सुंदर पिचाई और एलन मस्क एक साथ क्या पका रहे हैं; टेक इंडस्ट्री में क्यों मची है हलचल?

Viral News: गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की एक साधारण-सी बातचीत ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. पिचाई ने X (पहले ट्विटर) पर अल्फाबेट की 10वीं सालगिरह को लेकर एक खास पोस्ट डाली. उन्होंने लिखा, “अभी-अभी अर्निंग कॉल खत्म की शानदार क्वार्टर रहा. यह हमारी अल्फाबेट के तौर पर 40वीं कॉल थी. अगस्त में 10 साल पूरे हो जाएंगे, जब हमने अल्फाबेट की घोषणा की थी. इस दौरान क्लाउड, यूट्यूब, प्ले और सब्सक्रिप्शन जैसे बिजनेस में जबरदस्त ग्रोथ हुई है.”

अल्फाबेट का नया माइलस्टोन

पिचाई ने बताया कि 2015 में अल्फाबेट की कुल कमाई 75 बिलियन डॉलर थी, लेकिन अब सिर्फ यूट्यूब और क्लाउड ने ही 2024 में 110 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है. उनके इस पोस्ट पर हजारों लोगों ने बधाइयां दीं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में एलन मस्क का छोटा-सा रिप्लाई रहा.

मस्क की तारीफ और पिचाई का इशारा

एलन मस्क ने पिचाई की पोस्ट वायरल होते ही सोशल मीडिया पर खलबली मच गई, पोस्ट देखकर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. उन्होंने पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, “शानदार”. इसके जवाब में पिचाई ने हाथ जोड़ने वाला इमोजी पोस्ट कर उनकी सराहना स्वीकार की. इस छोटी-सी बातचीत ने इंटरनेट पर अटकलों को जन्म दे दिया.

Just got off the earnings call - great quarter and it was our (and my) 40th call as Alphabet.

August will mark 10 years since we announced Alphabet. Been thinking about the incredible growth in our new businesses since then - Cloud, YouTube, Play, Subscriptions etc. To give a…

— Sundar Pichai (@sundarpichai) July 23, 2025