/Video: चीखती रही पत्नी, पति ने जहर खाकर बंद कर लिया कमरा, कैसे 7वें माले से पुलिस ने बचा ली जान!

Surat Police Viral Video: सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए आपने कई स्टंट वीडियो देखे होंगे, लेकिन गुजरात के सूरत से जो वीडियो सामने आया है, उसे देखकर आपकी सांसें थम जाएंगी. यह कोई फिल्मी स्टंट नहीं, बल्कि एक पुलिस जवान की असली जांबाजी है, जिसने अपनी जान की परवाह न करते हुए सातवें माले पर हवा में लटककर एक इंसान को नई जिंदगी दे दी.
यह पूरी घटना सूरत के लसकाना इलाके की है. जहां पुलिस कंट्रोल रूम में एक महिला का रोते हुए फोन आता है. महिला घबराई हुई आवाज में बताती है कि उसके पति ने मानसिक तनाव में आकर कोई जहरीली चीज खा ली है. इतना ही नहीं, उसने खुद को घर के अंदर बंद कर लिया है और वह दरवाजा नहीं खोल रहा है. महिला की चीखें सुनकर पुलिस कंट्रोल रूम तुरंत हरकत में आता है. लसकाना पुलिस स्टेशन की 'डायल 112' पीसीआर वैन को बिना वक्त गंवाए मौके पर रवाना किया जाता है.
बंद दरवाजा और थमने लगी सांसें
जब पीसीआर वैन मौके पर पहुंची, तो नजारा बेहद डरावना था. फ्लैट सातवीं मंजिल पर था और अंदर से पूरी तरह लॉक था. अंदर बंद शख्स हीरा तराशने के बिजनेस से जुड़ा है और भारी डिप्रेशन में था. पुलिस के पास दरवाजा तोड़ने का वक्त नहीं था, क्योंकि अंदर हर बीतते सेकंड के साथ जहर उस शख्स के शरीर में फैल रहा था. ऐसे में वहां मौजूद कांस्टेबल शैलेश चुडासमा और उनके साथी ड्राइवर कृपालसिंह गोहिल ने एक ऐसा फैसला लिया, जिसे सोचकर भी आम इंसान का दिल दहल जाए.
સુરત:લસકાણા ખોલવાડ ગામે માનસિક તણાવના કારણે આત્મહત્યા કરવા બાબતે કોલ સુરત પોલીસને મળતા તુરંત PCR ટિમ એ ત્યાં પહોચી પોલીસ જવાનોએ સાતમ માળે અન્ય ફ્લેટમાંથી કૂદી યુવક આત્મહત્યા કરે એ પહેલા ત્યાં પહોંચી યુવકનો જીવ બચાવ્યો હતો.@CMOGuj @sanghaviharsh @dgpgujarat @GujaratPolice pic.twitter.com/ZTdQhjVHPF
— Surat City Police (@CP_SuratCity) June 10, 2026
सातवें माले पर हवा में जांबाजी
कांस्टेबल शैलेश ने तुरंत पड़ोस के फ्लैट का दरवाजा खटखटाया. वह पड़ोसी की बालकनी में गए और वहां से उन्होंने देखा कि दोनों फ्लैट्स की बाहरी ग्रिल के बीच थोड़ा सा फासला है. जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर, बिना किसी सेफ्टी बेल्ट या रस्सी के, कांस्टेबल शैलेश चुडासमा ने उस ग्रिल को पकड़ा और हवा में झूलते हुए बगल वाले फ्लैट की खिड़की तक पहुंच गए. नीचे देखने पर किसी के भी चक्कर आ जाएं, लेकिन शैलेश के दिमाग में सिर्फ उस तड़पते हुए इंसान को बचाना था.
यमराज के मुंह से खींच लाए जिंदगी
खिड़की के रास्ते फ्लैट के अंदर घुसते ही कांस्टेबल शैलेश ने देखा कि वह शख्स जहर खा चुका था और उसे उल्टियां हो रही थीं. कमरे में कुछ और भी जहरीला पदार्थ रखा था, जिसे शैलेश ने तुरंत अपने कब्जे में लिया और उस शख्स को दबोच लिया. इसके बाद पुलिस टीम ने एम्बुलेंस का इंतजार भी नहीं किया. वे तुरंत उस शख्स को कंधे पर उठाकर नीचे लाए और अपनी गाड़ी से ही कामरेज के अस्पताल की तरफ भाग निकले. रास्ते में एम्बुलेंस मिली, तो मरीज को उसमें शिफ्ट किया गया. डॉक्टरों का कहना है कि अगर 2 मिनट की भी देरी होती, तो जहर पूरी तरह असर कर जाता और जान बचाना नामुमकिन होता.
इस पूरे हैरान कर देने वाले रेस्क्यू का वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो है. गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने भी ट्विटर (X) पर इस वीडियो को शेयर करते हुए सूरत पुलिस की संवेदनशीलता और वीरता की जमकर तारीफ की है. लोग कह रहे हैं कि खाकी वर्दी में आज सचमुच भगवान जमीन पर उतर आए थे.
Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन, कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.