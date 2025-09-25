खतरनाक तूफान के बाद मकाऊ की सड़कों पर कंकड़ की तरह फैल गईं मछलियां, लोगों में मची पकड़ने की होड़, वीडियो वायरल

Super Typhoon Ragasa: आपने फिल्मों में देखा होगा कि जब समुद्र की लहरे बस्तियों में घुसती हैं तो सब कुछ तहस नहस कर देती हैं. ऐसा ही हुआ है चीन और ताइवान में. सुपर टाइफन रागासा ने समुद्र के पानी को शहरों में भर दिया. जब सुपर टाइफन रागासा ने दक्षिणी चीन और हांगकांग में तबाही मचाई तो समंद्र की लहरों के साथ मछलियां भी सड़कों पर आ गई. इस आपदा के बाद मकाऊ के लोगों के वीडियो वायरल हो रहे हैं. जिसमें वो सड़कों पर मछलियों को पकड़ते नजर आ रहे हैं.

कैसे पछली पकड़ रहे लोग?

इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दिखता है कि शहर के अंदर कई फिट समुद्र का पानी आ गया है. ऐसे में लोग उस पानी में से मछलियां पकड़ रहे हैं. वीडियो में दिखता है कि सड़कों पर एक भीड़ पानी में मछलियां ढूंढ रही है. कुछ लोग हाथ से ही मछलियां पकड़ रहे हैं तो कई लोग प्लास्टिक की बाल्टी का यूज कर रहे हैं. ये अद्भुत द्श्य अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

After the devastation in Macau, residents went fishing in the streets after Typhoon Ragasa. There's free fish for everyone! hahhahhaha Incredible scenes of resilience and a darkly humorous silver lining after the severe flooding. pic.twitter.com/ICU8mdEFHB Add Zee News as a Preferred Source — September 24, 2025

किसने पोस्ट किया ये वीडियो?

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Natie2Natie नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और अभी तक इस वीडियो को 35 हजार से ज्यादा यूजर्स देख चुके हैं. इतना ही नहीं 300 से ज्यादा यूजर्स इस वीडियो को लाइक भी कर चुके हैं. सुपर टाइफन रागासा के साथ आई आपदा के बाद सड़कों से फ्री की मछलिया लूटने का ये मजेदार वीडियो अब चर्चा का विषय बना हुआ है.

वीडियो देखने के बाद क्या बोले यूजर्स?

वायरल वीडियो को देखने के बाद यूजर्स ने कई मजेदार कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "हालात का पूरा फायदा उठा रहे हैं. मछलियां भी अच्छी-खासी हैं." दूसरे यूजर ने लिखा, "ये मछलियां मकाऊ के लोगों के लिए तूफान की ओर से एक गिफ्ट हैं." तीसरे यूजर ने हंसते हुए लिखा, "वे मछलियां जो तूफान से तो बच गईं, लेकिन मकाऊ के लोगों से नहीं."

