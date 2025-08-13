13 साल में छोड़ा स्कूल, 20 साल की उम्र में रिटायरमेंट का ड्रीम! देखें कैसे Gen Z परिणीति बन गई AI एक्सपर्ट
Success Story Of Gen Z Pareeneeti: 14 साल की परिणीति ने सिर्फ 13 साल की उम्र में स्कूल छोड़ने का बड़ा फैसला लिया. उनका मानना था कि स्कूल उनकी असली क्षमता को निखारने में मदद नहीं कर रहा था.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 13, 2025, 02:08 PM IST
ChatGPT AI Expert Pareeneeti: 14 साल की परिणीति ने सिर्फ 13 साल की उम्र में स्कूल छोड़ने का बड़ा फैसला लिया. उनका मानना था कि स्कूल उनकी असली क्षमता को निखारने में मदद नहीं कर रहा था. एक पॉडकास्ट 'Just Kidding With Sid!' में उन्होंने बताया कि वह AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खासकर ChatGPT पर पूरा ध्यान देना चाहती थीं. उनका कहना था, "AI एक सबसे अच्छा दोस्त है जो बिना शिकायत मदद करता है, यहां तक कि होमवर्क भी कर देता है."

यह भी पढ़ें: कोमा से जागकर मरीजों ने सुनाई अपनी-अपनी डरावनी कहानियां, बेहोशी के पीछे छिपा खौफनाक सच

ChatGPT से कब और कैसे हुई पहचान?

करीब एक साल पहले परिणीति के पिता ने उन्हें रोज दो घंटे ChatGPT के साथ काम करने की सलाह दी. धीरे-धीरे यह समय बढ़कर चार घंटे हो गया. वह किसी भी टॉपिक पर रिसर्च करतीं और फिर ChatGPT को बतातीं कि उन्होंने क्या सीखा. हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि ChatGPT पर ज्यादा निर्भर रहने से उनकी सोशल लाइफ प्रभावित हुई है और अब वह इसे बैलेंस करने की कोशिश कर रही हैं.

बिजनेस की शुरुआत कैसे हुई?

14 साल की उम्र में ही परिणीति ने अपनी AI ऑटोमेशन एजेंसी शुरू कर दी. आइडिया तब आया जब उन्होंने देखा कि उनके पिता लगातार मीटिंग्स और वीडियो कॉल से थक जाते हैं. उन्होंने उनके लिए एक कस्टम GPT बनाया, जो काम ऑटोमेट करने में मदद करता है. खास बात यह है कि उन्हें कोडिंग नहीं आती थी, लेकिन ChatGPT की मदद से उन्होंने कोड भी लिखना सीख लिया और डिजिटल अवतार तक बना डाले.

पैसा कैसे कमा रही हैं?

परिणीति का एजेंसी मॉडल बिजनेस ओनर्स के ऑपरेशन्स का ऑडिट करना और फिर कस्टम GPTs की मदद से उनके काम को सेमी-ऑटोमेट करना है. इससे मैन्युअल काम कम हो जाता है और समय की बचत होती है. फिलहाल वह 4-5 क्लाइंट्स के साथ काम कर रही हैं और अच्छी कमाई कर रही हैं.

 

 

सोशल मीडिया पर क्या कह रहे लोग?

परिणीति की कहानी ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. कुछ लोग उनकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि वह स्मार्ट वर्क का उदाहरण हैं, जबकि कुछ लोग इसे बच्चों के लिए गलत मिसाल मानते हैं. एक यूजर ने लिखा, "वह जो कमा रही हैं, उतना कई पढ़े-लिखे इंजीनियर भी नहीं कमा पाते." वहीं एक अन्य ने कहा, "स्कूल छोड़ना सही नहीं है, AI पर ज्यादा निर्भरता खतरनाक हो सकती है."

यह भी पढ़ें: फ्लाइट में अचानक नीले बुरके वाली महिला ने जलाया सिगरेट, फिर जो किया उसे देखकर यात्रियों की उड़ गई नींद

परिणीति का भविष्य का सपना क्या है?

विवादों के बावजूद परिणीति अपने लक्ष्य पर फोकस्ड हैं. उनका सपना है कि 20 साल की उम्र तक वह आर्थिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र हो जाएं और उसके बाद जीवन का आनंद लें. यानी सिर्फ 20 साल की उम्र तक में ही रिटायरमेंट लेने का प्लान बना रहे हैं.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

success storyGen Z GenerationChatGPT

