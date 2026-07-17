'पैसों के लिए नहीं छोड़ी नौकरी...', सुपरवर्क्स के CEO ने सुनाई बेस्ट एम्प्लॉई की कहानी, 2 साल तक नहीं मिला जवाब तो दिया इस्तीफा

किसी भी कंपनी में जब कोई अच्छा कर्मचारी इस्तीफा देता है तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर उसने नौकरी क्यों छोड़ी? आमतौर पर लोग मानते हैं कि बेहतर सैलरी, बड़ा पद या दूसरी कंपनी का ऑफर इसकी वजह होता है. लेकिन HR टेक कंपनी सुपरवर्क्स के CEO अल्पेश वघासिया ने बताया कि उनकी कर्मचारी ने अपनी पसंद का काम नहीं मिलने पर नौकरी छोड़ दी.
लेकिन गुजरात की HR टेक कंपनी सुपरवर्क्स के CEO अल्पेश वघासिया के साथ कुछ अलग हुआ. उन्होंने हाल ही में लिंक्डइन पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें अपनी कंपनी की एक पूर्व कर्मचारी की कहानी बताई. उन्होंने बताया कि वह कर्मचारी करीब चार साल तक कंपनी में रही थी. इस दौरान उसे दो प्रमोशन भी मिले और वह टीम के सबसे भरोसेमंद लोगों में गिनी जाती थी. जब उसने इस्तीफा दिया तो CEO को लगा कि शायद उसे कहीं ज्यादा पैकेज मिल गया होगा. लेकिन एग्जिट इंटरव्यू में जो जवाब मिला, उसने उनकी पूरी सोच बदल दी.
CEO के मुताबिक, उन्होंने कर्मचारी से पूछा कि आखिर नौकरी छोड़ने की वजह क्या थी? इस पर महिला ने साफ कहा कि उसने पैसे की वजह से कंपनी नहीं छोड़ी. उसने कहा, 'मैं पैसे के लिए नहीं गई. मैं इसलिए गई क्योंकि दो साल तक मैंने एक ही बात बार-बार कही, लेकिन हर बार वह सिर्फ प्रोसेस का हिस्सा बनकर रह गई.' और जब दूसरी कंपनी ने उसकी पसंद का काम देने की बात की, तो उसने तुरंत नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया. यह जवाब सुनकर CEO भी हैरान रह गए.
महिला कर्मचारी की मांग कोई बड़ी नहीं थी. वह कंपनी छोड़ना नहीं चाहती थी और न ही प्रमोशन मांग रही थी. उसकी सिर्फ इतनी इच्छा थी कि धीरे-धीरे उसे ऐसे काम में मौका मिले, जिसमें उसकी ज्यादा रुचि थी. उसने यह बात कई बार अपने मैनेजर से कही. परफॉर्मेंस रिव्यू के दौरान भी इसका जिक्र किया गया. हर बार उसकी बात सुनी गई और नोट भी की गई. लेकिन इसके बाद कुछ नहीं हुआ. न किसी ने उसकी मांग मंजूर की और न ही साफ तौर पर मना किया. मामला हर बार वहीं का वहीं रह गया.
CEO ने बताया कि कर्मचारी की सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि उसे कभी स्पष्ट जवाब नहीं मिला. हर बार उसे कहा जाता कि मामला देखा जाएगा, आगे बात होगी या सही समय आने पर फैसला लिया जाएगा. लेकिन वह समय कभी आया ही नहीं. करीब दो साल तक इंतजार करने के बाद जब उसने दूसरी कंपनी में इंटरव्यू दिया, तो वहां सबसे पहले उससे पूछा गया कि वह किस तरह का काम करना चाहती है. यहीं से उसकी सोच बदल गई. उसे महसूस हुआ कि दूसरी कंपनी उसकी बात सुन रही है, जबकि वह अपनी मौजूदा कंपनी में दो साल से सिर्फ इंतजार ही कर रही थी.
CEO का कहना है कि इस पूरे मामले में किसी एक कर्मचारी या मैनेजर को दोष नहीं दिया जा सकता. महिला ने अपनी बात समय पर रखी. मैनेजर ने उसे रिकॉर्ड भी किया. परफॉर्मेंस रिव्यू भी हुआ. लेकिन सिस्टम ऐसा था, जहां कर्मचारियों की मांग दर्ज तो हो जाती थी, लेकिन उसका कोई नतीजा निकलना जरूरी नहीं था. यही सबसे बड़ी कमी थी.
अल्पेश वघासिया ने अपनी पोस्ट में लिखा कि किसी कर्मचारी की बात नोट कर लेना और उसका समाधान करना, दोनों अलग-अलग बातें हैं. उन्होंने माना कि कई बार कंपनियों को लगता है कि उन्होंने कर्मचारी की बात सुन ली, इसलिए काम पूरा हो गया. लेकिन कर्मचारी के नजरिए से देखा जाए तो अगर महीनों या सालों तक कोई फैसला नहीं आता, तो उसे लगता है कि उसकी बात की कोई अहमियत नहीं है. धीरे-धीरे यही चुप्पी उसे यह महसूस कराने लगती है कि कंपनी उसके भविष्य को लेकर गंभीर नहीं है.
इस घटना के बाद सुपरवर्क्स ने अपनी आंतरिक प्रक्रिया में बदलाव किया. अब अगर कोई कर्मचारी अपने करियर डेवलपमेंट या रोल बदलने जैसी कोई मांग करता है, तो उसे सिर्फ रिकॉर्ड नहीं किया जाता. हर रिक्वेस्ट के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति तय किया जाता है. साथ ही, उसके लिए एक तय समय भी निर्धारित किया जाता है, जिसके भीतर कर्मचारी को जवाब देना जरूरी होता है. अगर किसी वजह से उसकी मांग पूरी नहीं हो सकती, तो भी उसे साफ-साफ बता दिया जाता है.
CEO की यह पोस्ट वायरल होने के बाद हजारों प्रोफेशनल्स ने इस पर अपनी राय दी. कई लोगों ने लिखा कि कर्मचारी हमेशा 'ना' सुनकर नौकरी नहीं छोड़ते. कई बार वे इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ 'बाद में देखेंगे' जैसा जवाब मिलता रहता है. एक यूजर ने लिखा कि मैनेजर को लगता है कि चुप रहकर वह समय खरीद रहा है, लेकिन कर्मचारी को वही चुप्पी यह एहसास दिलाती है कि उसकी ग्रोथ कंपनी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है.
यह कहानी सिर्फ एक कर्मचारी के इस्तीफे की नहीं है, बल्कि हर उस कंपनी के लिए सीख है, जहां कर्मचारियों की बात तो सुनी जाती है, लेकिन उस पर समय रहते फैसला नहीं लिया जाता. एक स्पष्ट जवाब, चाहे वह 'हां' हो या 'ना', अक्सर लंबे इंतजार से बेहतर होता है. कई बार कर्मचारी बेहतर सैलरी के लिए नहीं, बल्कि अपनी बात को महत्व मिलने के लिए कंपनी में टिके रहते हैं. अगर उन्हें लगातार यह महसूस हो कि उनकी आवाज कहीं खो रही है, तो सबसे अच्छा कर्मचारी भी एक दिन चुपचाप इस्तीफा देकर आगे बढ़ जाता है. यही वजह है कि आज के दौर में सिर्फ अच्छी सैलरी नहीं, बल्कि समय पर संवाद, पारदर्शिता और करियर ग्रोथ भी कर्मचारियों को लंबे समय तक किसी कंपनी से जोड़े रखने में बड़ी भूमिका निभाते हैं.
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