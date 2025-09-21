H1B वीजा रद्द होने पर माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी गंवा बैठे थे कुणाल बहल, फिर जो हुआ उसे सुनकर आप भी करेंगे सलाम

Judge Kunal News: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में H-1B वीजा पर भारी-भरकम फीस का ऐलान कर दिया है. नई घोषणा के मुताबिक अब H-1B वीजा की फीस 1,00,000 डॉलर यानी करीब 88 लाख रुपये होगी. इस पर व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने साफ किया कि यह फीस सालाना नहीं बल्कि वन-टाइम होगी और केवल नए पिटीशन पर लागू होगी. इस ऐलान ने दुनियाभर के प्रोफेशनल्स और टेक इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है.

इसी बीच उद्यमी, निवेशक और शार्क टैंक इंडिया के जज कुणाल बहल ने सोशल मीडिया पर अपना अनुभव साझा किया. स्नैपडील के पूर्व सीईओ और सह-संस्थापक बहल ने बताया कि कैसे 2007 में उनका H-1B वीजा रिजेक्ट हुआ था और माइक्रोसॉफ्ट की नौकरी भी हाथ से निकल गई थी. हालांकि, उन्होंने इसे करियर का अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत माना और भारत लौटकर स्नैपडील जैसी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी खड़ी कर दी. उनकी यह पोस्ट आज कई युवाओं को कठिन समय में हौसला देने वाली बन गई है.

H1B वीजा रिजेक्शन का झटका

कुणाल बहल ने लिखा कि जब वह माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे थे, तभी उन्हें ईमेल के जरिए खबर मिली कि उनका H1B वीजा रिजेक्ट हो गया है. उन्होंने कहा, “उस पल यह खबर बेहद तोड़ने वाली और सुन्न कर देने वाली थी.” उस समय उन्हें लगा कि उनके सपनों को बड़ा झटका लगा है और करियर रुक सा गया है. लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इस असफलता को अपनी नई यात्रा का आधार बना लिया.

In 2007, sitting at my desk in Microsoft I got an email that my H1B visa was rejected. It was crushing and numbing at that moment, but life-changing eventually when I moved back to . To those impacted today, be positive. There is something much bigger & better in store for you. — Kunal Bahl (@1kunalbahl) September 20, 2025

भारत लौटकर खड़ा किया ई-कॉमर्स साम्राज्य

वीजा रिजेक्शन के बाद बहल ने फैसला किया कि वह भारत लौटेंगे. यहीं पर उन्होंने अपनी उद्यमिता यात्रा की शुरुआत की और स्नैपडील की नींव रखी. देखते ही देखते स्नैपडील भारत के सबसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में से एक बन गया. यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि असफलता के बाद भी अगर इंसान हार न माने तो वही मुश्किलें बड़ी सफलता का रास्ता खोल सकती हैं. कुणाल बहल की यह उपलब्धि आज लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है.

Because of the new H1B rules, a tremendous number of talented individuals are going to be headed back to. It will no doubt be tough in the beginning to move base, but will work out for them given the tremendous opportunities in India. The talent density in is going — Kunal Bahl (@1kunalbahl) September 20, 2025

दूसरों को दिया हौसला

कुणाल बहल ने अपने संदेश में उन सभी लोगों को सकारात्मक बने रहने की सलाह दी, जो आज किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं. उन्होंने कहा, “पॉजिटिव रहिए, आपके लिए इससे भी बड़ा और बेहतर कुछ जरूर तय है.” हालांकि, उनकी पोस्ट पर कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भारत लौटने पर नौकरी का बाजार पहले से ही ज्यादा भीड़भाड़ वाला है और प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है. बावजूद इसके, बहल की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और हजारों पेशेवरों व उद्यमियों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कभी-कभी नाकामी ही बड़ी कामयाबी की नींव रखती है.