Narrowest House In Surat: एक अनोखा और हैरान कर देने वाला घर गुजरात के सूरत शहर में है. गुजरात के सूरत के रांडर इलाके में एक ऐसी गली है, जो अपने आप में एक अजूबा है. इस गली में रहने वाले जगदीश सेलर का घर इतना संकरा यानी पतला है कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे. अगर आप घर के बीच में खड़े होकर अपने दोनों हाथ फैलाएंगे, तो एक साथ दोनों तरफ की दीवारों को छू लेंगे. सोशल मीडिया पर बीबीसी ग्लोबल वुमन के एक वीडियो में इस घर को दिखाया गया है, जिसके बाद से लोग इसके दीवाने हो गए हैं.
अगर इस घर के साइज की बात करें, तो इसकी चौड़ाई सिर्फ 1.2 मीटर (लगभग 4 फीट) है. वहीं इसकी लंबाई करीब 25 मीटर है. यह घर किसी पतली सुरंग जैसा दिखता है, लेकिन इसके अंदर वो सब कुछ है जो एक कम्प्लीट होम में होना चाहिए. ग्राउंड फ्लोर से लेकर पहली मंजिल तक, इस घर को बहुत ही स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल किया गया है.
छोटे से स्पेस में सब कुछ है मौजूद
भले ही यह घर देखने में बहुत छोटा लगे, लेकिन जगदीश भाई की फैमिली ने इसमें अपनी पूरी दुनिया बसा रखी है. इस घर में एक बढ़िया सिटिंग एरिया है, एक किचन है और पहली मंजिल पर एक ऑफिस-कम-बेडरुम भी बनाया गया है. सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस घर की छत सीधे ताप्ती नदी की तरफ खुलती है, जहां से शाम का नजारा बेहद सुकून देने वाला होता है.
4 पीढ़ियों का अटूट रिश्ता
इस छोटे से घर की कहानी आज की नहीं है. जगदीश सेलर का परिवार पिछले 4 पीढ़ियों से इसी घर में रह रहा है. रांडर का यह इलाका मुख्य रूप से मछुआरा समुदाय का है. यहां के लोग बड़ी जगहों पर जाने के बजाय अपनी इसी पुश्तैनी जमीन पर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यह जगह नदी के बेहद करीब है और यहां उनका रोजगार और यादें दोनों जुड़ी हैं.
कैसे होती हैं यहां शादियां और त्योहार?
अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इतने कम स्पेस में लोग रहते कैसे होंगे? फैमिली का कहना है कि एक बार में यहां सिर्फ 5 लोग ही बैठकर खाना खा सकते हैं. लेकिन मजे की बात यह है कि इसी संकरे घर में कई त्योहार मनाए जा चुके हैं और शादियां भी हो चुकी हैं. परिवार का मानना है कि घर की तंग गलियों ने कभी उनकी खुशियों को कम नहीं किया, बल्कि उन्हें आपस में और करीब ला दिया है.
जगदीश भाई का परिवार किसी बड़े फ्लैट में शिफ्ट नहीं होना चाहता. उनके लिए इस घर का सुकून और तापी नदी की ठंडी हवा किसी भी आलीशान बंगले से बढ़कर है. यह घर हमें सिखाता है कि खुश रहने के लिए बड़े-बड़े कमरों की नहीं, बल्कि बड़े दिल और अपनों के साथ की जरूरत होती है.