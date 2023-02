Swara Bhaskar: 'भाई' से 'पति' बने फहद अहमद, स्वरा भास्कर का 14 दिन पुराना ट्वीट हुआ वायरल

Swara Bhaskar Married: बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने गुरुवार (16 फरवरी) को घोषणा की कि वह शादी के बंधन में बंध गई हैं. उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता फहद अहमद से शादी रचाई. दोनों ने कोर्ट मैरिज की. ‘वीरे दी वेडिंग’ की अभिनेत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फहद अहमद को टैग करते हुए इस बात की जानकारी साझा की. फहद अहमद समाजवादी पार्टी की युवा शाखा ‘समाजवादी युवजन सभा’ के प्रदेश अध्यक्ष हैं.

स्वरा भास्कर ने अपने पति के साथ वाले एक वीडियो को साझा करते हुए लिखा, कभी-कभी आप किसी ऐसी चीज के लिए दूर-दूर तक खोज करते हैं जो आपके ठीक बगल में होती है. हम प्यार की तलाश कर रहे थे, लेकिन हमें पहले दोस्ती मिली और फिर हमने एक दूसरे को पाया. मेरे दिल में आपका स्वागत है फहद जिरार अहमद. इस दिल में हलचल है, लेकिन तुम्हारे लिए.

अभिनेत्री (34) के पोस्ट को साझा करते हुए 31 वर्षीय फहाद अहमद ने लिखा, मुझे कभी नहीं पता था कि हलचल इतनी खूबसूरत हो सकती है स्वरा भास्कर. स्वरा भास्कर को आखिरी बार कॉमेडी फिल्म ‘जहां चार यार’ (2022) में देखा गया था.

सोशल मीडिया पर ट्रोल हुईं स्वरा भास्कर

फहद से शादी करने के बाद स्वरा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गईं. उनके पुराने ट्वीट वायरल होने लगे. दरअसल, स्वरा भास्कर ने 2 फरवरी, 2023 को फहाद को उनके जन्मदिन पर ट्विटर पर बधाई दी थी. उन्होंने कहा था, जन्मदिन मुबारक फहद मियां, भाई का कॉन्फिडेंस बरकरार रहे. खुश रहो, आबाद रहो. उम्र हो रही है अब शादी कर लो.

Swara Bhasker's journey from brother to husband for Fahad Ahmad turns out to be faster than a 2-minute Maggi ad SwaraBhasker

N______Pandey February 16, 2023