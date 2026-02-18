"हम शुगर डैडी नहीं, नमकीन डैडी बनेंगे", जानें अंकल ने क्यों दिलाई ये अनोखी शपथ?

Viral Video: पिछले कुछ समय से शुगर डैडी का कांसेप्ट काफी तेजी से सुनाई दे रहा है. आमतौर से इसमें युवा लड़कियां अपने ऐशोआराम और सुख सुविधाओं के लिए पैसों की व्यवस्था करने के लिए किसी पिता समान शख्स की तलाश कर लेती है. जिसके साथ वो रहती है और उसके सहारे अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करती है. आमतौर पर इसी को शुगर डैडी कहा जाता है. ऐसे में लोग इसे मजाकिया अंदाज में या तंज के तौर पर यूज करते हैं. इन दिनों इसी के जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जिसमें कई अंकल मिलकर शुगर डैडी ना बनने की शपथ ले रहे हैं. ये वीडियो मजाकिया और तंज के अंदाज में वायरल हो रहा है.

शुगर डैडी के बारे में ये बोले अंकल

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक पार्क में कई अंकल मौजूद है. ये व्यक्ति मजाकिया अंदाज में शुगर डैडी न बनने की शपथ ले रहे हैं. अंकल कैमरे के सामने अपने साथियों से मजाकिया लहजे में कहते हैं, "आजकल ऐसी संस्कृति चल रही है कि लड़कियां मेरे जैसे रामनिवास जी जैसे बुजुर्ग लोगों को फंसाती हैं. कई लड़कियां ऐसी हैं और उनको बोला जाता है शुगर डैडी. क्योंकि ये लड़कियों के चक्कर में पैसे खर्च करते हैं. इसलिए हमने शुगर डैडी नहीं बनना, आओ शपथ लो. इसके बाद ये अंकल अपने साथियों को अनोखी शपथ दिलाते हैं."

ये दिलाई शपथ

अंकल अपने साथियों को शपथ दिलाते समय कहते हैं, "हम नमकीन डैडी रहेंगे कभी भी शुगर डैडी नहीं बनेंगे. हम अपने बच्चों के साथ और अपनी पत्नी के साथ रहेंगे. यह नमकीन दादी." ये अंकल का मजाकिया अंदाज सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है. ये शुगर डैडी के कांसेप्ट पर तंज कसता है. यूजर्स इस वीडियो को जमकर लाइक शेयर कर रहे हैं. खबर लिखे जाने के समय वीडियो का कमेंट सेक्शन बंद है.

किसने पोस्ट की वीडियो?

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @ahha.jindagi नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 32 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं 1.9 लाख से ज्यादा यूजर्स ने इस वीडियो को शेयर भी किया है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.