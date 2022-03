आसमान में अचानक कैसे बदल गया रंग, लोगों ने देखा तो पूछा- पृथ्वी पर आखिर क्या होने वाला है?

Viral News: पिछले कुछ दिनों में स्कॉटलैंड के कई इलाकों में ऑरोरा बोरेलिस (Aurora Borealis) का शानदार प्रदर्शन देखा गया, जो आसमान को रोशन कर रहा था और यूजर्स को मंत्रमुग्ध किया. बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, अरोरा सूरज से भू-चुंबकीय तूफानों के कारण होने वाली एक प्राकृतिक घटना है और यह आकाश में प्रकाश की किरणों के रूप में दिखाई दे सकती है, जो झिलमिलाती हैं. जब आप आसमान की तरफ देखेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि कोई डांसिंग फ्लोर वाली लाइट्स चमका रहा है.

नॉर्दर्न लाइट्स की खूबसूरत तस्वीरें हुईं वायरल

बीते रविवार को, किनरॉस (Kinross) से लेकर आउटर हेब्राइड्स तक की नई तस्वीरों ने रात के आसमान में शानदार फ्लोरोसेंट हरे और गुलाबी प्रकाश की चमक दिखाई. मौसम कार्यालय के अनुसार, एक कोरोनल मास इजेक्शन (सीएमई), सूर्य की सबसे बाहरी परत से प्लाज्मा का भारी निष्कासन शाम के प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार था. इसी बीच ट्विटर यूजर्स ने इसे देखने के बाद नॉर्दर्न लाइट्स की खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं जो आपको जरूर जलन होगी.

The most insane aurora I have witnessed. Finally got around to processing this monster of a timelapse from March 5 in Fort Yukon, Alaska. Hope you enjoy!#aurora #northernlights pic.twitter.com/xXTSwNEYxQ — Vincent Ledvina (@Vincent_Ledvina) March 14, 2022

Tonight. Wish I was in Scotland tonight. love the Northern Lights pic.twitter.com/VDabbQqZie — Saeeda Butt (@SaeedaButt4) March 14, 2022

ऑरोरा बोरेलिस के रूप में जाना जाता है ये दृश्य

खगोलविद स्टीव ओवेन्स बीबीसी रेडियो स्कॉटलैंड का गुड मॉर्निंग स्कॉटलैंड, जो उत्तरी स्कॉटलैंड में प्रकाश प्रदूषण से दूर है, ने उरोरा को देखने के लिए यूके में सबसे अच्छे स्थानों की पेशकश की यदि आसमान साफ ​​था और सूर्य सक्रिय था. पृथ्वी के उत्तर में, नॉर्दर्न लाइट्स को आधिकारिक तौर पर ऑरोरा बोरेलिस के रूप में जाना जाता है और दक्षिण में इसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है.