WATCH: बाहर सब क्या... सुहागरात के बाद अगली सुबह पति को झकझोरकर जगाई, फिर जोर से चिल्ला कर बोली

Viral video: आजकल सोशल मीडिया पर लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के पल भी खुले तौर पर शेयर करने लगे हैं. कोई खाना बनाते हुए रील्स बनाता है, तो कोई अपने जीवनसाथी संग डांस करता दिखता है. कुछ लोग तो शादियों में धमाकेदार डांस से भी लोगों का ध्यान खींच लेते हैं. ऐसे ही एक मज़ेदार वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है., जिसमें एक नई दुल्हन सुहागरात के बाद की अगली सुबह का हलचल भरा नज़ारा दिखाती है.जिसे देखकर लोग हैरान हो गए.

जोर-जोर से पति को लगी जगाने फिर बोली..

वीडियो की शुरुआत होती है एक कमरे से, जहां पति-पत्नी सो रहे होते हैं. रात की शादी की थकान के बाद दोनों आराम से सोए हुए हैं, तभी अचानक सुबह दुल्हन की आंख खुलती है और घड़ी में समय देखती है तो सुबह के 8 बज चुके हैं. फिर घबराहट के साथ वो तुरंत अपने पति कुशल को जगाने लगती है और जोर-जोर से बोलती है, "उठो कुशल, 8 बज गए हैं, बाहर सब क्या सोचेंगे?" वहीं, पति नींद में ही कहता है, "अभी तो सोने दो..." लेकिन दुल्हन परेशान होती है कि घर के बाकी लोग क्या सोचेंगे अगर वह अब तक कमरे में ही रहे.

इसके बाद वो फौरन नहाने चली जाती है और बाहर आकर साड़ी पहनने की कोशिश करती है. लेकिन पहली बार साड़ी पहनने में उसे दिक्कत होती है. वो अपने पति से मदद मांगती है, और पति भी प्यार से उसकी साड़ी पहनने में मदद करता है. यह सीन बहुत ही प्यारा है. अब बारी आती है पहली रसोई की. दुल्हन किचन में जाती है और कोशिश करती है शीरा (सूजी का हलवा) बनाने की. वो घबराई हुई होती है कि अगर ठीक से नहीं बना तो सब क्या कहेंगे? लेकिन पति उसे तसल्ली देता है और कहता है, "कोई बात नहीं, नहीं बना तो स्विगी से मंगा लेंगे." थोड़ी देर में घर में कुछ मेहमान आते हैं. साड़ी में दुल्हन को देखकर एक महिला कहती है, "आपकी बहू ने तो साड़ी पहन ली, कितनी प्यारी लग रही है." तभी दुल्हन की सास मुस्कुराकर जवाब देती है, "ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है."

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म इंस्टाग्राम पर @kushalkikhushi नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. जिसे अब तक 1 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका हैं. जबकि 9 लाख से ज्यादा लोग इसे लाइक किए है. वीडियो देखकर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं.