजन महापात्रा आज उसी विश्वविद्यालय में ओडिया विभाग की पीएचडी स्कॉलर बन चुकी हैं. यह सफर उनके लिए कोई विकल्प नहीं बल्कि मजबूरी से शुरू हुआ था, क्योंकि उनकी जेंडर आइडेंटिटी को समाज ने कभी सहजता से स्वीकार नहीं किया. आज दीप्ति गर्व के साथ अपनी पहचान को कंधों पर ढोते हुए आगे बढ़ रही हैं और वे गिनी-चुनी ट्रांस महिलाओं में हैं जो तमाम अपमान और उपेक्षा के बावजूद डॉक्टरेट कोर्स तक पहुंच पाई हैं.

कैसा था दीप्ती का बचपन?

ओडिशा के ढेंकानाल जिले में जन्मी दीप्ति बचपन से ही महसूस करती थीं कि उनका जन्म जिस शरीर में हुआ है वह उनकी असली पहचान नहीं है. ईटीवी की रिपोर्ट्स के अनुसार, वह खुद को लड़की के रूप में देखती थीं, चूड़ियां पहनना, लिपस्टिक लगाना और स्त्री रूप में खुद को अभिव्यक्त करना उन्हें सुकून देता था. परिवार ने शुरुआत में इस पहचान को स्वीकार नहीं किया और कम सपोर्टिव थे, लेकिन दीप्ति ने हार मानने के बजाय शिक्षा को अपना हथियार बनाया.

पढ़ाई के लिए उन्होंने कैसे समाज से लड़ा?

दीप्ति ने ढेंकानाल में पढ़ाई पूरी करने के बाद भुवनेश्वर जाकर उत्कल विश्वविद्यालय से ओडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया. उनका सपना हमेशा साफ था कि उन्हें पीएचडी करनी है. चार साल पहले उन्होंने जेंडर-अफर्मिंग सर्जरी करवाई, जिसमें उन्हें आर्थिक, मानसिक और सामाजिक हर तरह की लड़ाई लड़नी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने लक्ष्य से समझौता नहीं किया.

दीप्ति कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद भी लोगों की सोच नहीं बदली है. सड़कों पर लोग घूरते हैं, फुसफुसाते हैं और कई बार अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. समाज अब भी मानता है कि ट्रांस लोग सिर्फ भीख मांग सकते हैं या सेक्स वर्क से ही जी सकते हैं, जबकि दीप्ति ने अपनी पढ़ाई और उपलब्धियों से इस सोच को बार-बार तोड़ा है. दीप्ति का मानना है कि अगर ट्रांस लोगों को शिक्षा मिले तो कोई उन्हें नीचे नहीं दबा सकता.

वह कहती हैं कि बहुत से ट्रांस युवा पढ़ना चाहते हैं लेकिन आरक्षण और समर्थन की कमी उन्हें रोक देती है. भुवनेश्वर में किराए पर घर तक लेना उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि कई मकान मालिक ट्रांस लोगों को घर देने से इनकार कर देते हैं.

क्या दीप्ति आज हजारों युवाओं के लिए उम्मीद?

उत्कल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. रमेश चंद्र मलिक कहते हैं कि दीप्ति का पीएचडी में दाखिला संस्थान के लिए गर्व की बात है और इससे थर्ड जेंडर पर गंभीर शोध का रास्ता खुलेगा. आंकड़े बताते हैं कि ओडिशा में थर्ड जेंडर छात्रों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है. आज दीप्ति सिर्फ एक पीएचडी स्कॉलर नहीं बल्कि उन हजारों ट्रांस युवाओं के लिए उम्मीद की किरण बन चुकी हैं जो सम्मान और बराबरी के सपने देखते हैं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

success storyDeepti Mohapatra

