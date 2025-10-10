Advertisement
रिबन पेशाब में डुबाकर मोमबत्ती में जलाओ और फिर धुआं सूंघो... ऐसा क्यों कहते थे डॉक्टर?

Pregnancy Testing: आज हम 21वीं सदी में हैं और तकनीक अपने चरम पर है लेकिन इस तकनीकी और वैज्ञानिक दौर से पहले भी आम जीवन था और जो काम हम आज कर रहे हैं वो उस समय करने के अलग-अलग तरीके थे. चलिए आज हम आपको ऐसे ही हैरान कर देने वाले तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Oct 10, 2025, 11:40 AM IST
रिबन पेशाब में डुबाकर मोमबत्ती में जलाओ और फिर धुआं सूंघो... ऐसा क्यों कहते थे डॉक्टर?

Old Method of Pregnancy Testing: आज दौर टेक्नोलॉजी और विज्ञान है, जिनकी मदद से हम एक झटके में बड़ी-बड़ी समस्याओं का समाधान निकाल लेते हैं. हालांकि यह सबकुछ यूंही हासिल नहीं हुआ. टेक्नोलॉजी और विज्ञान के विकास से पहले अनगिनत काम बहुत मुश्किल थे. इन्हीं में से एक था स्त्री का गर्भ धारण करना. आज हम एक किट की मदद से चंद मिनट में पता लगा लेते हैं कि कोई स्त्री गर्भवती है या नहीं लेकिन पहले के जमाने में इसका पता लगाना बहुत मुश्किल और सटीक भी नहीं होता था. आज हम आपको एक ऐसे ही तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं.

17-18वीं सदी में प्रेग्नेंसी टेस्टिंग

17-18वीं सदी में यूरोप के अंदर 'मूत्र रसायन' (Uroscopy) नाम की एक अजीब लोकप्रिय चिकित्सा पद्धति थी. जिसको लेकर कहा जाता था कि अगर लोहा काला पड़ जाए तो समझो कि महिला गर्भवती है. यह उस दौर की बात है जब ना तो डॉक्टरों के पास आधुनिक लैब थी और ना हार्मोंस की जांच करने वाला कोई उपकरण. ऐसे में महिला के पेशाब को मुख्य को तरह-तरह के 'देसी' तरीकों से जांचा जाता था. जैसे कि पेशाब की गंध, रंग या फिर झाग उस समय यह बताने में अहम किरदार अदा करते थे. 

यह भी पढ़ें: बूढ़ी ननों के पेशाब ने भरी हजारों महिलाओं की गोद, टैंकरों में भरकर जाता था यूरिन

लोहे और पेशाब के मिलन से प्रेग्नेंसी टेस्ट

उस समय के कुछ डॉक्टर्स तो इस बात पर भी यकीन करते थे कि अगर लोहे या तांबे के साथ मूत्र काला पड़ जाए तो यह गर्भ ठहरने का संकेत है. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि कुछ डॉक्टर्स महिलाओं को उनके मूत्र में डूबा हुआ एक रिबन सूंघने को कहते थे. डॉक्टरों का मानना था कि अगर रिबन की गंध से महिला को बीमार महसूस हुआ या उल्टी हुई तो उसका मतलब है कि वह गर्भवती हो सकती है.

मोमबत्ती में जलाया जाता था पेशाब में डूबा रिबन

रिपोर्ट में आगे यह भी बताया कि एक महिला के मूत्र में डूबे हुए रिबन को मोमबत्ती की लौ में भी जलाया था. इसका मकसद होता था कि अगर रिबन के जलने पर निकलने वाले धुएं से महिला को एक अजीब तरह की गंध आती है तो इसका मतलब है कि महिला गर्भवती है. आज जब हम 21वीं सदी में बैठकर यह सब पढ़ते हैं तो काफी हैरानी होती है लेकिन यह उस समय बेहद आम था और इन सबके अलावा भी कई तरह के तरीके थे जिनसे महिलाओं के गर्भ धारण के करने के बारे में पता चलता था. 

डिस्क्लेमर: भले यह तरीके उस समय के हिसाब से ठीक थे लेकिन इनका इस्तेमाल आज के समय में ना करें, क्योंकि आज तकनीक बहुत आगे पहुंच गई है. अगर आपको या आपके किसी जानकार को इस तरह समस्या है तो सबसे पहले डॉक्टर से परामर्श करें.

