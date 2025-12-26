10वीं मंजिल की खिड़की पर बैठकर ली झपकी, गिरकर 8वीं पर अटके! मौत से बचकर कैसे लटकी जिंदगी? देखें Video

Surat Accident: गुजरात के सूरत शहर के रांदेर इलाके में 25 दिसंबर की सुबह एक ऐसा हादसा हुआ जिसने देखने वालों की सांसें रोक दीं. टाइम गैलेक्सी बिल्डिंग में रहने वाले 57 वर्षीय नितिनभाई आदिया अपने फ्लैट की खिड़की के पास सो रहे थे, तभी अचानक उनका संतुलन बिगड़ा और वे 10वीं मंजिल से नीचे फिसल गए. यह पल उनके लिए जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ साबित हुआ.

10वीं मंजिल से गिरते समय कैसे बचे?

नितिनभाई की किस्मत ने आखिरी पल में साथ दिया. वे सीधे जमीन पर गिरने के बजाय 8वीं मंजिल की खिड़की की बाहरी ग्रिल और लेज में अटक गए. उनका एक पैर ग्रिल में फंस गया और पूरा शरीर हवा में लटक गया. इस हालत में वे न तो ऊपर चढ़ पा रहे थे और न ही खुद को छुड़ा पा रहे थे. जैसे ही लोगों की नजर इस खौफनाक दृश्य पर पड़ी, पूरी बिल्डिंग में अफरा-तफरी मच गई. नीचे खड़े लोग ऊपर देखकर सहमे हुए थे और हर कोई बस यही दुआ कर रहा था कि किसी तरह उनकी जान बच जाए. करीब एक घंटे तक नितिनभाई जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहे.

फायर ब्रिगेड को सूचना मिलते ही क्या कदम उठाए गए?

घटना की सूचना मिलते ही सूरत फायर ब्रिगेड ने हालात की गंभीरता को समझते हुए तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. जहांगीरपुरा, पालनपुर और अडाजन फायर स्टेशन से टीमें मौके पर पहुंचीं. किसी भी अनहोनी से बचने के लिए डबल प्रोटेक्शन रेस्क्यू प्लान लागू किया गया. फायर ब्रिगेड ने नीचे जमीन पर सेफ्टी नेट लगाया ताकि अगर व्यक्ति फिसल जाए तो जान बच सके. एक टीम 10वीं मंजिल से रस्सी और सेफ्टी बेल्ट के जरिए नितिनभाई को सुरक्षित पकड़ रही थी, जबकि दूसरी टीम 8वीं मंजिल पर फंसे पैर को निकालने में जुटी थी.

करीब एक घंटे बाद कैसे मिली राहत की सांस?

हाइड्रोलिक कटर और खास उपकरणों की मदद से फायरकर्मियों ने 8वीं मंजिल की खिड़की की ग्रिल को सावधानी से काटा. करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद नितिनभाई को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. इसके बाद उन्हें तुरंत 108 एंबुलेंस से गुरुकृपा अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. अधिकारियों ने फायर ब्रिगेड की त्वरित और समन्वित कार्रवाई की जमकर तारीफ की, जिसने एक अनमोल जान बचा ली.