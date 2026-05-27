डिलीवरी बॉय ने बताई अपनी हर दिन की धांसू कमाई, सुनकर इस कंपनी के CEO की उड़ गई नींद!

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Success Story: रोजगार की तलाश में हर साल लाखों युवा अपने घर-बार छोड़कर शहरों की तरफ भागते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी इलेक्ट्रिक बाइक किसी की जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है? बड़े शहर में आकर एक आम लड़के ने अपनी किस्मत ही बदल दी. कल तक जो लड़का गांव में बेरोजगार घूम रहा था, आज वह दिल्ली-एनसीआर जैसे शहर में एक किराए के इलेक्ट्रिक स्कूटर के दम पर हर महीने 45 हजार रुपए की शानदार कमाई कर रहा है. सोशल मीडिया पर इस लड़के का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर बड़े-बड़े कंपनियों के मालिक भी हैरान हैं.
सड़क किनारे बातचीत से खुला बड़ा राज
यह पूरी इंस्पायरिंग कहानी तब सामने आई जब 'जेप इलेक्ट्रिक' (Zypp Electric) कंपनी के फाउंडर और सीईओ आकाश गुप्ता ने सड़क किनारे एक डिलीवरी बॉय से सामान्य बातचीत की. आकाश गुप्ता ने इस बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. वीडियो में दिख रहा लड़का यूपी के फिरोजाबाद का रहने वाला है, जो हाल ही में नौकरी की तलाश में शहर आया था. उसने बताया कि गांव में उसके पास कोई काम नहीं था, लेकिन इस इलेक्ट्रिक स्कूटर ने उसकी लाइफ बदल दी है.
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रोजाना ₹1500 की बंपर कमाई
उस लड़के ने वीडियो में खुलासा किया कि वह ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए डिलीवरी का काम करता है. इस काम से वह हर दिन औसतन 1500 रुपए कमा लेता है. सबसे मजेदार बात यह है कि उसे इस काम के लिए कोई महंगी पेट्रोल बाइक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी. उसने जिप इलेक्ट्रिक कंपनी से एक ईवी स्कूटर किराए पर लिया हुआ है.
रेंटल का गणित और बंपर मुनाफा
कमाई का गणित समझाते हुए डिलीवरी बॉय ने बताया कि वह इस स्कूटर के लिए हर हफ्ते 2,100 रुपए का किराया देता है. इसका मतलब है कि उसका हर दिन का खर्च सिर्फ 300 रुपए आता है. चूंकि यह एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है, इसलिए पेट्रोल का कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं होता. हर दिन 1500 रुपए की कमाई में से 300 रुपए रेंट निकालने के बाद भी उसके पास रोजाना 1200 रुपए का शुद्ध मुनाफा बचता है. इस हिसाब से वह महीने में आराम से 40 से 45 हजार रुपए कमा लेता है.
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कंपनी के मालिक भी रह गए हैरान
जब कंपनी के सीईओ आकाश गुप्ता ने सुना कि उनके किराए के स्कूटर से एक लड़का महीने के 45 हजार रुपए कमा रहा है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. उन्होंने इस बिजनेस मॉडल को सुपर हिट बताया. आकाश के साथ उनकी पत्नी और कंपनी की को-फाउंडर भी वहां मौजूद थीं. उन्होंने लड़के से गाड़ी चलाने के कम्फर्ट और उसकी दिक्कतों के बारे में व्यावहारिक सवाल पूछे. इस बातचीत को सोशल मीडिया पर लोग काफी पसंद कर रहे हैं. इस लड़के से पूछा गया कि वह इन पैसों का क्या करता है, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वह अपनी कमाई का लगभग पूरा हिस्सा अपने परिवार को भेज देता है.
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