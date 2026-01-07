एक्ट्रेस सुधा चंद्रन के क्यों बदले थे हाव-भाव? क्या सच में ‘माता रानी का आना’ हुआ या कुछ और... जानें क्या कहता है साइंस

Sudha Chandran Mata Ki Chowki Trance Video: एक्ट्रेस और मशहूर शास्त्रीय नृत्यांगना सुधा चंद्रन जनवरी 2026 की शुरुआत में अपने घर आयोजित माता की चौकी के दौरान एक बेहद भावुक और रहस्यमय पल का हिस्सा बनीं. देवी भजनों पर नृत्य करते हुए वह अचानक ऐसे भावावेश में चली गईं, जिसे श्रद्धालु ‘माता रानी का आना’ कहते हैं. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

वीडियो में ऐसा क्या दिखा जिसने लोगों को चौंका दिया?

वायरल वीडियो में सुधा चंद्रन लाल और सफेद साड़ी पहने और ‘जय माता दी’ हेडबैंड लगाए नजर आती हैं. जैसे-जैसे भजन चरम पर पहुंचता है, उनके शरीर की गतिविधियां अनियंत्रित हो जाती हैं. वह जमीन पर उछलती दिखती हैं और संतुलन बनाए रखने के लिए उन्हें सहारे की जरूरत पड़ती है. उनके पति रवि डांग और अभिनेत्री जसवीर कौर उन्हें गिरने से बचाते नजर आते हैं.

बाद में सुधा चंद्रन ने इस पल को पूरी तरह आध्यात्मिक बताया. उन्होंने कहा कि देवी के लिए नृत्य कर रही छोटी बच्चियों की ऊर्जा और माहौल ने उन्हें भावनात्मक और भक्तिभाव से भर दिया, जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकीं. उनके अनुसार, यह किसी प्रदर्शन का हिस्सा नहीं बल्कि भीतर से उपजा एक अनुभव था.

आखिर ‘माता रानी का आना’ क्या माना जाता है?

‘माता रानी का आना’ हिंदू भक्ति परंपरा में एक ऐसी मान्यता है, जिसमें भक्त, खासकर महिलाएं, देवी दुर्गा के भावावेश में चली जाती हैं. यह स्थिति नवरात्रि, जगराते और माता की चौकी में ज्यादा देखने को मिलती है. इस दौरान व्यक्ति कांप सकता है, नृत्य कर सकता है, स्वर बदल सकता है या आशीर्वाद दे सकता है.

आस्था और विज्ञान इस अनुभव को कैसे देखते हैं?

श्रद्धालुओं के अनुसार, यह माता रानी की भक्ति का प्रत्यक्ष उत्तर होता है. धार्मिक ग्रंथों में देवी को उत्सवों के दौरान धरती पर सूक्ष्म रूप से उपस्थित माना गया है. वहीं विज्ञान इसे डिसोसिएटिव ट्रांस स्टेट बताता है, जो भावनात्मक दबाव, सांस्कृतिक विश्वास और मानसिक स्थिति से जुड़ा होता है. न्यूरोसाइंस इसे मस्तिष्क के फ्रंटल लोब की गतिविधियों में बदलाव से जोड़ता है. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर राय बंटी हुई नजर आई. कई लोगों ने इसे शुद्ध भक्ति और सच्चा आध्यात्मिक अनुभव बताया. वहीं कुछ यूजर्स ने इसे स्वास्थ्य से जुड़ा मामला या जरूरत से ज्यादा नाटकीय प्रतिक्रिया कहा. इस पर कोई आधिकारिक चिकित्सकीय टिप्पणी सामने नहीं आई है.

क्या ऐसी मान्यताएं सिर्फ भारत तक सीमित हैं?

मानवशास्त्रीय अध्ययनों के मुताबिक, दुनिया की लगभग 90 प्रतिशत संस्कृतियों में किसी न किसी रूप में आत्मा या देवी-देवताओं के आवेश की मान्यता पाई जाती है. हैती के वोडू, अफ्रीका के जार कल्ट, ईसाई पेंटेकोस्टल चर्च और ब्राजील की उम्बांडा जैसी परंपराओं में भी ऐसे ट्रांस देखे जाते हैं. भारत में यह परंपरा क्षेत्र के अनुसार अलग रूप लेती है. उत्तर भारत में देवी आवेश आम है, जबकि हिमाचल और उत्तराखंड में देवता पुरुष माध्यमों में आते हैं. दक्षिण भारत में मरीअम्मन जैसी देवियों से जुड़े ट्रांस प्रचलित हैं, जो उपचार और उर्वरता से जुड़े माने जाते हैं.

फिल्म कांतारा में दिखाया गया कोला कर्नाटक के तटीय क्षेत्र की जीवित परंपरा है. इसमें पांजुरली जैसे दैव कलाकारों में आवेश करते हैं. फिल्म का क्लाइमेक्स कोई कल्पना नहीं, बल्कि आज भी निभाई जा रही आस्था और संस्कृति की सच्ची झलक माना जाता है.