WATCH: बाहर सब क्या... सुहागरात के बाद अगली सुबह पति को झकझोरकर जगाई, फिर जोर से चिल्ला कर बोली

Suhagrat Video Viral : इस वीडियो में एक नई दुल्हन की शादी के बाद अगली सुबह की हलचल दिखाई गई है. सुबह देर से उठने पर वह पति को जगाती है, साड़ी पहनती है और पहली बार हलवा बनाती है. सास उसे बेटी कहती है. वीडियो को करोड़ों बार देखा और लाखों बार लाइक किया गया है. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 03, 2026, 08:14 AM IST
Viral video: आजकल सोशल मीडिया पर लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के पल भी खुले तौर पर शेयर करने लगे हैं. कोई खाना बनाते हुए रील्स बनाता है, तो कोई अपने जीवनसाथी संग डांस करता दिखता है. कुछ लोग तो शादियों में धमाकेदार डांस से भी लोगों का ध्यान खींच लेते हैं. ऐसे ही एक मज़ेदार वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है., जिसमें एक नई दुल्हन सुहागरात के बाद की अगली सुबह का हलचल भरा नज़ारा दिखाती है.जिसे देखकर लोग हैरान हो गए.

 जोर-जोर से पति को लगी जगाने फिर बोली..

वीडियो की शुरुआत होती है एक कमरे से, जहां पति-पत्नी सो रहे होते हैं. रात की शादी की थकान के बाद दोनों आराम से सोए हुए हैं, तभी अचानक सुबह दुल्हन की आंख खुलती है और घड़ी में समय देखती है तो सुबह के 8 बज चुके हैं. फिर घबराहट के साथ वो तुरंत अपने पति कुशल को जगाने लगती है और जोर-जोर से बोलती है, "उठो कुशल, 8 बज गए हैं, बाहर सब क्या सोचेंगे?" वहीं, पति नींद में ही कहता है, "अभी तो सोने दो..." लेकिन दुल्हन परेशान होती है कि घर के बाकी लोग क्या सोचेंगे अगर वह अब तक कमरे में ही रहे.

इसके बाद वो फौरन नहाने चली जाती है और बाहर आकर साड़ी पहनने की कोशिश करती है. लेकिन पहली बार साड़ी पहनने में उसे दिक्कत होती है. वो अपने पति से मदद मांगती है, और पति भी प्यार से उसकी साड़ी पहनने में मदद करता है. यह सीन बहुत ही प्यारा है. अब बारी आती है पहली रसोई की. दुल्हन किचन में जाती है और कोशिश करती है शीरा (सूजी का हलवा) बनाने की. वो घबराई हुई होती है कि अगर ठीक से नहीं बना तो सब क्या कहेंगे? लेकिन पति उसे तसल्ली देता है और कहता है, "कोई बात नहीं, नहीं बना तो स्विगी से मंगा लेंगे." थोड़ी देर में घर में कुछ मेहमान आते हैं. साड़ी में दुल्हन को देखकर एक महिला कहती है,  "आपकी बहू ने तो साड़ी पहन ली, कितनी प्यारी लग रही है." तभी दुल्हन की सास मुस्कुराकर जवाब देती है,  "ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है."

 

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म इंस्टाग्राम पर  @kushalkikhushi नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. जिसे अब तक 1 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका हैं. जबकि 9 लाख से ज्यादा लोग इसे लाइक किए है. वीडियो देखकर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. 

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

