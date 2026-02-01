Success Story: रेलवे प्लेटफॉर्म बना क्लासरूम, मां की कुर्बानी बनी ताकत… फिर ऐसे बना गरीब घर का बेटा साइंटिस्ट, वायरल

रेलवे प्लेटफॉर्म पर पढ़कर, मां की चूड़ियां बेचने की कुर्बानी के सहारे एक गरीब घर का बेटा वैज्ञानिक बना. कठिन हालात, कड़ी मेहनत और अनुशासन ने यह साबित कर दिया कि सच्चा संकल्प हर मुश्किल को जीत सकता है.
कभी-कभी असली प्रेरणा किताबों या मोटिवेशनल भाषणों से नहीं, बल्कि जिंदगी की सख्त परिस्थितियों से मिलती है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है. एक ऐसा छात्र, जिसके पास न महंगा हॉस्टल था, न कोचिंग और न ही लाइब्रेरी की सुविधा. हालात इतने मुश्किल थे कि उसे कॉलेज की पढ़ाई रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठकर करनी पड़ी. मां ने बेटे की फीस के लिए अपनी चूड़ियां तक बेच दीं. उसी संघर्ष, मेहनत और मां की कुर्बानी ने एक गरीब घर के बेटे को वैज्ञानिक बना दिया. आज यही कहानी सोशल मीडिया पर वायरल होकर लाखों लोगों को हिम्मत और उम्मीद दे रही है.
यह सफर कॉलेज के दिनों से शुरू हुआ, जब आर्थिक हालत बेहद कमजोर थी. पढ़ाई की इच्छा तो थी, लेकिन शहर के कॉलेज और हॉस्टल का खर्च उठाना संभव नहीं था. मजबूरी में कम खर्च वाले कॉलेज को चुना गया और रहने के लिए सरकारी मुफ्त हॉस्टल का सहारा लिया. हालांकि हॉस्टल मिलने के बाद भी रोज कॉलेज आने-जाने का खर्च बड़ी समस्या बना रहा. बस का किराया इतना ज्यादा था कि वह रोज का बोझ बन गया. ऐसे में पढ़ाई जारी रखना आसान नहीं था, लेकिन पढ़ाई छोड़ना भी विकल्प नहीं था. इसी संघर्ष ने आगे चलकर उनकी पूरी दिनचर्या और पढ़ने का तरीका बदल दिया.
गरीबी ने नहीं रोका हौसला
समस्या का हल उन्होंने पैसेंजर ट्रेन में ढूंढा. छात्रों के लिए मिलने वाला सस्ता ट्रेन पास उनकी जिंदगी का अहम सहारा बना. अब उन्हें सुबह बहुत जल्दी घर से निकलना पड़ता और शाम को देर से लौटना होता. सफर लंबा था, लेकिन खर्च कम हो गया. इस बदली हुई दिनचर्या का एक असर यह भी हुआ कि कॉलेज के बाद कई घंटे खाली बचने लगे. यही समय उनके लिए सबसे कीमती साबित हुआ. न कोई क्लास, न लाइब्रेरी बस स्टेशन का शांत प्लेटफॉर्म और हाथ में किताबें. यही प्लेटफॉर्म धीरे-धीरे उनका नियमित क्लासरूम बन गया.
प्लेटफॉर्म पर 6000 घंटे की मेहनत
उन्होंने खुद बताया कि करीब 1000 दिनों तक और लगभग 6000 घंटे उन्होंने रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठकर पढ़ाई की. मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे विषय वहीं पढ़े, वहीं दोहराए. ट्रेन के इंतजार के बीच, प्लेटफॉर्म की बेंच या फर्श पर बैठकर उन्होंने अपनी नींव मजबूत की. उस समय घर की जिम्मेदारी उनकी मां पर थी, जो बेहद कम कमाई करती थीं. बेटे की पढ़ाई में कोई रुकावट न आए, इसलिए उन्होंने हर मुश्किल चुपचाप झेली. यहां तक कि कॉलेज की फीस भरने के लिए मां को अपनी चूड़ियां तक बेचनी पड़ीं.
मेहनत का मिला बड़ा फल
यह लगातार की गई मेहनत बेकार नहीं गई. प्लेटफॉर्म पर पढ़ी गई किताबों और अनुशासन ने उन्हें आगे चलकर बड़ी सफलता दिलाई. यही संघर्ष और पढ़ाई उन्हें भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में नौकरी तक ले गई. उन्होंने अपनी सफलता के पीछे चार बातों को सबसे अहम बताया धैर्य, मेहनत, सादगी और अनुशासन. उनका मानना है कि अगर हालात कठिन हों, तो शिकायत करने के बजाय उन्हें अपनी ताकत बनाया जाना चाहिए. सीमित साधनों में भी अगर फोकस बना रहे, तो मंजिल दूर नहीं रहती.
सोशल मीडिया पर भावुक प्रतिक्रियाएं
अपनी इस कहानी को उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किया, जहां यह तेजी से वायरल हो गई. पोस्ट के साथ एक तस्वीर भी थी, जिसमें वे उसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े नजर आए, जहां कभी उन्होंने सपनों की पढ़ाई की थी. बाद में वे अपनी पत्नी को भी उस जगह ले गए और बताया कि यहीं से एक वैज्ञानिक बना था. लोगों ने इस कहानी को दिल से सराहा. किसी ने इसे मां की कुर्बानी की जीत बताया, तो किसी ने कहा कि यह गरीबी नहीं, इरादों की कहानी है. आज यह कहानी युवाओं के लिए यह सबक बन चुकी है कि सफलता का रास्ता सुविधाओं से नहीं, संकल्प से बनता है.