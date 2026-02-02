स्टेज परफॉर्मेंस के बीच हुआ ऐसा सरप्राइज कि मासूम बच्चों का रिएक्शन देख नहीं रुकेगी हंसी, देखें वीडियो

स्कूल के वार्षिक समारोह में स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान अचानक स्मोक इफेक्ट चलने से बच्चे घबरा गए. एक बच्चा भाग गया, दूसरा रो पड़ा. मासूम रिएक्शन ने दर्शकों को हंसा भी दिया और भावुक भी कर दिया.
Trending Photos
स्कूल के वार्षिक समारोह में बच्चे जब रंग-बिरंगे कपड़ों में मंच पर उतरते हैं, तो हर कोई उनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए उत्साहित रहता है. तालियों की गूंज, म्यूजिक की धुन और मासूम चेहरों की चमक माहौल को खास बना देती है. लेकिन कई बार मंच पर ऐसा कुछ हो जाता है जो स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं होता और वही पल सबसे यादगार बन जाता है. ऐसा ही एक मजेदार और दिल छू लेने वाला सीन तब देखने को मिला, जब बच्चों की स्टेज परफॉर्मेंस के बीच अचानक कुछ ऐसा हुआ कि नन्हे कलाकार एक पल के लिए घबरा गए. उनका रिएक्शन इतना मासूम था कि देखने वालों की हंसी भी छूट गई और आंखें भी नम हो गईं.
परफॉर्मेंस के बीच अचानक हुआ सरप्राइज
स्टेज पर बच्चे आत्मविश्वास के साथ अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे. म्यूजिक चल रहा था और सभी अपनी तय स्टेप्स में मग्न थे. तभी अचानक स्टेज पर स्मोक इफेक्ट चालू हो गया, जिसकी उम्मीद बच्चों को बिल्कुल नहीं थी. धुएं के गुबार को देखकर कुछ सेकंड के लिए बच्चे पूरी तरह कंफ्यज हो गए. यह सरप्राइज उनके लिए नया था और वे समझ नहीं पाए कि आगे क्या करना है. दर्शकों के लिए यह एक तकनीकी इफेक्ट था, लेकिन बच्चों के लिए वह पल किसी जादू से कम नहीं था.
एक बच्चा भागा, दूसरा हो गया भावुक
स्मोक इफेक्ट दिखते ही बच्चों की मासूम प्रतिक्रियाएं सामने आ गईं. एक बच्चा शर्म और घबराहट के कारण तुरंत स्टेज से नीचे की ओर भाग गया. वहीं दूसरा बच्चा अपनी जगह पर ही खड़ा रह गया, जिसकी आंखों में आंसू भर आए. वह समझ नहीं पा रहा था कि परफॉर्मेंस जारी रखे या रुक जाए. उसकी मासूम आंखों और चेहरे के भावों ने वहां मौजूद हर किसी का दिल छू लिया. यह पल पूरी तरह अनप्लान्ड था, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में भी यही आ गया.
Young Girls' Dance Interrupted
After The Stage Smoke ScarEs Them
Mid-Performance | WATCH pic.twitter.com/vqHqjuVQMh
— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) February 2, 2026
दर्शकों के लिए बना सबसे प्यारा लम्हा
जहां बच्चे घबरा गए, वहीं दर्शकों के लिए यह पल बेहद प्यारा और मजेदार बन गया. कुछ लोग हंसने लगे तो कई लोग बच्चों की मासूमियत देखकर भावुक हो गए. तालियों की आवाज और बढ़ गई, ताकि बच्चों को हौसला मिल सके. यह दिखाता है कि स्टेज परफॉर्मेंस सिर्फ परफेक्ट डांस या एक्टिंग का नाम नहीं होती, बल्कि ऐसे अचानक आए पल भी उसे यादगार बना देते हैं.
सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल
इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग बच्चों की मासूम प्रतिक्रियाओं की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यही असली खुशी के पल होते हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि बच्चों का डर और उनकी सादगी देखकर चेहरे पर अपने-आप मुस्कान आ गई. यह वीडियो याद दिलाता है कि कभी-कभी स्टेज पर हुआ छोटा सा सरप्राइज भी बड़ी खुशी और हंसी की वजह बन सकता है.