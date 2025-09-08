Sunroof Car Risk: सनरूफ से बाहर निकले बच्चे के सिर पर लगा ओवरहेड बैरियर, वीडियो देख हो जाएं सावधान
Advertisement
trendingNow12914035
Hindi Newsजरा हटके

Sunroof Car Risk: सनरूफ से बाहर निकले बच्चे के सिर पर लगा ओवरहेड बैरियर, वीडियो देख हो जाएं सावधान

Bengaluru News: बेंगलुरु में सनरूफ से बाहर निकले बच्चे का सिर लोहे के गेट से टकराकर घायल हो गया. वीडियो वायरल होने पर लोगों ने नाराज़गी जताई. अस्पताल में इलाज के बाद बच्चा सुरक्षित है, जबकि ड्राइवर को केवल चेतावनी दी गई.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 08, 2025, 09:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sunroof Car Risk: सनरूफ से बाहर निकले बच्चे के सिर पर लगा ओवरहेड बैरियर, वीडियो देख हो जाएं सावधान

Viral Video: आजकल लग्जरी कारों में सनरूफ होना आम बात है. सफर के दौरान बच्चे और बड़े दोनों ही हवा का मजा लेने के लिए सिर बाहर निकालते हैं. लेकिन कभी-कभी यही छोटी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना में बदल जाती है. कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में ऐसा ही एक हादसा सामने आया, जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया. एक बच्चे ने सनरूफ से सिर बाहर निकाला और सड़क पर सामने आए लोहे के गेट से टकराकर बुरी तरह घायल हो गया. यह घटना सुरक्षा के प्रति गंभीर चेतावनी है.

सनरूफ से बाहर निकला बच्चा

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह हादसा रविवार दोपहर विद्यारन्यापुरा इलाके में हुआ. लाल रंग की कार में सफर कर रहा एक बच्चा सनरूफ से सिर बाहर निकालकर यात्रा का आनंद ले रहा था. तभी सड़क पर अचानक एक बड़ा लोहे का गेट आ गया. इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया देता, बच्चे का सिर सीधे गेट से टकरा गया. टक्कर इतनी तेज थी कि बच्चा घायल हो गया. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मदद की, लेकिन यह हादसा दिखाता है कि सनरूफ से बाहर निकलना कितनी बड़ी जोखिम भरी गलती हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो वायरल, लोगों की नाराज़गी

हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लाल टी-शर्ट पहना बच्चा सनरूफ से बाहर झांक रहा है और अचानक गेट से टकराकर घायल हो जाता है. वीडियो सामने आने के बाद लोग नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं.कई यूजर्स का कहना है कि यह माता-पिता और ड्राइवर की लापरवाही है. वीडियो पर लोग बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त कर रहे हैं और बार-बार यह सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस तरह की घटनाओं से कैसे बचा जाए.

 

अस्पताल में इलाज, ड्राइवर को चेतावनी

हादसे के तुरंत बाद घायल बच्चे को पास के अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया. राहत की बात है कि उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है और कोई बड़ा खतरा नहीं है. वहीं पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लेने के बजाय चेतावनी देकर छोड़ दिया. इससे पहले भी बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने सनरूफ से बाहर निकलने को लेकर लोगों को सावधान किया था, लेकिन इसके बावजूद ऐसी घटनाएं दोबारा सामने आ रही हैं.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

bengaluru news

Trending news

डोनाल्ड ट्रंप का घूम जाएगा माथा, अब तो चीन ने खुलकर भारतीय सैनिकों की तारीफ कर दी
india china news
डोनाल्ड ट्रंप का घूम जाएगा माथा, अब तो चीन ने खुलकर भारतीय सैनिकों की तारीफ कर दी
'AAP विधायक मेहराज ने मांगा अस्पताल, मिली जेल', मोदी सरकार पर बरसे अरविंद केजरीवाल
jammu kashmir news
'AAP विधायक मेहराज ने मांगा अस्पताल, मिली जेल', मोदी सरकार पर बरसे अरविंद केजरीवाल
भारत पर भरभरकर चीन ने अचानक लुटा दिया प्यार, USA को सीधा मैसेज..क्या बोला पड़ोसी?
Xu Feihong
भारत पर भरभरकर चीन ने अचानक लुटा दिया प्यार, USA को सीधा मैसेज..क्या बोला पड़ोसी?
राष्ट्रपति का वो चुनाव, जब अपना उम्मीदवार हारने पर भी मंद-मंद मुस्कराई थीं PM इंदिरा
Vice Presidential Election 2025
राष्ट्रपति का वो चुनाव, जब अपना उम्मीदवार हारने पर भी मंद-मंद मुस्कराई थीं PM इंदिरा
भारत की तरक्की..इशिबा के इस्तीफे से कितना बदलेगा इंडिया-जापान समझौते का समीकरण?
India-Japan Relations
भारत की तरक्की..इशिबा के इस्तीफे से कितना बदलेगा इंडिया-जापान समझौते का समीकरण?
रेस्ट के मूड में आया मॉनसून, अब निकलेगा पसीना! फिर अचानक लौटेगी बारिश! जानें अपडेट
weather update
रेस्ट के मूड में आया मॉनसून, अब निकलेगा पसीना! फिर अचानक लौटेगी बारिश! जानें अपडेट
'बल्क SMS की अर्जी ठुकराने में हमारा हाथ नहीं', TRAI ने खारिज किया कांग्रेस का आरोप
political news in hindi
'बल्क SMS की अर्जी ठुकराने में हमारा हाथ नहीं', TRAI ने खारिज किया कांग्रेस का आरोप
बाढ़ में सब कुछ गंवाया, अब पंजाब के किसानों के लिए बढ़े मदद के हाथ, मुआवजों का ऐलान
Punjab Flood
बाढ़ में सब कुछ गंवाया, अब पंजाब के किसानों के लिए बढ़े मदद के हाथ, मुआवजों का ऐलान
दिमाग खाने वाले अमीबा से केरल में 1 और मौत, जानें क्यों बढ़ रहा इन्फेक्शन खतरा
brain eating amoeba
दिमाग खाने वाले अमीबा से केरल में 1 और मौत, जानें क्यों बढ़ रहा इन्फेक्शन खतरा
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संजय राउत ने खोला मोर्चा, भाजपा पर निकाली भड़ास
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संजय राउत ने खोला मोर्चा, भाजपा पर निकाली भड़ास
;