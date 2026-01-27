NASA की स्टार जब पहुंची फालूदा की दुकान... Sunita Williams की सादगी ने जीता केरल का दिल, वायरल हुआ Video

Advertisement
Sunita Williams Video: भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स केरल के कोझिकोड में फालूदा खाते हुए नजर आईं और उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. जानिए उनके इस सादे अंदाज़ और नासा से रिटायरमेंट की पूरी कहानी.

 

Jan 27, 2026
Sunita Williams In Kerala: भारतीय मूल की मशहूर अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स हाल ही में केरल पहुंचीं और कोझिकोड के एक फालूदा आउटलेट पर उनका एक साधारण सा पल इंटरनेट पर छा गया. वीडियो में वह पीच रंग की टी-शर्ट पहने लोगों के साथ हंसती-मुस्कुराती नजर आती हैं और ठंडा फालूदा एन्जॉय करती दिखती हैं. यह सादगी और सहजता ही लोगों को सबसे ज्यादा छू गई.

यह वीडियो इतना वायरल कैसे हुआ?

इस वीडियो को ‘फालूदा नेशन’ नाम के आउटलेट ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसे करीब 40 लाख से ज्यादा व्यूज मिले. पोस्ट में लिखा गया कि सुनीता विलियम्स को अपने स्टोर में पाकर वे खुद को बेहद सम्मानित महसूस कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष से उनके स्टोर तक आना उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था. वीडियो के कमेंट सेक्शन में सुनीता विलियम्स की जमकर तारीफ हो रही है. किसी ने लिखा कि वही इंसान हैं जिन्होंने उसे आसमान से भी ऊंचा सपना देखना सिखाया. किसी ने मजाक में कहा कि इस टेबल को हमेशा के लिए रिजर्व कर देना चाहिए, जैसे ओबामा के लिए किया गया था. कई यूजर्स ने उनकी सादगी और आत्मविश्वास की भी तारीफ की.

यह भी पढ़ें: सारे जहां से अच्छा...या कुछ और? अंतरिक्ष से कैसा दिखता है भारत, देश लौटीं सुनीता विलियम्स ने बताया

उनकी पर्सनैलिटी लोगों को इतनी क्यों पसंद आई?

लोगों का कहना है कि सुनीता विलियम्स बेहद सरल और विनम्र हैं, लेकिन उनके बॉडी लैंग्वेज में एक अलग ही आत्मविश्वास झलकता है. यही वजह है कि वह भीड़ में भी अलग नजर आती हैं. अंतरिक्ष जैसी कठिन जगहों पर काम करने के बाद भी उनका जमीन से जुड़ा रहना लोगों को प्रेरित कर रहा है. सुनीता विलियम्स ने नासा में 27 साल तक सेवा देने के बाद हाल ही में रिटायरमेंट लिया है. उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर तीन मिशन पूरे किए और मानव अंतरिक्ष उड़ान से जुड़े कई रिकॉर्ड बनाए. उनका करियर नई पीढ़ी के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक मिसाल बन चुका है.

 

 

यह भी पढ़ें: अंतरिक्ष में थीं सुनीता, धरती से ISS पर गई पीएम मोदी की चिट्ठी...जानें क्या था 'भारत की बेटी' का जवाब

नासा ने उनके योगदान को कैसे सराहा?

नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जेरेड आइजैकमैन ने कहा कि सुनीता विलियम्स मानव अंतरिक्ष उड़ान की अग्रदूत रही हैं. उन्होंने स्पेस स्टेशन पर लीडरशिप के जरिए भविष्य के मिशनों की नींव रखी और चंद्रमा व मंगल तक पहुंचने की राह को मजबूत किया. सुनीता विलियम्स की उपलब्धियां आने वाली पीढ़ियों को बड़े सपने देखने और सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित करती रहेंगी.

