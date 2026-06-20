Success Story: पश्चिम बंगाल के दो दोस्तों जयंत और कैलाश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ . सड़क किनारे एक स्टॉल पर खराब क्वालिटी का ठेकुआ खाने के बाद जब जयंत की तबीयत खराब हुई, तो उन्होंने इस समस्या को एक बड़े बिजनेस अवसर में बदल दिया . उन्होंने पारंपरिक स्वाद, शुद्धता और स्वच्छता की कमी को पहचाना और सिर्फ 10,000 रुपये की पूंजी से अपने घर की रसोई से एक स्टार्टअप की शुरुआत की . आज उनका यह ब्रांड 'शुद्ध स्वाद' के नाम से मशहूर है और इसका सालाना टर्नओवर 1 करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है. इन दो दोस्तों ने एक छोटे से आइडिया को इतनी बड़ी सफलता में कैसे बदला.
यह सब तब शुरू हुआ जब दोनों दोस्तों ने सड़क किनारे एक दुकान से ठेकुआ खरीदा. वह ठेकुआ स्वाद में बहुत खराब था और उसमें शुद्धता की भारी कमी थी. इस बात ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत का इतना मशहूर और पारंपरिक व्यंजन लोगों को सही तरीके से क्यों नहीं मिल पा रहा है. बस यहीं से उन्होंने तय किया कि वे लोगों तक असली और घर जैसा स्वाद पहुंचाएंगे.
कैसे शुरू किया ये बिजनेस?
दोनों ने बहुत ही कम उम्र में अपने इस सपने पर काम करना शुरू किया. शुरुआत में उनके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे और न ही बिजनेस का कोई बड़ा अनुभव था. लेकिन उनके पास एक साफ विजन था कि उन्हें क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करना है. उन्होंने अपने घरों में मां और दादी की रेसिपी का इस्तेमाल करके शुद्ध घी और अच्छी सामग्री से ठेकुआ बनाना शुरू किया. धीरे-धीरे लोगों को उनका यह होममेड स्वाद बेहद पसंद आने लगा. द बेटर इंडिया ने इस पर एक वीडियो बनाया है जो काफी वायरल हो रहा है.
कौन सी स्ट्रेटेजी आई काम?
शुरुआती दिनों में उन्होंने लोकल मार्केट और अपने दोस्तों के बीच इसकी मार्केटिंग की. जैसे ही माउथ पब्लिसिटी बढ़ी, उनके पास ऑर्डर की संख्या तेजी से बढ़ने लगी. उन्होंने सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी सही इस्तेमाल किया ताकि वे अपने पारंपरिक स्वाद को आधुनिक पैकेजिंग के साथ देश के कोने-कोने तक पहुंचा सकें. उनके ब्रांड 'शुद्ध स्वाद' ने शुद्धता और हाइजीन के दम पर ग्राहकों का भरोसा जीता.
1 करोड़ का टर्नओवर
मेहनत रंग लाई और महज कुछ ही समय में इन दोनों युवा दोस्तों का यह बिजनेस 1 करोड़ रुपये का टर्नओवर पार कर गया. जयंत और कैलाश की यह कहानी हमें सिखाती है कि बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत बड़ी उम्र या करोड़ों रुपये की जरूरत नहीं होती. अगर आपके पास ग्राहकों की समस्या का सही समाधान है और आप पूरी ईमानदारी के साथ क्वालिटी देते हैं, तो एक छोटा सा पारंपरिक स्नैक भी आपको बड़ा बिजनेसमैन बना सकता है.