खतरनाक तूफान के बाद मकाऊ की सड़कों पर कंकड़ की तरह फैल गईं मछलियां, लोगों में मची पकड़ने की होड़, वीडियो वायरल

Super Typhoon Ragasa: सोशल मीडिया पर मकाऊ का एक अद्भुत वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सड़कों पर पानी भरा है और वहां के लोग पानी से भरी सड़कों पर बाल्टी और पॉलिथीन से मछलियां पकड़ रहे हैं. चलिए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 25, 2025, 07:50 PM IST
खतरनाक तूफान के बाद मकाऊ की सड़कों पर कंकड़ की तरह फैल गईं मछलियां, लोगों में मची पकड़ने की होड़, वीडियो वायरल

Super Typhoon Ragasa: आपने फिल्मों में देखा होगा कि जब समुद्र की लहरे बस्तियों में घुसती हैं तो सब कुछ तहस नहस कर देती हैं. ऐसा ही हुआ है चीन और ताइवान में. सुपर टाइफन रागासा ने समुद्र के पानी को शहरों में भर दिया. जब सुपर टाइफन रागासा ने दक्षिणी चीन और हांगकांग में तबाही मचाई तो समंद्र की लहरों के साथ मछलियां भी सड़कों पर आ गई. इस आपदा के बाद मकाऊ के लोगों के वीडियो वायरल हो रहे हैं. जिसमें वो सड़कों पर मछलियों को पकड़ते नजर आ रहे हैं.

कैसे पछली पकड़ रहे लोग?
इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दिखता है कि शहर के अंदर कई फिट समुद्र का पानी आ गया है. ऐसे में लोग उस पानी में से मछलियां पकड़ रहे हैं. वीडियो में दिखता है कि सड़कों पर एक भीड़ पानी में मछलियां ढूंढ रही है. कुछ लोग हाथ से ही मछलियां पकड़ रहे हैं तो कई लोग प्लास्टिक की बाल्टी का यूज कर रहे हैं. ये अद्भुत द्श्य अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
यह भी पढ़ें: देसी जुगाड़ की भी हद हो गई, शख्स ने गधा गाड़ी में लगवा डाले हैंडब्रेक; Video देखें

किसने पोस्ट किया ये वीडियो?
इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Natie2Natie नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और अभी तक इस वीडियो को 35 हजार से ज्यादा यूजर्स देख चुके हैं. इतना ही नहीं 300 से ज्यादा यूजर्स इस वीडियो को लाइक भी कर चुके हैं. सुपर टाइफन रागासा के साथ आई आपदा के बाद सड़कों से फ्री की मछलिया लूटने का ये मजेदार वीडियो अब चर्चा का विषय बना हुआ है.
यह भी पढ़ें: ले गोबर, नंबर वन का गोबर! सब्जी और फल वालों को करो साइड और मिलो गोबर बेचने वाले से

वीडियो देखने के बाद क्या बोले यूजर्स?
वायरल वीडियो को देखने के बाद यूजर्स ने कई मजेदार कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "हालात का पूरा फायदा उठा रहे हैं. मछलियां भी अच्छी-खासी हैं." दूसरे यूजर ने लिखा, "ये मछलियां मकाऊ के लोगों के लिए तूफान की ओर से एक गिफ्ट हैं." तीसरे यूजर ने हंसते हुए लिखा, "वे मछलियां जो तूफान से तो बच गईं, लेकिन मकाऊ के लोगों से नहीं."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

super typhoon ragasa, Macau, Viral Video

;