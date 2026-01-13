Success Story: सेक्युरिटी गार्ड की नौकरी करने वाला कैसे बना प्रोडक्शन लीड? सिर्फ सवाल पूछकर बदली किस्मत, किस्सा है जोरदार

Success Story Of Kushal Lodha: कई बार जिंदगी में बड़ा मोड़ किसी प्लान से नहीं, बल्कि सही समय पर पूछे गए एक सवाल से आ जाता है. मुंबई में ऐसा ही एक पल सामने आया, जब एक सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी जिज्ञासा को दबाने के बजाय सामने रखा और उसी सवाल ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी. अनिकेत काटकर मुंबई की एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे थे. एक दिन पार्किंग में उनकी मुलाकात डिजिटल क्रिएटर कुशल लोढ़ा से हुई. अनिकेत ने बिना झिझक उनसे बात की और बताया कि उन्हें वीडियो बनाना सीखना है. उन्होंने यह भी पूछा कि क्या वह कभी समय निकालकर उन्हें इस बारे में गाइड कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: Google Map ने दिया धोखा तो रात में सुनसान रास्ते में फंसी विदेशी, तभी आई Rapido महिला ड्राइवर और फिर किया ऐसा

कुशल लोढ़ा को अनिकेत में क्या खास नजर आया?

Add Zee News as a Preferred Source

इस बातचीत के बाद दोनों अगले रविवार को मिले. कुशल लोढ़ा ने बाद में बताया कि अनिकेत की आंखों में सीखने की भूख साफ दिखाई दे रही थी. उसकी यही लगन देखकर लोढ़ा ने एक बड़ा फैसला लिया और अनिकेत को अपने सभी पॉडकास्ट शूट करने का मौका दे दिया. मौका मिलने के बाद अनिकेत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. उन्होंने खुद से वीडियो रिकॉर्डिंग सीखनी शुरू की. माइक्रोफोन को ऑडियो मिक्सर से कैसे जोड़ना है, साउंड क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है और शूट के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है, यह सब उन्होंने मेहनत और प्रैक्टिस से सीखा.

आज अनिकेत की भूमिका क्या है?

आज अनिकेत काटकर कुशल लोढ़ा के सभी पॉडकास्ट शूट्स की प्रोडक्शन टीम को लीड करते हैं. ऐसा कोई शूट नहीं होता, जिसमें वह मौजूद न हों. वह न सिर्फ टेक्निकल काम संभालते हैं, बल्कि गेस्ट्स से भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बातचीत करते हैं. उनकी पहचान अब सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड तक सीमित नहीं रही. कुशल लोढ़ा ने सोशल मीडिया पर यह पूरी जर्नी शेयर करते हुए बताया कि दो साल पहले जो व्यक्ति उनके बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड था, आज वही उनकी कंटेंट टीम की रीढ़ बन चुका है. यह पोस्ट देखते ही देखते लोगों के लिए प्रेरणा बन गई.

He was a security guard in my building 2 years ago. And today, he leads the production of all podcasts that we shoot. He’s Aniket Katkar. One fine day, he saw me walking in the parking, and reached out to me. “Mujhe videos record karne ka Bohot shauk hai. Kya mein Aapse… pic.twitter.com/PUT0UZ17Aw — Kushal Lodha (@kushallodha548) January 12, 2026

यह भी पढ़ें: दक्षिण अफ्रीका में मिले 60,000 साल पुराने जहरीले तीर! इंसान कैसे करते थे शिकार? वैज्ञानिकों के उड़े होश

कुशल लोढ़ा का मानना है कि सफलता के लिए महंगी डिग्री या खास सर्टिफिकेट हमेशा जरूरी नहीं होते. अगर इंसान में सीखने की चाह और सही सोच हो, तो रास्ते खुद बनते चले जाते हैं. उनके मुताबिक, जिस दिन सीखने की इच्छा खत्म हो जाती है, उसी दिन इंसान की तरक्की भी रुक जाती है.