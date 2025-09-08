Sunroof Car Risk: सनरूफ से बाहर निकले बच्चे के सिर पर लगा ओवरहेड बैरियर, वीडियो देख हो जाएं सावधान

Viral Video: आजकल लग्जरी कारों में सनरूफ होना आम बात है. सफर के दौरान बच्चे और बड़े दोनों ही हवा का मजा लेने के लिए सिर बाहर निकालते हैं. लेकिन कभी-कभी यही छोटी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना में बदल जाती है. कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में ऐसा ही एक हादसा सामने आया, जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया. एक बच्चे ने सनरूफ से सिर बाहर निकाला और सड़क पर सामने आए लोहे के गेट से टकराकर बुरी तरह घायल हो गया. यह घटना सुरक्षा के प्रति गंभीर चेतावनी है.

सनरूफ से बाहर निकला बच्चा

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह हादसा रविवार दोपहर विद्यारन्यापुरा इलाके में हुआ. लाल रंग की कार में सफर कर रहा एक बच्चा सनरूफ से सिर बाहर निकालकर यात्रा का आनंद ले रहा था. तभी सड़क पर अचानक एक बड़ा लोहे का गेट आ गया. इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया देता, बच्चे का सिर सीधे गेट से टकरा गया. टक्कर इतनी तेज थी कि बच्चा घायल हो गया. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मदद की, लेकिन यह हादसा दिखाता है कि सनरूफ से बाहर निकलना कितनी बड़ी जोखिम भरी गलती हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो वायरल, लोगों की नाराज़गी

हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लाल टी-शर्ट पहना बच्चा सनरूफ से बाहर झांक रहा है और अचानक गेट से टकराकर घायल हो जाता है. वीडियो सामने आने के बाद लोग नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं.कई यूजर्स का कहना है कि यह माता-पिता और ड्राइवर की लापरवाही है. वीडियो पर लोग बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त कर रहे हैं और बार-बार यह सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस तरह की घटनाओं से कैसे बचा जाए.

Video from GKVK road , Vidyaranyapura , Bengaluru . A kid got hit by a barricade while standing on an open sun roof . Please stop the stupidity of making your kids poke their heads through the sun roof ! pic.twitter.com/v7dPZlkwD5 — Prashanth Rangaswamy (@itisprashanth) September 7, 2025

अस्पताल में इलाज, ड्राइवर को चेतावनी

हादसे के तुरंत बाद घायल बच्चे को पास के अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया. राहत की बात है कि उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है और कोई बड़ा खतरा नहीं है. वहीं पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लेने के बजाय चेतावनी देकर छोड़ दिया. इससे पहले भी बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने सनरूफ से बाहर निकलने को लेकर लोगों को सावधान किया था, लेकिन इसके बावजूद ऐसी घटनाएं दोबारा सामने आ रही हैं.