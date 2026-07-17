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'पैसों के लिए नहीं छोड़ी नौकरी...', सुपरवर्क्स के CEO ने सुनाई बेस्ट एम्प्लॉई की कहानी, 2 साल तक नहीं मिला जवाब तो दिया इस्तीफा

गुजरात की एक कंपनी के CEO ने सोशल मीडिया पर अपनी सबसे बेहतरीन एम्प्लॉई के इस्तीफे की कहानी शेयर की है. हैरानी की बात यह रही कि कर्मचारी ने नौकरी ज्यादा सैलरी या बेहतर पैकेज के लिए नहीं छोड़ी. उसने बताया कि दो साल तक अपनी एक छोटी-सी इच्छा कंपनी के सामने रखी, लेकिन हर बार उसे सिर्फ 'प्रोसेस' का हिस्सा बनाकर छोड़ दिया गया. आखिर में जब दूसरी कंपनी ने उसकी पसंद का काम देने की बात की, तो...

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 17, 2026, 07:20 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 07:23 AM IST
'पैसों के लिए नहीं छोड़ी नौकरी...', सुपरवर्क्स के CEO ने सुनाई बेस्ट एम्प्लॉई की कहानी, 2 साल तक नहीं मिला जवाब तो दिया इस्तीफा
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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