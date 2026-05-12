जिस गाड़ी को कबाड़ समझती थी पत्नी, उसी ने जिताए 47 लाख रुपये! जानें रातों-रात कैसे बनाया मालामाल

Success Story: किस्मत कब और किस रूप में चमक जाए, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता. अमेरिका के मैरीलैंड में एक महिला के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी. जिस पुरानी कार को वह घर के सामने से हटवाना चाहती थी और जिसे वह आंखों की किरकिरी समझती थी, उसी कार ने उसे मालामाल कर दिया. महिला ने उस पुरानी कार की नंबर प्लेट पर लिखे अंकों का इस्तेमाल कर $50,000 (लगभग 47 लाख रुपये) का बड़ा इनाम जीता है.

एक बहुत पुरानी कार ने जिताए लाखों

सेंट मैरी काउंटी की रहने वाली इस महिला ने मैरीलैंड लॉटरी के अधिकारियों को बताया कि उनके घर के सामने पति की एक बहुत पुरानी कार खड़ी है. महिला लंबे समय से अपने पति से उस कार को वहां से हटाने या बेचने की जिद कर रही थी, क्योंकि वह कार अब कबाड़ जैसी दिखने लगी थी. हालांकि, पति उस गाड़ी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे. एक दिन महिला की नजर उस पुरानी कार की पांच अंकों वाली नंबर प्लेट पर पड़ी और उन्होंने सोचा कि क्यों न इन नंबरों को लॉटरी में आजमाया जाए.

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एक साल का इंतजार और बड़ी जीत

महिला ने उन नंबरों को 'पिक 5' लॉटरी ड्राइंग में खेलना शुरू किया. वह पिछले एक साल से लगातार उन्हीं पांच नंबरों पर दांव लगा रही थी. आखिरकार उनकी मेहनत और सब्र रंग लाया. उन्होंने मोहॉक ड्राइव पर स्थित 'एट्रियम स्पिरिट्स' से एक टिकट खरीदा था, जिसने उन्हें पूरे $50,000 का विजेता बना दिया. जब उन्हें पता चला कि वह जीत गई हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा.

इनाम की राशि का क्या करेंगी महिला?

विजेता महिला ने बताया कि इस इनाम की राशि का इस्तेमाल वह अपने घर के बिल भरने और अपने पोते-पोतियों पर खर्च करने के लिए करेंगी. वह अपने परिवार को इस जीत की खुशी में खास तोहफे देना चाहती हैं. दिलचस्प बात यह है कि इतनी बड़ी जीत के बावजूद महिला ने लॉटरी खेलना बंद करने का इरादा नहीं किया है. उन्होंने कहा कि वह भविष्य में भी लॉटरी खेलना जारी रखेंगी, क्योंकि 'पिक 5' उनका पसंदीदा गेम बन चुका है.

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