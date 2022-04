Swapping Of Pilots: उड़ते विमानों में पायलट्स की अदलाबदली! कभी नहीं सुना होगा ऐसा किस्सा

Trending On Social Media: दो स्काईडाइवर्स ने आसमान में उड़ते प्लेन में अदलाबदली (Swapping Of Pilots) करने की कोशिश की. दोनों ही अपने विमान (Plane) से हवा में कूदे और एक-दूसरे के प्लेन में सवार होने के लिए छलांग लगाई.

हवा में ही उड़ते प्लेन की अदलाबदली करने की कोशिश में एक प्लेन क्रैश (Plane Crash) हो गया. ल्यूक ऐकिन्स (Luke Aikins) और एंडी फारिंगटन (Andy Farrington) नाम के दो कजन स्काईडाइवर्स अपने-अपने विमान से तय ऊंचाई पर पहुंचे. इसके बाद उनका प्लान अदलाबदली करने का था, जिस दौरान उनका विमान खाली रहता और दोनों सुरक्षित लैंड करते.

ये भी पढें: आज है 10 रुपए के नोट वाली 'कुसुम' की शादी, क्या विशाल उसे भगाकर ले जा पाएगा?

जिस विमान में फारिंगटन को जाना था वो कंट्रोल से बाहर हो गया और तेजी से नीचे गिरने लगा. इस कारण फारिंगटन उसमें सवार नहीं हो पाया और अपना स्टंट पूरा नहीं कर सका. उसे पैराशूट (Parachute) की मदद से लैंड करना पड़ा. हालांकि ऐकिन्स अपना स्टंट पूरा करने में कामयाब रहा. आप भी सोशल मीडिया पर वायरल (Viral) इस वीडियो को जरूर देखें...

This #RedBull #PlaneSwap in Arizona was crazy! Didn't go as planned but luckily everyone is alright! pic.twitter.com/f9cpRclYtT

— Aaron Tevis (@AaronTevis) April 25, 2022