अचानक बस ड्राइवर की तबियत बिगड़ी, सवारी महिला ने गाड़ी चलाकर पहुंचाया अस्पताल और फिर

Woman Driving Bus Video: महाराष्ट्र के पुणे में एक बस ड्राइवर की अचानक तबियत बिगड़ गई और फिर उसे अस्पताल ले जाने के लिए बस में सवार 42 वर्षीय महिला ने मोर्चा संभाला. उस बस में महिलाएं समेत बच्चे भी मौजूद थे. हालांकि, महिला ने मिनी बस पर आसानी से नियंत्रण पा लिया. 7 जनवरी को हुई इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और लोगों ने उनकी बहादुरी और सूझबूझ दिखाने के लिए सराहना की है.

गौरतलब है कि महिला योगिता सातव (Yogita Satav) पुणे के पास शिरूर में एक कृषि-पर्यटन केंद्र में पिकनिक मनाने के बाद अन्य महिलाओं और बच्चों के साथ यात्रा कर रही थीं. तभी अचानक बस ड्राइवर की तबियत बिगड़ने लगी और उसने वाहन को एक सुनसान सड़क के बीच में रोक दिया. जैसे ही बस में सवार महिलाएं और बच्चे घबराकर रोने लगे, तो योगिता सातव ने पहिए पर नियंत्रण करने के लिए आगे आईं. उन्होंने न सिर्फ मिनी बस पर कंट्रोल पाया बल्कि गाड़ी को अस्पताल तक ले गईं ताकि उस बस ड्राइवर का इलाज हो सके.

#Pune woman drives the bus to take the driver to hospital after he suffered a seizure (fit) on their return journey. #Maharashtra pic.twitter.com/Ad4UgrEaQg

