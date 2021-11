Viral Photo: सोशल मीडिया भी ऐसी चीज है, जिसपर अचानक कभी भी और कुछ भी ट्रेंड होने लग जाता है. जब आप उस ट्रेंड को समझने के लिए हैशटैग पर क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि कुछ अजीबोगरीब टॉपिक या अटपटी तस्वीरें वायरल हो रही होती हैं. कुछ ऐसा ही आज सुबह देखने को मिला, जब सोमवार की तड़के सुबह 5 बजकर 28 मिनट पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 4.3 तीव्रता का भूकंप (Earthquake) आया. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार, भूकंप का केंद्र पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से 218 किमी दक्षिण पूर्व में था. भूकंप के झटके 16 किलोमीटर की गहराई में थे. वहीं, उसके बाद सुबह 7 बजकर 48 मिनट पर मणिपुर के उखरुल इलाके में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए.

भूकंप के झटके आने के बाद ट्विटर पर #Earthquake वायरल हो गया. इस हैशटैग में इस बात की जानकारी तो देखने को मिली, लेकिन इसके साथ एक ऐसी तस्वीर वायरल होने लगी, जिसपर यकीन कर पाना मुमकिन नहीं हो रहा था. ऐसा इसलिए क्योंकि, ट्विटर पर जो लोग #Earthquake हैशटैग के साथ तस्वीर साझा कर रहे थे, उसमें कोरिया में भूंकप की जानकारी दी जा रही थी. जबकि, इस बारे में ऐसी कोई भी खबर नहीं थी. यूजर्स ट्रेंड बनाने और ट्रोलिंग के लिए हैशटैग का इस्तेमाल करते हैं. इस तस्वीर से भूकंप का कोई नाता नहीं था.

#Earthquake in Korea. Wrong timing but I hope everyone is safe pic.twitter.com/DnBX9mjKoI

— Akash Prazapati (@prazapatizi) November 8, 2021