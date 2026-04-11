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Hindi Newsजरा हटकेनक्शे से मिटने वाला था पूरा शहर, कैसे उठाकर 5 KM दूर ले जाया गया? रातों-रात खिसका दी गईं इमारतें

नक्शे से मिटने वाला था पूरा शहर, कैसे उठाकर 5 KM दूर ले जाया गया? रातों-रात खिसका दी गईं इमारतें

स्वीडन का खूबसूरत शहर किरुना अपनी जगह से 5 किलोमीटर दूर खिसकाया जा रहा है. 113 साल पुराना चर्च पहियों पर चला, लेकिन इस ऐतिहासिक विस्थापन के पीछे हजारों लोगों का दर्द और माइनिंग कंपनी का दबाव छिपा है. जानिए इस 'मूविंग टाउन' की पूरी हकीकत

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 11, 2026, 06:29 AM IST
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नक्शे से मिटने वाला था पूरा शहर, कैसे उठाकर 5 KM दूर ले जाया गया? रातों-रात खिसका दी गईं इमारतें

Moving Town Sweden: क्या आपने कभी सुना है कि एक पूरा का पूरा शहर, अपनी हजारों साल पुरानी विरासत और इमारतों के साथ, पहियों पर रखकर दूसरी जगह ले जाया जा रहा हो? स्वीडन के किरुना में कुछ ऐसा ही हो रहा है, जिसने पूरी दुनिया की मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. एक 713 टन भारी और 113 साल पुराने चर्च को 224 टायरों वाले एक विशाल ट्रक पर लादकर 5 किलोमीटर दूर ले जाते हुए देखना किसी जादू से कम नहीं था. लेकिन इस 'इंजीनियरिंग चमत्कार' की चमक के पीछे एक डरावना सच भी छिपा है. जमीन के नीचे हो रही लोहे की माइनिंग ने शहर की नींव में ऐसी दरारें पैदा कर दी हैं कि पूरा केंद्र ही ढहने की कगार पर है. 

जहां दुनिया इस विस्थापन की तकनीक की तारीफ कर रही है, वहीं वहां के स्थानीय निवासी अपने 35 साल पुराने घरों को टूटते देख गमगीन हैं. द मिरर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 6000 से ज्यादा लोगों को अचानक बता दिया गया कि उनके घर अब नहीं रहेंगे. आखिर क्यों एक मुनाफे वाली खदान एक हंसते-खेलते समुदाय की 'दुश्मन' बन गई? और क्या नए स्थान पर बसने से पुरानी यादें और पड़ोस वापस मिल पाएंगे? आइए जानते हैं इस अद्भुत लेकिन दुखद विस्थापन की पूरी कहानी.

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क्यों उठाना पड़ा पूरे शहर को?

स्वीडन का खूबसूरत शहर किरुना इन दिनों दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है. वजह है इस पूरे शहर को करीब 5 किलोमीटर दूर शिफ्ट किया जा रहा है. इसके पीछे कारण है जमीन का धंसना. यहां मौजूद विशाल आयरन ओर माइनिंग ने जमीन में दरारें पैदा कर दी हैं, जिससे शहर की नींव कमजोर हो गई है. इस शहर की सबसे खास पहचान किरुना चर्च को भी उसकी जगह से उठाकर नए स्थान पर ले जाया गया. 113 साल पुरानी इस चर्च का वजन करीब 713 टन है, जिसे 224 पहियों वाले विशेष ट्रांसपोर्टर पर रखकर ले जाया गया. यह नजारा इतना अद्भुत था कि इसे देखने के लिए हजारों लोग पहुंचे, जिनमें कार्ल XVI गुस्ताफ भी शामिल थे.

बदलाव के पीछे असली वजह क्या?

इस पूरे बदलाव के पीछे है माइनिंग कंपनी LKAB, जो पिछले 100 सालों से यहां आयरन ओर निकाल रही है. लगातार खुदाई के कारण जमीन में दरारें बढ़ती गईं और अब यह शहर के केंद्र तक पहुंच चुकी हैं. अगर शहर को नहीं हटाया जाता, तो पूरा इलाका धंस सकता था. स्थानीय लोग इस फैसले को मजबूरी मानते हैं, लेकिन खुश नहीं हैं. करीब 4700 लोगों को पहले चरण में शिफ्ट किया गया, जिनके घर खरीदे गए और फिर तोड़ दिए गए. कई लोगों का कहना है कि यह बदलाव उनके लिए भावनात्मक रूप से बेहद कठिन है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन यहां बिताया है.

क्या बाद में और बड़ा झटका मिला?

सबसे बड़ा झटका तब लगा जब चर्च शिफ्ट होने के सिर्फ 8 दिन बाद 6000 और लोगों को बताया गया कि उनके घर भी तोड़े जाएंगे. इससे लोगों में नाराजगी और बढ़ गई. कई लोग पैसे लेकर शहर छोड़ रहे हैं, जबकि कुछ लोग अब भी इस बदलाव को लेकर परेशान हैं. यह प्रोजेक्ट तकनीकी रूप से जितना शानदार है, उतना ही भावनात्मक रूप से दर्दनाक भी है. एक स्थानीय पत्रकार ने बताया कि वह अपना 35 साल पुराना घर खोने जा रहा है. रोज मशीनों की आवाज उसे याद दिलाती है कि उसका शहर धीरे-धीरे खत्म हो रहा है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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