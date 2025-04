Video: अचानक थाने में घुस आया खूंखार जानवर, हलक में अटक गई पुलिसवालों की जान और फिर...

Tamil Nadu Police Station Leopard Viral Video: तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के नदुवट्टम पुलिस स्टेशन में हाल ही में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जब एक तेंदुआ अचानक थाने के अंदर घुस आया और यह पूरा मामला वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसे आईएएस अधिकारी सुप्रिया साहू ने सोशल मीडिया पर साझा किया. वीडियो वायरल होते ही लोगों की नजरें सिपाही के शांत और सतर्क व्यवहार पर टिक गईं, जिसने पूरी स्थिति को समझदारी से संभाला.

थाने में घूमता दिखा तेंदुआ

वीडियो की शुरुआत में तेंदुआ पुलिस स्टेशन के एक कमरे से अंदर आता है और आराम से थाने की अलग-अलग जगहों पर घूमता है. वह किसी चीज की तलाश में इधर-उधर सूंघता है और हर कमरे में झांकता है. तेंदुआ बिना किसी डर या घबराहट के पूरे स्टेशन का निरीक्षण करता नजर आता है. थोड़ी देर बाद वह बाहर निकल जाता है, लेकिन वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के लिए यह पल बेहद डरावना था.

सिपाही का शांत रवैया देख हैरान हो गए लोग

तेंदुए के निकलते ही एक पुलिसकर्मी दरवाजे के पीछे से धीरे-धीरे झांकता है कि जानवर अब भी आसपास है या नहीं. उसकी सावधानी और डर दोनों वीडियो में साफ दिखाई देते हैं. जैसे ही उसे यकीन होता है कि तेंदुआ चला गया है, वह तेजी से बाहर निकलता है और दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है. घबराहट के कारण वह कई बार कुंडी लगाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वह दरवाजा बंद करने में सफल हो जाता है. इस घटना में सबसे ज्यादा तारीफ उस पुलिसकर्मी की हो रही है, जिसने घबराए बिना स्थिति को संभालने की कोशिश की और खुद को सुरक्षित रखा. सोशल मीडिया पर कई लोग उसकी सूझबूझ और धैर्य की सराहना कर रहे हैं.

A Leopard decided to inspect the Naduvattam Police Station in Nilgiris. Hats off to the police person on duty who calmly closed the door and called forest officials. No one was hurt. Leopard went back safely to the forest wildlife TNForest pic.twitter.com/WEtXgW36kI

— Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) April 29, 2025